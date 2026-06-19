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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыБинго чемпионат мира от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и фирменные подарки
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Бинго чемпионат мира от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и фирменные подарки

Обновлено:
до 5000 ₽ + призы
Бонус
29 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Очки за ставки, баллы за активность и билеты на удачу!

Полное содержание

  • Как получить фрибет БК Фонбет до 5000 рублей за участие в акции «Бинго чемпионат мира»
  • Как отыграть фрибет от БК Фонбет до 5000 рублей за участие в Бинго чемпионат мира
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Фонбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «Фонбет» запустил масштабную акцию «Бинго чемпионат мира», посвященную мундиалю. Общий призовой фонд программы достигает 1 000 000 рублей. Участников ждут фрибеты, фирменная одежда и коллекционные вещи с автографом звезды футбола. Чтобы претендовать на награду, достаточно выполнять задания и делать ставки.

Как получить фрибет БК Фонбет до 5000 рублей за участие в акции «Бинго чемпионат мира»

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Чтобы попасть в число претендентов на призы, клиенту нужно пройти несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете «Фонбет».

2. Перейти на страницу акции «Бинго чемпионат мира» и кликнуть кнопку «Участвовать».

3. Пройти вступительную викторину из 4 вопросов до 28 июня в 07:00 по МСК.

Начальные задания построены в игровой форме:

  • Выбрать тактику, которой будет придерживаться воображаемый тренерский штаб.
  • Отметить сборную, за которую планируете болеть на турнире.
  • Спрогнозировать будущего обладателя Кубка мира.
  • Ответить на вопрос от амбассадора акции, связанный с личными футбольными воспоминаниями.

За прохождение викторины на счет игрока зачисляется 200 баллов. После этого участник попадает в число претендентов на фрибет номиналом 1000 рублей. 

С 30 июня стартует групповой этап турнира. На этой стадии баллы можно получать сразу несколькими способами.

Источник баллов

Условия

Начисление

Мини-игры

«Три в ряд», «Мемори», «Дубль», «Квиз», «100 к 1»

До 40 баллов за сессию

Прогнозы

Прогноз на событие турнира

До 40 баллов

Виджет с заданиями

Выполнение условий из специального блока акции

Переменное начисление

Ставки на ЧМ-2026

Одиночные и экспресс-пари с коэффициентом от 1.50

По шкале из таблицы ниже

Баллы за ставки начисляются по сумме пари.

Сумма пари

Очки

500-999 ₽

10

1000-2999 ₽

30

от 3000 ₽

50

Баллы утверждаются только после официального расчета ставки. Отмененные пари и ставки со статусом «возврат» в зачет не идут.

Накопленные очки превращаются в билеты «Маркета призов». Обменять их нужно успеть до 23:59 МСК 6 июля. Чем больше билетов конкретного типа на руках, тем выше шанс выиграть приз.

Приз

Количество

Фрибет 1000 ₽

1000

Фрибет 5000 ₽

200

Футболка ЧМ-2026

14

Коллекционная фигурка

3

Футболка с автографом Андреа Пирло

1

Все физические подарки распределяются случайным образом среди держателей билетов. Доставка предусмотрена только по России.

Как отыграть фрибет от БК Фонбет до 5000 рублей за участие в Бинго чемпионат мира

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Выигранный фрибет зачисляется на счет игрока и действует 7 календарных дней. Поставить его можно 1 ставкой — ординаром или экспрессом. Итоговый коэффициент купона не должен превышать 3.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Фонбет

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Все основные условия акции собраны в одном блоке для удобства.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽ (для дополнительных баллов) 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Баллы, не обмененные на билеты до окончания группового этапа, аннулируются.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Несколько способов копить очки — мини-игры, прогнозы, ставки➖ Итоговый результат зависит от удачи
➕ Можно претендовать на фрибет уже после вступительной викторины 

Заключение

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Акция «Бинго чемпионат мира» совмещает простые игровые задания с полноценным турниром по ставкам на ЧМ-2026. Чем активнее участник — будь то ставки, прогнозы или мини-игры, — тем больше билетов он успевает накопить и тем выше его шансы получить фрибет или фирменный приз от «Фонбет».

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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