Локомотив - Балтика, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Крайне неудобный соперник для калининградцев
Валентин Васильев
Воскресную программу российской Премьер-лиги увенчает интригующая встреча на Большой Черкизовской улице столицы. В гости к «Локомотиву» спешит дерзкая «Балтика». Рассмотрим линии крупнейших легальных букмекеров страны на предмет перспективные вариантов для пари.  

Команда 1

10.05.2026, Вс

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

10.05.2026, Вс

19:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 2.04

Х - 3.42

П2 - 3.88

Турнир: чемпионат России по футболу, 29-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»116134-16
«Балтика» 161116-34

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.05.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» Москва

РПЛ

25.04.2026«Крылья Советов»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

22.04.2026«Локомотив»

0:0

«Зенит»

РПЛ

18.04.2026«Оренбург»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

12.04.2026«Локомотив»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять матчей «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Балтика»

0:1

«Рубин»

РПЛ

27.04.2026«Балтика»

0:1

«Акрон»

РПЛ

23.04.2026«Ахмат»

1:1

«Балтика»

РПЛ

19.04.2026«Краснодар»

2:2

«Балтика»

РПЛ

11.04.2026«Балтика»

2:2

«Пари НН»

РПЛ

Место в турнирной таблице

За два тура до финиша «Балтика» отстает от  «Локомотива» на четыре очка.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар28196356-2163
2Зенит28188250-1862
3Локомотив281311452-3650
4Спартак28146845-3848
5Балтика281113437-1846
6ЦСКА28136939-3145
7Рубин28119826-2642
8Динамо Москва28109947-3839
9Ахмат28981133-3735
10Ростов28791222-3030
11Крылья Советов28781331-4829
12Акрон28691333-4627
13Оренбург28681428-4126
14Динамо Махачкала28591418-3624
15Пари НН28641823-4622
16Сочи28631927-5721

Прогноз на матч

«Локомотив» не побеждает уже три тура (две ничьи и поражение),  «Балтика» - шесть (+0=4-2). Столько же матчей калининградцы не играют на ноль в обороне. 

За 10 предыдущих игр команды сделали всего по два «сухаря».

Оба тренера испытывают огромные проблемы с составом, причем Талалаев понес ощутимые потери во всех линиях - вратарской (Бориско), защитной (Филин), средней (Чивич, Титков) и атаке (Хиль). Одновременно «Балтика» лишилась лучшего вратаря и лучшего же бомбардира. «Локо» сыграет без обоих иностранных центрбеков (Монтес, Ньямси) и «мозга» команды Батракова. 

При таких проблемах в оборонительных блоках вероятность «сухого» матча в исполнении одной из команд автоматически снижается. Ждем голов от обоих клубов.

Бонусы на матч

Трансляции

Прямая трансляция из Москвы запланирована на федеральном канале «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: Ньямси, Батраков (оба - дисквалификации), Монтес, Комличенко (оба - травмы)

«Балтика»: Чивич, Титков (оба - дисквалификации), Бориско, Филин, Хиль  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Балтика»:

Позиция«Локомотив»«Балтика»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин81. КукушкинВратарь
Защитник45. Сильянов4. ГассамаЗащитник
Защитник85. Морозов16. АндрадеЗащитник
Защитник59. Погостнов2. ВаратыновЗащитник
Защитник3. Фассон23. БевеевПолузащитник
Полузащитник25. Пруцев68. РядноПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас73. М. ПетровПолузащитник 
Полузащитник32. Вера10. И. ПетровПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев8. МендельПолузащитник
Полузащитник19. Руденко11. КовалевПолузащитник
Нападающий10. Воробьёв18. ЛасердаНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «МАРАФОН» установили высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: победа столичной команды - 2.04, приезжей - 3.88. Ничья в конторе котируется за 3.42.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Локомотив» - «Балтика»?

Аналитики ожидают конкурентную игру, в которой отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Статистика выглядит пугающе для балтийцев: единственный раз за 18 попыток они побеждали «Локо» в товарищеском матче (1:0 в июле 2023-го).

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Динамо»?

Увидеть дерби можно на канале «Матч ТВ» и ресурсах холдинга в сети - сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. 

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Динамо»?

Билеты на игру можно приобрести в кассах «РЖД Арены» и онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Минимальная стоимость составляет 700 рублей. 

