Чемпионат 2026 от БК Winline: фрибеты до 2 500 000 рублей за участие в игре

Для входа в игровой процесс достаточно совершить несколько простых действий:

1. Установите приложение БК «Винлайн» на смартфон.

2. Авторизуйтесь или создайте новый аккаунт.

3. Откройте раздел с акцией «Чемпионат 2026».

4. Определите футболиста, который будет отображать ваш прогресс.

5. Зарабатывайте монеты за активность в приложении и участие в ставках от 10 000 рублей.

6. Конвертируйте накопленные очки в бонусы.

Монеты начисляются автоматически каждую минуту, однако их накопление ограничено вместимостью стадиона пользователя. Чтобы процесс не останавливался, необходимо регулярно заходить в приложение и кликать кнопку «Сбор в банк». Коины можно обменять по курсу 1000 монет = 1 рубль фрибета.

Увеличить доход предлагается за счет ставок от 10 000 рублей с коэффициентом от 1.50. Дополнительно стадион можно прокачивать до 50 уровней, выполняя ежедневные задания и челленджи. При достижении общего объема ставок от 1 000 000 рублей активируется автоматический сбор монет.

В мобильном приложении открыт интерактивный блок с прогнозами на чемпионат мира по футболу 2026, разделенный на 5 этапов, начиная с группового раунда и завершая финалом. Пользователям предлагается отвечать на вопросы по каждому отрезку турнира. Для участия в распределении призового фонда необходимо полностью правильно пройти все задания выбранного этапа.

Этап Призовой фонд Групповой 72 000 000 ₽ 1/16, 1/8 110 000 000 ₽ 1/4 40 000 000 ₽ 1/2 30 000 000 ₽ Финал 30 000 000 ₽

Рейтинг участников строится по скорости начисления монет в минуту. По завершении чемпионата мира 2026 года 35 000 лидеров будут награждены фрибетами фиксированного номинала от 1000 до 2 500 000 рублей.

Чтобы сделать участие более разнообразным, для игроков продуманы интерактивы.