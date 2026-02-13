Ведомости
Викторина от БК Winline: 1000 рублей за ответы на вопросы по игре Marvel Rivals

1000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Разбираетесь в Marvel Rivals? Поборитесь за фрибет.

Winline и Telegram-канал Winline Deadlock & Marvel Rivals запустили ежедневный конкурс-викторину. Все вопросы связаны с игрой Marvel Rivals. За верные ответы каждый день можно получать по 1000 рублей. 

Как получить бонус от БК Winline на 1000 рублей за участие в викторине

Букмекерская контора максимально упростила список требований. Игрокам понадобятся собственные знания и немного удачи. Участникам конкурса следует:

  1. Зарегистрироваться в БК «Винлайн».
  2. Подписаться на Telegram-канал Winline Deadlock & Marvel Rivals.
  3. Дождаться поста с вопросом.
  4. Ответить в комментарии к записи.

В день будет выходить по одной публикации с вопросами. На следующие сутки админы рандомно разыграют фрибет на 1000 рублей среди всех верно ответивших подписчиков. О результатах объявят комментарием к записи. Все детали получения фрибета можно уточнить по указанному контакту. 

Как отыграть бонус Winline на 1000 рублей за правильные ответы в Telegram-викторине

Все подробности использования фрибета предоставят победителям викторины в индивидуальном порядке. Обычно бонусы букмекерской конторы активны 30 дней, а поставить их можно ординарами и экспрессами с кэфами до 10.00. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от Winline

Все особенности указанного бонусного предложения собраны далее.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Индивидуально

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

Индивидуально

Срок окончания акции

23.02.2026 (23:59 МСК)

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Промоакция не требует внесения депозита➖ В день выдается один фрибет
➕ Все вопросы викторины связаны с одной игрой 
➕ Случайное определение победителя 

Заключение

Участвовать в конкурсе можно даже тем, кто не знаком с Marvel Rivals. Букмекерская контора определяет победителя случайно, поэтому после получения вопроса можно спокойно поискать ответ в интернете. Розыгрыш проходит на следующие сутки, у игрока есть время обстоятельно разобраться в ситуации. 

Валентин Васильев

