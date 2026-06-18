Леон возвращает: кешбэк до 18% во время ЧМ-2026

Для активации предложения требуется соблюдение инструкций:

1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании «Леон», если учетная запись отсутствует.

2. Активируйте участие в программе Leon Family в соответствующем разделе.

3. Оформляйте ставки на любые спортивные события до 19 июля 2026 года.

4. Получайте повышенный кешбэк в зависимости от статуса в программе.

Новая акция предусматривает еженедельную систему возврата проигранных средств участникам программы лояльности. Объем начислений зависит от того, какой статус закреплен за беттором. Минимальный оборот пари за 7 дней для кешбэка — 3000 рублей.

Статус Кешбэк IRON 3% BRONZE 5% SILVER 7% GOLD 12% DIAMOND 18%

Кешбэк начисляется в виде внутренних единиц «леонов». Их можно обменять на фрибеты в рамках программы лояльности БК.