Бонус на первый депозит от БК БЕТ-М: промокод до 15 000 рублей за регистрацию

Акция «Бонус на первый депозит» проводится для новых игроков букмекерской конторы «БЕТ-М» и позволяет получить фрибет до 15 000  рублей. Чтобы участвовать, нужно пройти регистрацию с промокодом VED2025, пополнить баланс и заключить первые пари. 

Промокод активируется следующим образом:

1. Перейдите на платформу БК через сайт или мобильное приложение.

2. Создайте аккаунт и не забудьте ввести промокод VED2025.

3. Пополните баланс минимум на 1000 рублей.

4. В течение 168 часов заключите пари на сумму в 3 раза больше депозита.

5. Заберите фрибет в виджете акции.

Букмекер разрешает заключать одиночные и экспресс-пари с минимальным кэфом 1.50. Фрибет начисляется в размере 100% от первого депозита, максимально — до 15 000 рублей.

Отыгрыш требует 3 последовательных экспрессов. Каждый — минимум с 3 событиями и коэффициентами не ниже 1.50. Ставка производится исключительно на всю сумму, которая есть на бонусным балансе. Действует фрибет на протяжении 7 дней. Если каждое из 3 пари завершится удачно, начальная сумма бонуса становится доступной на основном счете.

Чтобы вам было проще разобраться, мы свели важные условия акции в таблицу.

Максимальный размер бонуса

15 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

х3

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок действия акции

31.01.2026 (23:59 МСК)

Пари в разделе «Нарды» не засчитываются при отыгрыше бонуса.

Плюсы 

Минусы

➕ Крупный приветственный бонус — до 15 000 ₽➖ Участвовать могут лишь новички
➕ Условия прописаны максимально прозрачно➖ Жесткие условия отыгрыша

Новый букмекер «БЕТ-М» привлекает клиентов интересным стартовым предложением. Отыгрыш требует внимательного подхода и удачи. Если сыграют 3 экспресса подряд, тогда вы получите на счет сумму, равную первому депозиту.

