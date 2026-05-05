Спартак - ЦСКА, 6 мая: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

В среду, 6 мая, определится первый участник решающего матча за Кубок России по футболу. В финале Пути регионов грядет большое столичное дерби. Изучаем линии легальных букмекеров на игру «Спартака» с ЦСКА.
Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, финал
Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Спартак»
|87
|41
|76
|337-298
|ЦСКА
|76
|41
|87
|298-337
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.05.2026
|«Крылья Советов»
2:1
«Спартак»
РПЛ
|26.04.2026
|«Пари НН»
1:2
«Спартак»
РПЛ
|23.04.2026
|«Спартак»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2026
|«Спартак»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|ЦСКА
1:3
«Зенит»
РПЛ
|25.04.2026
|«Рубин»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|21.04.2026
|ЦСКА
1:1
«Ростов»
РПЛ
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
Последние пять матчей «Спартака» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.11.2025
|«Спартак»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|05.10.2025
|ЦСКА
3:2
«Спартак»
РПЛ
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|02.11.2024
|ЦСКА
0:2
«Спартак»
РПЛ
|25.04.2024
|ЦСКА
0:0
«Спартак»
РПЛ
Оба столичных клуба давно лишились шансов на главный трофей Премьер-лиги и связывают большие надежды с национальным Кубком. Для каждого из них выигрыш второго по значимости приза российского футбола будет равнозначен спасению неудачного сезона. В большей степени это относится к ЦСКА, проводящего после многообещающей осени удручающую весну. По результатам игр в 2026 году армейцы занимают только 14-е место в РПЛ - хуже показатели только у «Пари НН» и «Акрона».
«Спартак» три последних матча завершил со счетом 2:1 - дважды таким образом выиграл и раз - проиграл.
ЦСКА не побеждает пять матчей подряд. За три домашних игры красно-синие набрали всего одно очко, уступив не только «Зениту», но даже «Сочи». Поражение от питерцев положило конец российскому приключению Фабио Челестини: в понедельник ЦСКА расторг контракт со швейцарским специалистом. К дерби красно-синих готовит молодой Дмитрий Игдисамов.
Очевидно, что моральное преимущество в дерби - на стороне спартаковцев. У них и неудач меньше, и поддержка своего стадиона, и благополучная ситуация с кадрами. У ЦСКА ситуация с игроками намного хуже: Акинфеев, Мойзес, Лукин и Глебов травмированы, Рейс - дисквалифицирован.
За последние 10 матчей ЦСКА не пропустил лишь однажды, «Спартак» - трижды. Считаем, что в среду ни одному из вратарей не удастся уйти с поля «сухим».
В прямом эфире дерби в Тушино покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Спартак»: Бабич (травма)
ЦСКА: Рейс (дисквалификация), Акинфеев, Мойзес, Лукин, Глебов (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:
|Позиция
|«Спартак»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|98. Максименко
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|97. Денисов
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|3. Ву
|79. Данилов
|Защитник
|Защитник
|4. Джику
|4. Виктор
|Защитник
|Защитник
|47. Зобнин
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|83. Фернандеш
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Умяров
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|68. Литвинов
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Барко
|18. Козлов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Маркиньос
|7. Алвес
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Угальде
|9. Гонду
|Нападающий
|Главный тренер
|Хуан Карлос Карседо
|Дмитрий Игдисамов
|И. о. главного тренера
«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.80 на победу спартаковцев в основное время и 4.40 - на их соперника. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 3.70.
По прикидкам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья. Ставки на 1:1 принимаются с коэффициентом 6.50.
Посмотреть игру можно без оплаты на канале «Матч ТВ».
Информация о билетной программе «Спартака» представлена на официальном сайте клуба.
Аналитики БК оценили вероятность итоговой победы красно-белых в финале Пути регионов коэффициентом 1.46. На ЦСКА котировка почти в два раза выше - 2.70.