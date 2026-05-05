Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Спартак - ЦСКА, 6 мая: где смотреть матч Кубка России, прогноз, составы

Обновлено:
Встряхнет ли армейцев отставка Челестини?
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В среду, 6 мая, определится первый участник решающего матча за Кубок России по футболу. В финале Пути регионов грядет большое столичное дерби. Изучаем линии легальных букмекеров на игру «Спартака» с ЦСКА.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Спартак» (Москва) 

06.05.2026, Ср

20:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 1.80

Х - 3.70

П2 - 4.40

Турнир: Кубок России по футболу, Путь регионов, финал

Стадион: «Лукойл Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Спартак» 874176337-298
ЦСКА764187298-337

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.05.2026«Крылья Советов»

2:1

«Спартак»

РПЛ

26.04.2026«Пари НН»

1:2

«Спартак»

РПЛ

23.04.2026«Спартак»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2026«Спартак»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026ЦСКА

1:3

«Зенит»

РПЛ

25.04.2026«Рубин»

0:0

ЦСКА

РПЛ

21.04.2026ЦСКА

1:1

«Ростов»

РПЛ

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

Последние пять матчей «Спартака» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.11.2025«Спартак»

1:0

ЦСКА

РПЛ

05.10.2025ЦСКА

3:2

«Спартак»

РПЛ

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

02.11.2024ЦСКА

0:2

«Спартак»

РПЛ

25.04.2024ЦСКА

0:0

«Спартак»

РПЛ

Прогноз на матч

Свернуть

Оба столичных клуба давно лишились шансов на главный трофей Премьер-лиги и связывают большие надежды с национальным Кубком. Для каждого из них выигрыш второго по значимости приза российского футбола будет равнозначен спасению неудачного сезона. В большей степени это относится к ЦСКА, проводящего после многообещающей осени удручающую весну. По результатам игр в 2026 году армейцы занимают только 14-е место в РПЛ - хуже показатели только у «Пари НН» и «Акрона».

«Спартак» три последних матча завершил со счетом 2:1 - дважды таким образом выиграл и раз - проиграл.

ЦСКА не побеждает пять матчей подряд. За три домашних игры красно-синие набрали всего одно очко, уступив не только «Зениту», но даже «Сочи». Поражение от питерцев положило конец российскому приключению Фабио Челестини: в понедельник ЦСКА расторг контракт со швейцарским специалистом. К дерби красно-синих готовит молодой Дмитрий Игдисамов.  

Очевидно, что моральное преимущество в дерби - на стороне спартаковцев. У них и неудач меньше, и поддержка своего стадиона, и благополучная ситуация с кадрами. У ЦСКА ситуация с игроками намного хуже: Акинфеев, Мойзес, Лукин и Глебов травмированы, Рейс - дисквалифицирован.

За последние 10 матчей ЦСКА не пропустил лишь однажды, «Спартак» - трижды. Считаем, что в среду ни одному из вратарей не удастся уйти с поля «сухим».

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире дерби в Тушино покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Спартак»: Бабич (травма)

ЦСКА: Рейс (дисквалификация), Акинфеев, Мойзес, Лукин, Глебов (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Спартак» - ЦСКА:

Позиция«Спартак»ЦСКАПозиция
Вратарь98. Максименко49. ТоропВратарь
Защитник97. Денисов22. ГаичЗащитник
Защитник3. Ву79. ДаниловЗащитник
Защитник4. Джику4. ВикторЗащитник
Защитник47. Зобнин3. КруговойЗащитник
Полузащитник83. Фернандеш31. КислякПолузащитник
Полузащитник 18. Умяров10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник68. Литвинов6. БариновПолузащитник
Полузащитник5. Барко18. КозловПолузащитник
Полузащитник10. Маркиньос7. АлвесПолузащитник
Нападающий9. Угальде9. ГондуНападающий
Главный тренерХуан Карлос КарседоДмитрий ИгдисамовИ. о. главного тренера

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

«БЕТСИТИ» дает коэффициент 1.80 на победу спартаковцев в основное время и 4.40 - на их соперника. Вероятность ничьей аналитики оценили котировкой 3.70.

💰 Получить фрибет 2 000 рублей от «БЕТСИТИ»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Спартак» - ЦСКА?

По прикидкам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи является результативная ничья. Ставки на 1:1 принимаются с коэффициентом 6.50. 

Где смотреть бесплатно матч «Спартак» - ЦСКА?

Посмотреть игру можно без оплаты на канале «Матч ТВ».

Где купить билет на матч «Спартак» - ЦСКА?

Информация о билетной программе «Спартака» представлена на официальном сайте клуба.

Кто выйдет в Суперфинал Кубка России?

Аналитики БК оценили вероятность итоговой победы красно-белых в финале Пути регионов коэффициентом 1.46. На ЦСКА котировка почти в два раза выше - 2.70.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer56 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer240 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading