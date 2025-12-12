Промокод от БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей и iPhone 17 Pro Max за ставку на спорт

Партнерский проект
БК «Фонбет» вместе с командой МЯЧ Production презентовал праздничную акцию, в рамках которой разыгрываются фрибеты до 5000 рублей и современные гаджеты премиум-класса. Чтобы присоединиться, достаточно активировать промокод HAPPY2026 и выполнить 1 квалифицирующую ставку.
Для участия в розыгрыше необходимо полностью выполнить все условия:
1. Оформить регистрацию на платформе Fonbet.
2. Ввести промокод HAPPY2026 в разделе с актуальными акциями.
3. Нажать кнопку участия в специальном виджете промо.
4. Сделать ставку от 1000 рублей на любое событие.
Условия не ограничивают формат пари и коэффициенты. Раздача призов запланирована на 30 января. Победителей ожидают следующие подарки.
Приз
Денежное сопровождение
Смартфон iPhone 17 Pro Max на 256
86 154 ₽
Ноутбук Apple MacBook Air M4 с памятью 256 Гб
56 538 ₽
Игровая консоль PlayStation 5 Slim на 1 Тб
35 000 ₽
Консоль Nintendo Switch 2
32 308 ₽
Полноразмерные наушники Apple AirPods Max
32 308 ₽
Умные часы Apple Watch Series 10
21 538 ₽
Фитнес-браслет WHOOP 5.0
40 923 ₽
Подарочный сертификат маркетплейса номиналом 15 000 рублей
8077 ₽
Лицензионный диск EA SPORTS FC
3769 ₽
150 фрибетов по 5000 ₽
—
100 фрибетов по 2500 ₽
—
Фрибет остается доступным 7 дней. Он подходит только для одиночных ставок с коэффициентом не более 3.00.
Главная информация об акции упорядочена в таблице.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
28.12.2025 (23:59 МСК)
Часть денежного приза удерживается с учетом НДФЛ. На руки участник получает только материальный предмет.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно выиграть смартфон, ноутбук, игровые консоли, наушники, часы, браслеты, фрибеты и подарочные сертификаты
|➖ Победа присуждается только генератором случайных чисел
|➕ Быстрое уведомление о выигрыше
Букмекер подготовил привлекательные призы. Ввод промокода обязателен, даже при выполнении всех остальных условий участие не считается действительным без него.