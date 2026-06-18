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Пенки от БК PARI: фрибеты до 10 000 рублей за участие в игре

Обновлено:
до 10 000 ₽
Бонус
30 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Каждый гол приближает к призам!

Полное содержание

  • Как получить фрибет PARI до 10 000 рублей за участие в игре Пенки
  • Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей по промо Пенки
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

В Telegram-боте БК PARI появилась игра «Пенки». Игроки совершают удары с точки и зарабатывают место в рейтинге в зависимости от количества забитых мячей. Лучшие 100 участников делят призовой фонд 150 000 рублей фрибетами.

Как получить фрибет PARI до 10 000 рублей за участие в игре Пенки

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Действуйте согласно приведенным правилам:

1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании PARI.

2. Вступите в Telegram-сообщество букмекера.

3. Перейдите в бот и запустите мини-игру «Пенки».

4. Укажите ваш PARI ID для привязки аккаунта.

5. Выберите футбольную сборную и подтвердите выбор.

6. Начните серию ударов и следите за результатами.

В начале каждого дня в 00:00 по МСК игрок получает 3 жизни. Каждая из них заканчивается после первого сейва вратаря. Удары до этого момента можно выполнять без ограничений. 

За каждый забитый гол начисляется 1 очко. При 10 и более забитых мячах за 1 жизнь добавляется бонусный балл. Промокоды для интерактива размещаются в официальных каналах и email-рассылках букмекера. При активации кода игрок получает дополнительную возможность.

Турнир завершится 19 июля. Организатор определит 100 игроков с наибольшим числом очков.

Место

Приз

1

10 000 ₽

2

9000 ₽

3

8000 ₽

4-10

5000 ₽

11-20

3000 ₽

21-40

2000 ₽

41-70

500 ₽

71-100

100 ₽

Как отыграть бонус PARI до 10 000 рублей по промо Пенки

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Начисленный фрибет доступен в течение недели. Его можно применять на любые виды ставок. Минимальный коэффициент установлен на уровне 1.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от PARI

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Табличный формат позволяет быстро разобраться в нюансах применения фрибета.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

При равных очках более высокое место занимает участник, который раньше остальных достиг указанного количества баллов.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Доступ без денежных вложений ➖ Ограниченные попытки и высокая конкуренция за места в топе
➕ Увлекательный игровой формат 

Заключение

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Участие в «Пенках» не требует оплаты и доступно всем владельцам аккаунта PARI. Пользователь быстро ориентируется в простом интерфейсе и может сразу начать игру. Промо активно до окончания мундиаля.

Валентин Васильев

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