15 сентября 13:04
БК МелбетАкции

БК Мелбет: розыгрыш iPhone 17 Pro и других призов за подписку на Telegram-канал

Бонус
Айфон, гаджеты и сертификаты в одном конкурсе!

Букмекерская компания «Мелбет» запускает специальный розыгрыш, приуроченный к началу продаж нового смартфона Apple iPhone 17 Pro. В рамках акции участники могут получить не только флагманский гаджет, но и умные устройства Яндекс.Станция, а также подарочные сертификаты Ozon. 

Как присоединиться к розыгрышу БК Мелбет

Участие в акции возможно после выполнения следующих шагов:

1. Создать аккаунт в букмекерской компании Melbet.

2. Присоединиться к официальному Telegram-каналу БК.

3. В акционной публикации тапнуть кнопку «Участвовать»

Определение победителей будет производиться автоматически с помощью бота-рандомайзера 30 ноября 2025 года.

Место

Приз

1

Apple iPhone 17 Pro

2-4

Умная колонка Яндекс.Станция 3 мини

5

Xiaomi Redmi Watch 5 Active

6-10

Сертификат Ozon на 1500 рублей

Как отыграть призы от БК Мелбет

Все призы будут вручены победителям напрямую, без каких-либо дополнительных требований. Использовать их можно сразу, отыгрыш не требуется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Мелбет

Ознакомьтесь с ключевыми требованиями акции в сокращенном виде.

Максимальный размер бонуса

iPhone 17 Pro

Минимальный депозит

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

30.11.2025 (17:59 МСК)

БК «Мелбет» проводит подобные конкурсы ежеквартально.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Ценные призы — iPhone, умная колонка и другие устройства➖ Всего будет распределено 10 призовых мест
➕ Деньги для участия не нужны 

Заключение

Удобный способ получить ценные призы без финансовых вложений. Новый iPhone 17 Pro только появился в продаже, поэтому станет желанным подарком для многих пользователей. Конкуренция ожидается высокая, но это не повод упускать шанс принять участие и выиграть.

Валентин Васильев

