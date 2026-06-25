БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матчи Панама-Англия, Хорватия-Гана, Колумбия-Португалия

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Оператор «Балтбет» запустил серию конкурсов к матчам третьего тура группового этапа ЧМ-2026. Розыгрыши стартовали сразу на 3 площадках — ВКонтакте, Telegram и MAX. Каждый участник может выбрать удобную для него соцсеть, дать прогноз и побороться за фрибет в 2000 рублей.
Механика конкурсов на всех 3 платформах схожа и состоит из нескольких шагов:
1. Зарегистрируйте аккаунт в «Балтбете».
2. Подпишитесь на официальную страницу букмекера в нужной соцсети.
3. Перейдите к акционной публикации и оставьте реакцию.
4. Напишите прогноз в комментариях, указав свой игровой ID.
Для каждой площадки предусмотрены свои условия и матч. Детали — в таблице ниже.
Обратите внимание, что в Telegram нужно дать прогноз сразу на 2 матча, тогда как на остальных платформах достаточно 1 ответа.
Участники конкурсов в ВКонтакте и Telegram могут рассчитывать на увеличение приза. Для этого нужно сделать ставку на конкурсную игру от 300 рублей и прикрепить скриншот купона к своему комментарию. Результат пари при этом не важен.
Победители получат фрибеты 30 июня. С этого момента у них будет 30 дней на использование бонуса. Фрибет можно поставить на любое событие в линии «Балтбета».
Все самое важное по каждой промоакции — в одной таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Экспресс, ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
28.06.2026 (02:30 МСК)
Прогноз нельзя редактировать после публикации. Повторные комментарии не засчитываются.
Плюсы
Минусы
|➕ Целых 3 независимых конкурса на разных площадках
|➖ В MAX важна скорость: побеждают первые 3 угадавших
|➕ Возможность удвоить приз в ВК и Telegram
«Балтбет» приурочил конкурсы к одному из самых насыщенных игровых дней третьего тура группового этапа ЧМ-2026. Каждый из этих матчей способен преподнести сюрприз. Следить за играми вдвойне интереснее, когда на кону стоит собственный прогноз и возможность забрать реальный приз.