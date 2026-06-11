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ГлавнаяБонусыЧемпионат 2026 от БК Winline: фрибеты до 2 500 000 рублей за участие в игре
БК ВинлайнАкции
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Чемпионат 2026 от БК Winline: фрибеты до 2 500 000 рублей за участие в игре

Обновлено:
до 2 500 000 ₽
Бонус
37 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
10 000 ₽
Мин. депозит
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Присоединяйтесь к главной акции года!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Winline до 2 500 000 рублей в рамках акции Чемпионат 2026
  • Как отыграть бонус Winline до 2 500 000 рублей за активность в игре Чемпионат 2026
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2 500 000 рублей от Winline
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

К старту чемпионата мира по футболу 2026 Winline запустил игровую активность «Чемпионат 2026» — это виртуальный симулятор развития внутри приложения БК. Игроки выполняют квесты, участвуют в прогнозах и делают ставки, постепенно зарабатывая внутриигровую валюту. Накопленные монеты можно менять на фрибеты из общего фонда в 282 000 000 рублей.

Как получить фрибет Winline до 2 500 000 рублей в рамках акции Чемпионат 2026

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Для входа в игровой процесс достаточно совершить несколько простых действий:

1. Установите приложение БК «Винлайн» на смартфон.

2. Авторизуйтесь или создайте новый аккаунт.

3. Откройте раздел с акцией «Чемпионат 2026».

4. Определите футболиста, который будет отображать ваш прогресс.

5. Зарабатывайте монеты за активность в приложении и участие в ставках от 10 000 рублей.

6. Конвертируйте накопленные очки в бонусы.

Монеты начисляются автоматически каждую минуту, однако их накопление ограничено вместимостью стадиона пользователя. Чтобы процесс не останавливался, необходимо регулярно заходить в приложение и кликать кнопку «Сбор в банк». Коины можно обменять по курсу 1000 монет = 1 рубль фрибета.

Увеличить доход предлагается за счет ставок от 10 000 рублей с коэффициентом от 1.50. Дополнительно стадион можно прокачивать до 50 уровней, выполняя ежедневные задания и челленджи. При достижении общего объема ставок от 1 000 000 рублей активируется автоматический сбор монет.

В мобильном приложении открыт интерактивный блок с прогнозами на чемпионат мира по футболу 2026, разделенный на 5 этапов, начиная с группового раунда и завершая финалом. Пользователям предлагается отвечать на вопросы по каждому отрезку турнира. Для участия в распределении призового фонда необходимо полностью правильно пройти все задания выбранного этапа.

Этап

Призовой фонд

Групповой

72 000 000 ₽

1/16, 1/8

110 000 000 ₽

1/4

40 000 000 ₽

1/2

30 000 000 ₽

Финал

30 000 000 ₽

Рейтинг участников строится по скорости начисления монет в минуту. По завершении чемпионата мира 2026 года 35 000 лидеров будут награждены фрибетами фиксированного номинала от 1000 до 2 500 000 рублей.

Чтобы сделать участие более разнообразным, для игроков продуманы интерактивы.

Модуль

Описание

Раздевалка

Позволяет менять экипировку персонажа (бутсы, джерси), получаемую в мини-играх. Улучшенная экипировка дает бонус +10% к результатам в активностях

Удар мундиаля

Ежедневная мини-игра, где нужно вовремя тапнуть на экран, чтобы отправить мяч на максимальную дистанцию. Лучшие 5000 игроков получают элементы кастомизации профиля

Реферальная программа

За приглашенных друзей, которые зарегистрируются и внесут депозит, начисляется «Мяч», повышающий уровень игрока

Как отыграть бонус Winline до 2 500 000 рублей за активность в игре Чемпионат 2026

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Фрибет позволяет делать ставки на любые события с минимальным коэффициентом от 1.01. Разрешены одиночные пари и экспрессы. Действует фрибет 30 дней после начисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2 500 000 рублей от Winline

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Ключевые условия акции собраны в одном месте.

Максимальный размер бонуса

2 500 000 ₽

Минимальный депозит

10 000 ₽ (для желающих усилить сбор монет)

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Обмен коинов доступен при достижении порога в 500 000, что равно 500 рублям.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Объединяет ставки, прогнозы и мини-игры в единую систему➖ Занимает много времени
➕ Грандиозный призовой фонд 

Заключение

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БК «Винлайн» представила одну из самых масштабных промоакций в своей истории с большим призовым фондом и множеством активностей. Игрокам доступны пари, квесты и игровые механики. Формат получился интересным и насыщенным, но может потребовать значительных временных затрат.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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