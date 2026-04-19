ЦСКА – Ростов, 21 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

ЦСКА очень тяжело двигается после зимней паузы. И дело не только в результатах, но и в самой игре. Всё чаще вокруг команды звучат разговоры о системном кризисе, но в предстоящем матче букмекеры считают москвичей явными фаворитами.

Такой расклад понятен, ведь «Ростов» тоже выглядит нестабильно. После зимней паузы команда одержала только одну победу, но пока цепляется за топ-10. Симптоматично, что семь последних матчей ростовчан получились низовыми, то есть было забито не более двух мячей. У ЦСКА такой тренд распространился только на две встречи, а до этого четыре игры подряд получились верховыми.

Но у москвичей бросаются в глаза проблемы в обороне. При травме Акинфеева возросла нагрузка на Торопа, а линия защиты регулярно допускает ошибки. После зимней паузы ЦСКА минимум раз пропустил во всех 10 матчей в РПЛ и Кубке России. И эта серия действительно впечатляет – игнорировать её сложно.

Предстоящий матч – хорошая возможность прервать эту полосу, ведь меньше «Ростова» в РПЛ забило только махачкалинское «Динамо». Да и «желто-синие» отличались только в трех из последних восьми официальных очных встреч с ЦСКА. Семь из этих матчей получились низовыми. Резюмируя, попробуем комбинацию из ТМ (3,5) и «Двойного шанса» в пользу ЦСКА, который остается в тройке лучших команд сезона по результатам на своем поле.