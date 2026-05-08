Родина - Челябинск, 8 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Столичный клуб - в шаге от исторического достижения!
Валентин Васильев
Московская  «Родина» - на пороге Премьер-лиги. Для оформления путевки в высший дивизион вне зависимости от результатов соперников клубу миллиардера Ломакина достаточно не проиграть дома «Челябинску». С высокой степенью вероятности уже в пятницу станут известны имена двух новых членов РПЛ. Но это не значит, что игра в Химках лишена интересных вариантов для пари. Отнюдь. Всмотримся повнимательнее в линии крупнейших букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

08.05.2026, Пт

20:30 МСК

«Челябинск»

П1 - 1.45

Х - 4.30

П2 - 7.20

Турнир: Лига PARI, 33-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: Плиско (Санкт-Петербург)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»0120-5
«Челябинск»2105-0

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Черноморец»

1:3

«Родина»

Лига PARI

26.04.2026«Родина»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

22.04.2026«Ротор»

2:0

«Родина»

Лига PARI

18.04.2026«Родина»

0:0

«Волга»

Лига PARI

13.04.2026«Факел»

1:3

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «Челябинска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Челябинск»

2:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

26.04.2026«Челябинск»

1:2

«Урал»

Лига PARI

22.04.2026«Арсенал»

0:0

«Челябинск»

Лига PARI

17.04.2026«Енисей»

3:0

«Челябинск»

Лига PARI

11.04.2026«Челябинск»

2:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Родина» на два очка отстает в таблице от «Факела». «Челябинск» идет девятым.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел32197641-2264
2Родина321711452-2762
3Урал32177848-2958
4Ротор321411742-2553
5КАМАЗ321213746-3149
6Спартак 321212845-3948
7Енисей3212101036-3446
8Шинник321113831-2546
9Челябинск321013940-3643
10Торпедо321191235-3842
11Нефтехимик3210121038-3742
12Арсенал32815941-3939
13СКА-Хабаровск329111235-4538
14Волга32991433-4336
15Уфа327101530-4031
16Черноморец32781733-4829
17Чайка32572030-6922
18Сокол324101814-4322

Прогноз на матч

«Родина» можно прошла весенний отрезок чемпионата. Статистику команде чуть-чуть подпортило поражение в Волгограде, но общего впечатления от выступления столичного клуба оно не изменило. Хуан Диас уверенно ведет коллектив в РПЛ, и вряд ли что-то способно им уже на этом пути помешать.  

«Челябинск», напротив, целых два месяца не побеждал в первенстве. Но едва наступил май, тут же выиграл - 2:0 у «Нефтехимика». Этот успех должен приободрить парней Романа Пилипчука, а игра с одним из лидеров - вдохновить на яркий футбол в Химках. 

У обеих команд шести из 10 предыдущих матчей были с обменом голами. Ждем того же в пятницу в ближнем Подмосковье. 

PARI установила щедрый коэффициент на «обе забьют» - 2.10.

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы одного из лидеров сезона коэффициентом 1.45. Ничья котируется в конторе за 4.30, а выигрыш гостей - за 7.20.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Челябинск»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Родина» - «Челябинск»?

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Родины». Минимальная стоимость составляет 300 рублей. 

Кто выиграет Лигу PARI?

За два тура до финиша PARI принимает ставки на победителя турнира по таким коэффициентам: «Факел» - 1.25, «Родина» - 3.50.

