Пенки от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за участие в игре

Действуйте согласно приведенным правилам:

1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании PARI.

2. Вступите в Telegram-сообщество букмекера.

3. Перейдите в бот и запустите мини-игру «Пенки».

4. Укажите ваш PARI ID для привязки аккаунта.

5. Выберите футбольную сборную и подтвердите выбор.

6. Начните серию ударов и следите за результатами.

В начале каждого дня в 00:00 по МСК игрок получает 3 жизни. Каждая из них заканчивается после первого сейва вратаря. Удары до этого момента можно выполнять без ограничений.

За каждый забитый гол начисляется 1 очко. При 10 и более забитых мячах за 1 жизнь добавляется бонусный балл. Промокоды для интерактива размещаются в официальных каналах и email-рассылках букмекера. При активации кода игрок получает дополнительную возможность.

Турнир завершится 19 июля. Организатор определит 100 игроков с наибольшим числом очков.