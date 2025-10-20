БК Мелбет: фрибеты по 2000 рублей за подписку и комментарий в Telegram

Букмекер Melbet проводит новый конкурс для подписчиков официального Telegram-канала. В рамках акции 5 клиентов получат фрибеты на общую сумму 10 000 рублей, каждый по 2000 рублей. Участие доступно всем, кто оставит номер своего ID аккаунта в комментариях к посту.
Чтобы стать участником, нужно соблюсти все установленные правила:
1. Создать аккаунт в БК Melbet (для новых игроков).
2. Подписаться на официальный Telegram-канал букмекера.
3. Разместить свой идентификатор (ID) аккаунта в комментариях под постом о розыгрыше.
Победители будут названы до 31 октября. По итогам акции призы достанутся 5 участникам, каждому получит фрибет на 2000 рублей. Для выбора счастливчиков будет использован генератор случайных чисел.
Фрибет необходимо поставить полностью в течение 7 дней после зачисления. Ставка может быть одиночной или экспрессом на события с коэффициентами от 1.10 до 3.50. Если не использовать фрибет в установленный срок, он аннулируется.
Ознакомьтесь с основными условиями розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
22.10.2025 (23:59 МСК)
Подписчики официального канала букмекера в Telegram могут также побороться за iPhone 17 Pro и несколько других ценных подарков.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Прозрачные условия
|➖ Небольшое количество победителей — всего 5 человек
|➕ Доступность для всех игроков
«Мелбет» не так часто радует клиентов подобными конкурсами на своей странице в Telegram. Не советуем проходить мимо такой возможности. Со всеми условиями даже игрок без опыта справится за минуту.