ЦСКА – Ростов, 21 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Московский ЦСКА после зимней паузы выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) на уровне аутсайдеров. Прервать безвыигрышную серию из двух матчей команда попробует в домашней встрече с «Ростовом». Получится ли?
Турнир: чемпионат России по футболу, 26-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: не определены на момент публикации
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|41
|17
|20
|127-64
|«Ростов»
|20
|17
|41
|64-127
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.04.2026
|«Крылья Советов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
|07.04.2026
|«Крылья Советов»
2:5
ЦСКА
Кубок России
|04.04.2026
|«Акрон»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|21.03.2026
|ЦСКА
3:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.04.2026
|«Ростов»
0:1
«Сочи»
РПЛ
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
После половины матчей 25-го тура ЦСКА рискует вылететь из топ-5. «Ростов» же замыкает топ-10.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|25
|13
|9
|3
|51-33
|48
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|25
|13
|4
|8
|37-27
|43
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|25
|9
|8
|8
|44-36
|35
|8
|Рубин
|25
|9
|8
|8
|24-26
|35
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|25
|6
|8
|11
|19-27
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Крылья Советов
|25
|5
|8
|12
|26-45
|23
|13
|Акрон
|25
|5
|8
|12
|31-44
|23
|14
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|21-40
|22
|15
|Оренбург
|25
|4
|8
|13
|24-37
|20
|16
|Сочи
|25
|4
|3
|18
|22-53
|15
ЦСКА очень тяжело двигается после зимней паузы. И дело не только в результатах, но и в самой игре. Всё чаще вокруг команды звучат разговоры о системном кризисе, но в предстоящем матче букмекеры считают москвичей явными фаворитами.
Такой расклад понятен, ведь «Ростов» тоже выглядит нестабильно. После зимней паузы команда одержала только одну победу, но пока цепляется за топ-10. Симптоматично, что семь последних матчей ростовчан получились низовыми, то есть было забито не более двух мячей. У ЦСКА такой тренд распространился только на две встречи, а до этого четыре игры подряд получились верховыми.
Но у москвичей бросаются в глаза проблемы в обороне. При травме Акинфеева возросла нагрузка на Торопа, а линия защиты регулярно допускает ошибки. После зимней паузы ЦСКА минимум раз пропустил во всех 10 матчей в РПЛ и Кубке России. И эта серия действительно впечатляет – игнорировать её сложно.
Предстоящий матч – хорошая возможность прервать эту полосу, ведь меньше «Ростова» в РПЛ забило только махачкалинское «Динамо». Да и «желто-синие» отличались только в трех из последних восьми официальных очных встреч с ЦСКА. Семь из этих матчей получились низовыми. Резюмируя, попробуем комбинацию из ТМ (3,5) и «Двойного шанса» в пользу ЦСКА, который остается в тройке лучших команд сезона по результатам на своем поле.
В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Глебов, Акинфеев, Рейс, Лукин (все – травмы)
«Ростов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Ростов»
|Позиция
|Вратарь
|49. Тороп
|1. Ятимов
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|78. Чистяков
|Защитник
|Защитник
|6. Баринов
|4. Мелёхин
|Защитник
|Защитник
|27. Мойзес
|22. Семенчук
|Защитник
|Защитник
|3. Круговой
|40. Вахания
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|8. Миронов
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|18. Кучаев
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Кармо
|10. Щетинин
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Козлов
|7. Роналдо
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Алвес
|69. Голенков
|Нападающий
|Нападающий
|9. Гонду
|99. Сулейманов
|Нападающий
|Главный тренер
|Фабио Челестини
|Джонатан Альба
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы москвичей на победу намного выше – коэффициент 1,80 на такой исход. Котировка на выигрыш ростовской команды – 4,50, а на ничью – 3,70.