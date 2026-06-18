Пенки от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за участие в игре

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В Telegram-боте БК PARI появилась игра «Пенки». Игроки совершают удары с точки и зарабатывают место в рейтинге в зависимости от количества забитых мячей. Лучшие 100 участников делят призовой фонд 150 000 рублей фрибетами.
Действуйте согласно приведенным правилам:
1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании PARI.
2. Вступите в Telegram-сообщество букмекера.
3. Перейдите в бот и запустите мини-игру «Пенки».
4. Укажите ваш PARI ID для привязки аккаунта.
5. Выберите футбольную сборную и подтвердите выбор.
6. Начните серию ударов и следите за результатами.
В начале каждого дня в 00:00 по МСК игрок получает 3 жизни. Каждая из них заканчивается после первого сейва вратаря. Удары до этого момента можно выполнять без ограничений.
За каждый забитый гол начисляется 1 очко. При 10 и более забитых мячах за 1 жизнь добавляется бонусный балл. Промокоды для интерактива размещаются в официальных каналах и email-рассылках букмекера. При активации кода игрок получает дополнительную возможность.
Турнир завершится 19 июля. Организатор определит 100 игроков с наибольшим числом очков.
Место
Приз
1
10 000 ₽
2
9000 ₽
3
8000 ₽
4-10
5000 ₽
11-20
3000 ₽
21-40
2000 ₽
41-70
500 ₽
71-100
100 ₽
Начисленный фрибет доступен в течение недели. Его можно применять на любые виды ставок. Минимальный коэффициент установлен на уровне 1.50.
Табличный формат позволяет быстро разобраться в нюансах применения фрибета.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
При равных очках более высокое место занимает участник, который раньше остальных достиг указанного количества баллов.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступ без денежных вложений
|➖ Ограниченные попытки и высокая конкуренция за места в топе
|➕ Увлекательный игровой формат
Участие в «Пенках» не требует оплаты и доступно всем владельцам аккаунта PARI. Пользователь быстро ориентируется в простом интерфейсе и может сразу начать игру. Промо активно до окончания мундиаля.