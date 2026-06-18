Леон возвращает: кешбэк до 18% во время ЧМ-2026

Партнерский проект
Во время чемпионатом мира по футболу 2026 букмекерская компания «Леон» предлагает участникам программы лояльности Leon Family акцию с повышенным кешбэком. Возврат части проигранных средств начисляется на бонусный счет и растет вместе со статусом игрока, достигая максимального уровня 18%.
Для активации предложения требуется соблюдение инструкций:
1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании «Леон», если учетная запись отсутствует.
2. Активируйте участие в программе Leon Family в соответствующем разделе.
3. Оформляйте ставки на любые спортивные события до 19 июля 2026 года.
4. Получайте повышенный кешбэк в зависимости от статуса в программе.
Новая акция предусматривает еженедельную систему возврата проигранных средств участникам программы лояльности. Объем начислений зависит от того, какой статус закреплен за беттором. Минимальный оборот пари за 7 дней для кешбэка — 3000 рублей.
Статус
Кешбэк
IRON
3%
BRONZE
5%
SILVER
7%
GOLD
12%
DIAMOND
18%
Кешбэк начисляется в виде внутренних единиц «леонов». Их можно обменять на фрибеты в рамках программы лояльности БК.
Применение фрибета возможно лишь целиком на ставку любого типа — одиночную либо экспресс. Он действует в течение 168 часов после начисления. Пари должны соответствовать коэффициентам в пределах от 1.30 до 3.00.
Мы проанализировали все условия промоакции.
Максимальный размер бонуса
кешбэк 18%
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Возврат средств доступен не только для ставок на мундиаль, но и для любых спортивных событий.
Плюсы
Минусы
|➕ Размер возврата может расти вместе со статусом участника
|➖ Кешбэк поступает на счет в виде «леонов», а не реальных денег
|➕ Начисления происходят на еженедельной основе
Предложение с повышенным кешбэком во время ЧМ-2026 рассчитано на наиболее лояльных клиентов. Возврат начисляется исключительно в формате «леонов», которые затем можно легко обменять на фрибеты.