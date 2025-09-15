БК Мелбет: розыгрыш iPhone 17 Pro и других призов за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
Букмекерская компания «Мелбет» запускает специальный розыгрыш, приуроченный к началу продаж нового смартфона Apple iPhone 17 Pro. В рамках акции участники могут получить не только флагманский гаджет, но и умные устройства Яндекс.Станция, а также подарочные сертификаты Ozon.
Участие в акции возможно после выполнения следующих шагов:
1. Создать аккаунт в букмекерской компании Melbet.
2. Присоединиться к официальному Telegram-каналу БК.
3. В акционной публикации тапнуть кнопку «Участвовать»
Определение победителей будет производиться автоматически с помощью бота-рандомайзера 30 ноября 2025 года.
Место
Приз
1
Apple iPhone 17 Pro
2-4
Умная колонка Яндекс.Станция 3 мини
5
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
6-10
Сертификат Ozon на 1500 рублей
Все призы будут вручены победителям напрямую, без каких-либо дополнительных требований. Использовать их можно сразу, отыгрыш не требуется.
Ознакомьтесь с ключевыми требованиями акции в сокращенном виде.
Максимальный размер бонуса
iPhone 17 Pro
Минимальный депозит
—
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
30.11.2025 (17:59 МСК)
БК «Мелбет» проводит подобные конкурсы ежеквартально.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Ценные призы — iPhone, умная колонка и другие устройства
|➖ Всего будет распределено 10 призовых мест
|➕ Деньги для участия не нужны
Удобный способ получить ценные призы без финансовых вложений. Новый iPhone 17 Pro только появился в продаже, поэтому станет желанным подарком для многих пользователей. Конкуренция ожидается высокая, но это не повод упускать шанс принять участие и выиграть.