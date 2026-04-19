Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА – Ростов, 21 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Столичная команда после зимней паузы получает много критики
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Московский ЦСКА после зимней паузы выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) на уровне аутсайдеров. Прервать безвыигрышную серию из двух матчей команда попробует в домашней встрече с «Ростовом». Получится ли?

Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва)

21.04.2026, Вт

19:45 МСК

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

П1 - 1,80

Х - 3,70

П2 - 4,50

Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: не определены на момент публикации

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА411720127-64
«Ростов» 20174164-127

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.04.2026«Крылья Советов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

07.04.2026«Крылья Советов»

2:5

ЦСКА

Кубок России

04.04.2026«Акрон»

1:2

ЦСКА

 РПЛ

21.03.2026ЦСКА

3:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.04.2026«Ростов»

0:1

«Сочи»

РПЛ

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

После половины матчей 25-го тура ЦСКА рискует вылететь из топ-5. «Ростов» же замыкает топ-10.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив25139351-3348
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА25134837-2743
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2598844-3635
8Рубин2598824-2635
9Ахмат2487929-3131
10Ростов25681119-2726
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Крылья Советов25581226-4523
13Акрон25581231-4423
14Пари НН25641521-4022
15Оренбург25481324-3720
16Сочи25431822-5315

Прогноз на матч

Свернуть

ЦСКА очень тяжело двигается после зимней паузы. И дело не только в результатах, но и в самой игре. Всё чаще вокруг команды звучат разговоры о системном кризисе, но в предстоящем матче букмекеры считают москвичей явными фаворитами.

Такой расклад понятен, ведь «Ростов» тоже выглядит нестабильно. После зимней паузы команда одержала только одну победу, но пока цепляется за топ-10. Симптоматично, что семь последних матчей ростовчан получились низовыми, то есть было забито не более двух мячей. У ЦСКА такой тренд распространился только на две встречи, а до этого четыре игры подряд получились верховыми. 

Но у москвичей бросаются в глаза проблемы в обороне. При травме Акинфеева возросла нагрузка на Торопа, а линия защиты регулярно допускает ошибки. После зимней паузы ЦСКА минимум раз пропустил во всех 10 матчей в РПЛ и Кубке России. И эта серия действительно впечатляет – игнорировать её сложно.

Предстоящий матч – хорошая возможность прервать эту полосу, ведь меньше «Ростова» в РПЛ забило только махачкалинское «Динамо». Да и «желто-синие» отличались только в трех из последних восьми официальных очных встреч с ЦСКА. Семь из этих матчей получились низовыми. Резюмируя, попробуем комбинацию из ТМ (3,5) и «Двойного шанса» в пользу ЦСКА, который остается в тройке лучших команд сезона по результатам на своем поле.

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

ЦСКА: Глебов, Акинфеев, Рейс, Лукин (все – травмы)

«Ростов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»:

ПозицияЦСКА«Ростов»Позиция
Вратарь49. Тороп1. ЯтимовВратарь
Защитник22. Гаич78. ЧистяковЗащитник
Защитник6. Баринов4. МелёхинЗащитник
Защитник27. Мойзес22. СеменчукЗащитник
Защитник3. Круговой40. ВаханияПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк8. МироновПолузащитник
Полузащитник10. Обляков18. КучаевПолузащитник
Полузащитник37. Кармо10. ЩетининПолузащитник
Нападающий18. Козлов7. РоналдоПолузащитник
Нападающий7. Алвес69. ГоленковНападающий
Нападающий9. Гонду99. СулеймановНападающий
Главный тренерФабио ЧелестиниДжонатан АльбаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу намного выше – коэффициент 1,80 на такой исход. Котировка на выигрыш ростовской команды – 4,50, а на ничью – 3,70.

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer255 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer71 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer255 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer255 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer255 дней 21 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer255 дней 21 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё