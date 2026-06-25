БК Балтбет: фрибет до 2000 рублей за прогноз на матчи Панама-Англия, Хорватия-Гана, Колумбия-Португалия

Механика конкурсов на всех 3 платформах схожа и состоит из нескольких шагов:

1. Зарегистрируйте аккаунт в «Балтбете».

2. Подпишитесь на официальную страницу букмекера в нужной соцсети.

3. Перейдите к акционной публикации и оставьте реакцию.

4. Напишите прогноз в комментариях, указав свой игровой ID.

Для каждой площадки предусмотрены свои условия и матч. Детали — в таблице ниже.

Социальная сеть VK MAX Telegram Матч Хорватия-Гана Колумбия-Португалия Панама-Англия, Иордания-Аргентина Что нужно угадать Минуту первого гола Минуту первой желтой карточки Точный счет Дедлайн 28.06.2026 (00:00 МСК) 28.06.2026 (02:30 МСК) 28.06.2026 (00:00 МСК)

Обратите внимание, что в Telegram нужно дать прогноз сразу на 2 матча, тогда как на остальных платформах достаточно 1 ответа.

Участники конкурсов в ВКонтакте и Telegram могут рассчитывать на увеличение приза. Для этого нужно сделать ставку на конкурсную игру от 300 рублей и прикрепить скриншот купона к своему комментарию. Результат пари при этом не важен.