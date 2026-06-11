Чемпионат 2026 от БК Winline: фрибеты до 2 500 000 рублей за участие в игре

Партнерский проект
К старту чемпионата мира по футболу 2026 Winline запустил игровую активность «Чемпионат 2026» — это виртуальный симулятор развития внутри приложения БК. Игроки выполняют квесты, участвуют в прогнозах и делают ставки, постепенно зарабатывая внутриигровую валюту. Накопленные монеты можно менять на фрибеты из общего фонда в 282 000 000 рублей.
Для входа в игровой процесс достаточно совершить несколько простых действий:
1. Установите приложение БК «Винлайн» на смартфон.
2. Авторизуйтесь или создайте новый аккаунт.
3. Откройте раздел с акцией «Чемпионат 2026».
4. Определите футболиста, который будет отображать ваш прогресс.
5. Зарабатывайте монеты за активность в приложении и участие в ставках от 10 000 рублей.
6. Конвертируйте накопленные очки в бонусы.
Монеты начисляются автоматически каждую минуту, однако их накопление ограничено вместимостью стадиона пользователя. Чтобы процесс не останавливался, необходимо регулярно заходить в приложение и кликать кнопку «Сбор в банк». Коины можно обменять по курсу 1000 монет = 1 рубль фрибета.
Увеличить доход предлагается за счет ставок от 10 000 рублей с коэффициентом от 1.50. Дополнительно стадион можно прокачивать до 50 уровней, выполняя ежедневные задания и челленджи. При достижении общего объема ставок от 1 000 000 рублей активируется автоматический сбор монет.
В мобильном приложении открыт интерактивный блок с прогнозами на чемпионат мира по футболу 2026, разделенный на 5 этапов, начиная с группового раунда и завершая финалом. Пользователям предлагается отвечать на вопросы по каждому отрезку турнира. Для участия в распределении призового фонда необходимо полностью правильно пройти все задания выбранного этапа.
Этап
Призовой фонд
Групповой
72 000 000 ₽
1/16, 1/8
110 000 000 ₽
1/4
40 000 000 ₽
1/2
30 000 000 ₽
Финал
30 000 000 ₽
Рейтинг участников строится по скорости начисления монет в минуту. По завершении чемпионата мира 2026 года 35 000 лидеров будут награждены фрибетами фиксированного номинала от 1000 до 2 500 000 рублей.
Чтобы сделать участие более разнообразным, для игроков продуманы интерактивы.
Модуль
Описание
Раздевалка
Позволяет менять экипировку персонажа (бутсы, джерси), получаемую в мини-играх. Улучшенная экипировка дает бонус +10% к результатам в активностях
Удар мундиаля
Ежедневная мини-игра, где нужно вовремя тапнуть на экран, чтобы отправить мяч на максимальную дистанцию. Лучшие 5000 игроков получают элементы кастомизации профиля
Реферальная программа
За приглашенных друзей, которые зарегистрируются и внесут депозит, начисляется «Мяч», повышающий уровень игрока
Фрибет позволяет делать ставки на любые события с минимальным коэффициентом от 1.01. Разрешены одиночные пари и экспрессы. Действует фрибет 30 дней после начисления.
Ключевые условия акции собраны в одном месте.
Максимальный размер бонуса
2 500 000 ₽
Минимальный депозит
10 000 ₽ (для желающих усилить сбор монет)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Обмен коинов доступен при достижении порога в 500 000, что равно 500 рублям.
Плюсы
Минусы
|➕ Объединяет ставки, прогнозы и мини-игры в единую систему
|➖ Занимает много времени
|➕ Грандиозный призовой фонд
БК «Винлайн» представила одну из самых масштабных промоакций в своей истории с большим призовым фондом и множеством активностей. Игрокам доступны пари, квесты и игровые механики. Формат получился интересным и насыщенным, но может потребовать значительных временных затрат.