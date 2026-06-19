Бинго чемпионат мира от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и фирменные подарки

Чтобы попасть в число претендентов на призы, клиенту нужно пройти несколько простых шагов:

1. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете «Фонбет».

2. Перейти на страницу акции «Бинго чемпионат мира» и кликнуть кнопку «Участвовать».

3. Пройти вступительную викторину из 4 вопросов до 28 июня в 07:00 по МСК.

Начальные задания построены в игровой форме:

Выбрать тактику, которой будет придерживаться воображаемый тренерский штаб.

Отметить сборную, за которую планируете болеть на турнире.

Спрогнозировать будущего обладателя Кубка мира.

Ответить на вопрос от амбассадора акции, связанный с личными футбольными воспоминаниями.

За прохождение викторины на счет игрока зачисляется 200 баллов. После этого участник попадает в число претендентов на фрибет номиналом 1000 рублей.

С 30 июня стартует групповой этап турнира. На этой стадии баллы можно получать сразу несколькими способами.

Источник баллов Условия Начисление Мини-игры «Три в ряд», «Мемори», «Дубль», «Квиз», «100 к 1» До 40 баллов за сессию Прогнозы Прогноз на событие турнира До 40 баллов Виджет с заданиями Выполнение условий из специального блока акции Переменное начисление Ставки на ЧМ-2026 Одиночные и экспресс-пари с коэффициентом от 1.50 По шкале из таблицы ниже

Баллы за ставки начисляются по сумме пари.

Сумма пари Очки 500-999 ₽ 10 1000-2999 ₽ 30 от 3000 ₽ 50

Баллы утверждаются только после официального расчета ставки. Отмененные пари и ставки со статусом «возврат» в зачет не идут.

Накопленные очки превращаются в билеты «Маркета призов». Обменять их нужно успеть до 23:59 МСК 6 июля. Чем больше билетов конкретного типа на руках, тем выше шанс выиграть приз.

Приз Количество Фрибет 1000 ₽ 1000 Фрибет 5000 ₽ 200 Футболка ЧМ-2026 14 Коллекционная фигурка 3 Футболка с автографом Андреа Пирло 1

Все физические подарки распределяются случайным образом среди держателей билетов. Доставка предусмотрена только по России.