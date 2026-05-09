Локомотив - Балтика, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Локомотив» не побеждает уже три тура (две ничьи и поражение), «Балтика» - шесть (+0=4-2). Столько же матчей калининградцы не играют на ноль в обороне.

За 10 предыдущих игр команды сделали всего по два «сухаря».

Оба тренера испытывают огромные проблемы с составом, причем Талалаев понес ощутимые потери во всех линиях - вратарской (Бориско), защитной (Филин), средней (Чивич, Титков) и атаке (Хиль). Одновременно «Балтика» лишилась лучшего вратаря и лучшего же бомбардира. «Локо» сыграет без обоих иностранных центрбеков (Монтес, Ньямси) и «мозга» команды Батракова.

При таких проблемах в оборонительных блоках вероятность «сухого» матча в исполнении одной из команд автоматически снижается. Ждем голов от обоих клубов.