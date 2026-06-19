Бинго чемпионат мира от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и фирменные подарки

Партнерский проект
Букмекер «Фонбет» запустил масштабную акцию «Бинго чемпионат мира», посвященную мундиалю. Общий призовой фонд программы достигает 1 000 000 рублей. Участников ждут фрибеты, фирменная одежда и коллекционные вещи с автографом звезды футбола. Чтобы претендовать на награду, достаточно выполнять задания и делать ставки.
Чтобы попасть в число претендентов на призы, клиенту нужно пройти несколько простых шагов:
1. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете «Фонбет».
2. Перейти на страницу акции «Бинго чемпионат мира» и кликнуть кнопку «Участвовать».
3. Пройти вступительную викторину из 4 вопросов до 28 июня в 07:00 по МСК.
Начальные задания построены в игровой форме:
За прохождение викторины на счет игрока зачисляется 200 баллов. После этого участник попадает в число претендентов на фрибет номиналом 1000 рублей.
С 30 июня стартует групповой этап турнира. На этой стадии баллы можно получать сразу несколькими способами.
Источник баллов
Условия
Начисление
Мини-игры
«Три в ряд», «Мемори», «Дубль», «Квиз», «100 к 1»
До 40 баллов за сессию
Прогнозы
Прогноз на событие турнира
До 40 баллов
Виджет с заданиями
Выполнение условий из специального блока акции
Переменное начисление
Ставки на ЧМ-2026
Одиночные и экспресс-пари с коэффициентом от 1.50
По шкале из таблицы ниже
Баллы за ставки начисляются по сумме пари.
Сумма пари
Очки
500-999 ₽
10
1000-2999 ₽
30
от 3000 ₽
50
Баллы утверждаются только после официального расчета ставки. Отмененные пари и ставки со статусом «возврат» в зачет не идут.
Накопленные очки превращаются в билеты «Маркета призов». Обменять их нужно успеть до 23:59 МСК 6 июля. Чем больше билетов конкретного типа на руках, тем выше шанс выиграть приз.
Приз
Количество
Фрибет 1000 ₽
1000
Фрибет 5000 ₽
200
Футболка ЧМ-2026
14
Коллекционная фигурка
3
Футболка с автографом Андреа Пирло
1
Все физические подарки распределяются случайным образом среди держателей билетов. Доставка предусмотрена только по России.
Выигранный фрибет зачисляется на счет игрока и действует 7 календарных дней. Поставить его можно 1 ставкой — ординаром или экспрессом. Итоговый коэффициент купона не должен превышать 3.00.
Все основные условия акции собраны в одном блоке для удобства.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽ (для дополнительных баллов)
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Баллы, не обмененные на билеты до окончания группового этапа, аннулируются.
Плюсы
Минусы
|➕ Несколько способов копить очки — мини-игры, прогнозы, ставки
|➖ Итоговый результат зависит от удачи
|➕ Можно претендовать на фрибет уже после вступительной викторины
Акция «Бинго чемпионат мира» совмещает простые игровые задания с полноценным турниром по ставкам на ЧМ-2026. Чем активнее участник — будь то ставки, прогнозы или мини-игры, — тем больше билетов он успевает накопить и тем выше его шансы получить фрибет или фирменный приз от «Фонбет».