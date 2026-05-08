Родина - Челябинск, 8 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Московская «Родина» - на пороге Премьер-лиги. Для оформления путевки в высший дивизион вне зависимости от результатов соперников клубу миллиардера Ломакина достаточно не проиграть дома «Челябинску». С высокой степенью вероятности уже в пятницу станут известны имена двух новых членов РПЛ. Но это не значит, что игра в Химках лишена интересных вариантов для пари. Отнюдь. Всмотримся повнимательнее в линии крупнейших букмекеров.
Турнир: Лига PARI, 33-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Плиско (Санкт-Петербург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|0
|1
|2
|0-5
|«Челябинск»
|2
|1
|0
|5-0
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Черноморец»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Родина»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Ротор»
2:0
«Родина»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Родина»
0:0
«Волга»
Лига PARI
|13.04.2026
|«Факел»
1:3
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «Челябинска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Челябинск»
2:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Челябинск»
1:2
«Урал»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Арсенал»
0:0
«Челябинск»
Лига PARI
|17.04.2026
|«Енисей»
3:0
«Челябинск»
Лига PARI
|11.04.2026
|«Челябинск»
2:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
«Родина» на два очка отстает в таблице от «Факела». «Челябинск» идет девятым.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|32
|19
|7
|6
|41-22
|64
|2
|Родина
|32
|17
|11
|4
|52-27
|62
|3
|Урал
|32
|17
|7
|8
|48-29
|58
|4
|Ротор
|32
|14
|11
|7
|42-25
|53
|5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|6
|Спартак
|32
|12
|12
|8
|45-39
|48
|7
|Енисей
|32
|12
|10
|10
|36-34
|46
|8
|Шинник
|32
|11
|13
|8
|31-25
|46
|9
|Челябинск
|32
|10
|13
|9
|40-36
|43
|10
|Торпедо
|32
|11
|9
|12
|35-38
|42
|11
|Нефтехимик
|32
|10
|12
|10
|38-37
|42
|12
|Арсенал
|32
|8
|15
|9
|41-39
|39
|13
|СКА-Хабаровск
|32
|9
|11
|12
|35-45
|38
|14
|Волга
|32
|9
|9
|14
|33-43
|36
|15
|Уфа
|32
|7
|10
|15
|30-40
|31
|16
|Черноморец
|32
|7
|8
|17
|33-48
|29
|17
|Чайка
|32
|5
|7
|20
|30-69
|22
|18
|Сокол
|32
|4
|10
|18
|14-43
|22
«Родина» можно прошла весенний отрезок чемпионата. Статистику команде чуть-чуть подпортило поражение в Волгограде, но общего впечатления от выступления столичного клуба оно не изменило. Хуан Диас уверенно ведет коллектив в РПЛ, и вряд ли что-то способно им уже на этом пути помешать.
«Челябинск», напротив, целых два месяца не побеждал в первенстве. Но едва наступил май, тут же выиграл - 2:0 у «Нефтехимика». Этот успех должен приободрить парней Романа Пилипчука, а игра с одним из лидеров - вдохновить на яркий футбол в Химках.
У обеих команд шести из 10 предыдущих матчей были с обменом голами. Ждем того же в пятницу в ближнем Подмосковье.
PARI установила щедрый коэффициент на «обе забьют» - 2.10.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики PARI оценили вероятность победы одного из лидеров сезона коэффициентом 1.45. Ничья котируется в конторе за 4.30, а выигрыш гостей - за 7.20.
БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Родины». Минимальная стоимость составляет 300 рублей.
За два тура до финиша PARI принимает ставки на победителя турнира по таким коэффициентам: «Факел» - 1.25, «Родина» - 3.50.
