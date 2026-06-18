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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыЛеон возвращает: кешбэк до 18% во время ЧМ-2026
БК ЛеонАкции
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Леон возвращает: кешбэк до 18% во время ЧМ-2026

Обновлено:
кешбэк до 18%
Бонус
30 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Возместите часть потерь!

Полное содержание

  • Как получить повышенный кешбэк от БК Леон
  • Как отыграть повышенный кешбэк от БК Леон
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Леон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Во время чемпионатом мира по футболу 2026 букмекерская компания «Леон» предлагает участникам программы лояльности Leon Family акцию с повышенным кешбэком. Возврат части проигранных средств начисляется на бонусный счет и растет вместе со статусом игрока, достигая максимального уровня 18%.

Как получить повышенный кешбэк от БК Леон

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Для активации предложения требуется соблюдение инструкций:

1. Пройдите регистрацию в букмекерской компании «Леон», если учетная запись отсутствует.

2. Активируйте участие в программе Leon Family в соответствующем разделе.

3. Оформляйте ставки на любые спортивные события до 19 июля 2026 года.

4. Получайте повышенный кешбэк в зависимости от статуса в программе.

Новая акция предусматривает еженедельную систему возврата проигранных средств участникам программы лояльности. Объем начислений зависит от того, какой статус закреплен за беттором. Минимальный оборот пари за 7 дней для кешбэка — 3000 рублей.

Статус

Кешбэк

IRON

3%

BRONZE

5%

SILVER

7%

GOLD

12%

DIAMOND

18%

Кешбэк начисляется в виде внутренних единиц «леонов». Их можно обменять на фрибеты в рамках программы лояльности БК.

Как отыграть повышенный кешбэк от БК Леон

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Применение фрибета возможно лишь целиком на ставку любого типа — одиночную либо экспресс. Он действует в течение 168 часов после начисления. Пари должны соответствовать коэффициентам в пределах от 1.30 до 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Леон

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Мы проанализировали все условия промоакции.

Максимальный размер бонуса

кешбэк 18%

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Возврат средств доступен не только для ставок на мундиаль, но и для любых спортивных событий.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Размер возврата может расти вместе со статусом участника➖ Кешбэк поступает на счет в виде «леонов», а не реальных денег
➕ Начисления происходят на еженедельной основе 

Заключение

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Предложение с повышенным кешбэком во время ЧМ-2026 рассчитано на наиболее лояльных клиентов. Возврат начисляется исключительно в формате «леонов», которые затем можно легко обменять на фрибеты.

Валентин Васильев

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