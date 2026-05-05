Спартак - ЦСКА, 6 мая: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Оба столичных клуба давно лишились шансов на главный трофей Премьер-лиги и связывают большие надежды с национальным Кубком. Для каждого из них выигрыш второго по значимости приза российского футбола будет равнозначен спасению неудачного сезона. В большей степени это относится к ЦСКА, проводящего после многообещающей осени удручающую весну. По результатам игр в 2026 году армейцы занимают только 14-е место в РПЛ - хуже показатели только у «Пари НН» и «Акрона».

«Спартак» три последних матча завершил со счетом 2:1 - дважды таким образом выиграл и раз - проиграл.

ЦСКА не побеждает пять матчей подряд. За три домашних игры красно-синие набрали всего одно очко, уступив не только «Зениту», но даже «Сочи». Поражение от питерцев положило конец российскому приключению Фабио Челестини: в понедельник ЦСКА расторг контракт со швейцарским специалистом. К дерби красно-синих готовит молодой Дмитрий Игдисамов.

Очевидно, что моральное преимущество в дерби - на стороне спартаковцев. У них и неудач меньше, и поддержка своего стадиона, и благополучная ситуация с кадрами. У ЦСКА ситуация с игроками намного хуже: Акинфеев, Мойзес, Лукин и Глебов травмированы, Рейс - дисквалифицирован.

За последние 10 матчей ЦСКА не пропустил лишь однажды, «Спартак» - трижды. Считаем, что в среду ни одному из вратарей не удастся уйти с поля «сухим».