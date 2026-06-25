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ЧМ-2026



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БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матчи Панама-Англия, Хорватия-Гана, Колумбия-Португалия

Обновлено:
до 2000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
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Выиграйте фрибет на топ-играх третьего тура ЧМ!

Полное содержание

  • Как получить фрибет за прогноз на поединки ЧМ-2026 от Балтбет на 2000 рублей
  • Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Оператор «Балтбет» запустил серию конкурсов к матчам третьего тура группового этапа ЧМ-2026. Розыгрыши стартовали сразу на 3 площадках — ВКонтакте, Telegram и MAX. Каждый участник может выбрать удобную для него соцсеть, дать прогноз и побороться за фрибет в 2000 рублей.

Как получить фрибет за прогноз на поединки ЧМ-2026 от Балтбет на 2000 рублей

Механика конкурсов на всех 3 платформах схожа и состоит из нескольких шагов:

1. Зарегистрируйте аккаунт в «Балтбете».

2. Подпишитесь на официальную страницу букмекера в нужной соцсети.

3. Перейдите к акционной публикации и оставьте реакцию.

4. Напишите прогноз в комментариях, указав свой игровой ID.

Для каждой площадки предусмотрены свои условия и матч. Детали — в таблице ниже.

Социальная сеть

VK

MAX

Telegram

Матч

Хорватия-Гана

Колумбия-Португалия

Панама-Англия, Иордания-Аргентина

Что нужно угадать

Минуту первого гола

Минуту первой желтой карточки

Точный счет

Дедлайн

28.06.2026 (00:00 МСК)

28.06.2026 (02:30 МСК)

28.06.2026 (00:00 МСК)

Обратите внимание, что в Telegram нужно дать прогноз сразу на 2 матча, тогда как на остальных платформах достаточно 1 ответа.

Участники конкурсов в ВКонтакте и Telegram могут рассчитывать на увеличение приза. Для этого нужно сделать ставку на конкурсную игру от 300 рублей и прикрепить скриншот купона к своему комментарию. Результат пари при этом не важен.

Как отыграть фрибет за точный прогноз от Балтбет на 2000 рублей

Победители получат фрибеты 30 июня. С этого момента у них будет 30 дней на использование бонуса. Фрибет можно поставить на любое событие в линии «Балтбета».

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 2000 рублей от БК Baltbet

Все самое важное по каждой промоакции — в одной таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Экспресс, ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

28.06.2026 (02:30 МСК)

Прогноз нельзя редактировать после публикации. Повторные комментарии не засчитываются.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Целых 3 независимых конкурса на разных площадках➖ В MAX важна скорость: побеждают первые 3 угадавших
➕ Возможность удвоить приз в ВК и Telegram 

Заключение

«Балтбет» приурочил конкурсы к одному из самых насыщенных игровых дней третьего тура группового этапа ЧМ-2026. Каждый из этих матчей способен преподнести сюрприз. Следить за играми вдвойне интереснее, когда на кону стоит собственный прогноз и возможность забрать реальный приз.

Валентин Васильев

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