Локомотив - Балтика, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Воскресную программу российской Премьер-лиги увенчает интригующая встреча на Большой Черкизовской улице столицы. В гости к «Локомотиву» спешит дерзкая «Балтика». Рассмотрим линии крупнейших легальных букмекеров страны на предмет перспективные вариантов для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|11
|6
|1
|34-16
|«Балтика»
|1
|6
|11
|16-34
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.05.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» Москва
РПЛ
|25.04.2026
|«Крылья Советов»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
|22.04.2026
|«Локомотив»
0:0
«Зенит»
РПЛ
|18.04.2026
|«Оренбург»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|12.04.2026
|«Локомотив»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять матчей «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Балтика»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|27.04.2026
|«Балтика»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|23.04.2026
|«Ахмат»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|19.04.2026
|«Краснодар»
2:2
«Балтика»
РПЛ
|11.04.2026
|«Балтика»
2:2
«Пари НН»
РПЛ
За два тура до финиша «Балтика» отстает от «Локомотива» на четыре очка.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|28
|19
|6
|3
|56-21
|63
|2
|Зенит
|28
|18
|8
|2
|50-18
|62
|3
|Локомотив
|28
|13
|11
|4
|52-36
|50
|4
|Спартак
|28
|14
|6
|8
|45-38
|48
|5
|Балтика
|28
|11
|13
|4
|37-18
|46
|6
|ЦСКА
|28
|13
|6
|9
|39-31
|45
|7
|Рубин
|28
|11
|9
|8
|26-26
|42
|8
|Динамо Москва
|28
|10
|9
|9
|47-38
|39
|9
|Ахмат
|28
|9
|8
|11
|33-37
|35
|10
|Ростов
|28
|7
|9
|12
|22-30
|30
|11
|Крылья Советов
|28
|7
|8
|13
|31-48
|29
|12
|Акрон
|28
|6
|9
|13
|33-46
|27
|13
|Оренбург
|28
|6
|8
|14
|28-41
|26
|14
|Динамо Махачкала
|28
|5
|9
|14
|18-36
|24
|15
|Пари НН
|28
|6
|4
|18
|23-46
|22
|16
|Сочи
|28
|6
|3
|19
|27-57
|21
«Локомотив» не побеждает уже три тура (две ничьи и поражение), «Балтика» - шесть (+0=4-2). Столько же матчей калининградцы не играют на ноль в обороне.
За 10 предыдущих игр команды сделали всего по два «сухаря».
Оба тренера испытывают огромные проблемы с составом, причем Талалаев понес ощутимые потери во всех линиях - вратарской (Бориско), защитной (Филин), средней (Чивич, Титков) и атаке (Хиль). Одновременно «Балтика» лишилась лучшего вратаря и лучшего же бомбардира. «Локо» сыграет без обоих иностранных центрбеков (Монтес, Ньямси) и «мозга» команды Батракова.
При таких проблемах в оборонительных блоках вероятность «сухого» матча в исполнении одной из команд автоматически снижается. Ждем голов от обоих клубов.
Прямая трансляция из Москвы запланирована на федеральном канале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: Ньямси, Батраков (оба - дисквалификации), Монтес, Комличенко (оба - травмы)
«Балтика»: Чивич, Титков (оба - дисквалификации), Бориско, Филин, Хиль (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Балтика»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|81. Кукушкин
|Вратарь
|Защитник
|45. Сильянов
|4. Гассама
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|16. Андраде
|Защитник
|Защитник
|59. Погостнов
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|3. Фассон
|23. Бевеев
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|68. Рядно
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|73. М. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|32. Вера
|10. И. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|8. Мендель
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Руденко
|11. Ковалев
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Воробьёв
|18. Ласерда
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
Аналитики БК «МАРАФОН» установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: победа столичной команды - 2.04, приезжей - 3.88. Ничья в конторе котируется за 3.42.
Аналитики ожидают конкурентную игру, в которой отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Статистика выглядит пугающе для балтийцев: единственный раз за 18 попыток они побеждали «Локо» в товарищеском матче (1:0 в июле 2023-го).
Увидеть дерби можно на канале «Матч ТВ» и ресурсах холдинга в сети - сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Билеты на игру можно приобрести в кассах «РЖД Арены» и онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Минимальная стоимость составляет 700 рублей.