Викторина от БК Winline: 1000 рублей за ответы на вопросы по игре Marvel Rivals

Партнерский проект
Winline и Telegram-канал Winline Deadlock & Marvel Rivals запустили ежедневный конкурс-викторину. Все вопросы связаны с игрой Marvel Rivals. За верные ответы каждый день можно получать по 1000 рублей.
Букмекерская контора максимально упростила список требований. Игрокам понадобятся собственные знания и немного удачи. Участникам конкурса следует:
В день будет выходить по одной публикации с вопросами. На следующие сутки админы рандомно разыграют фрибет на 1000 рублей среди всех верно ответивших подписчиков. О результатах объявят комментарием к записи. Все детали получения фрибета можно уточнить по указанному контакту.
Все подробности использования фрибета предоставят победителям викторины в индивидуальном порядке. Обычно бонусы букмекерской конторы активны 30 дней, а поставить их можно ординарами и экспрессами с кэфами до 10.00.
Все особенности указанного бонусного предложения собраны далее.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Индивидуально
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
23.02.2026 (23:59 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Промоакция не требует внесения депозита
|➖ В день выдается один фрибет
|➕ Все вопросы викторины связаны с одной игрой
|➕ Случайное определение победителя
Участвовать в конкурсе можно даже тем, кто не знаком с Marvel Rivals. Букмекерская контора определяет победителя случайно, поэтому после получения вопроса можно спокойно поискать ответ в интернете. Розыгрыш проходит на следующие сутки, у игрока есть время обстоятельно разобраться в ситуации.