Киберспорт: дисциплины, турниры и ставки — полный гид для новичков и фанатов

основные дисциплины киберспорта

Киберспорт объединяет десятки направлений, но индустрию формируют несколько ключевых жанров.

Начнем мы с MOBA, что перевести можно как “многопользовательская онлайновая боевая арена ”. Это командные сражения за контроль над картой, где каждый игрок управляет уникальным героем. Среди главных представителей жанра можно выделить Dota 2 и League of Legends. Турниры по ним собирают многомиллионные аудитории и, что самое выделяющееся, в этих играх одни из самых крупных призовых фондов в индустрии.

Бессменная классика, это шутеры от первого лица. В этих дисциплинах решают реакция, навыки точной стрельбы, а также игра в команде. Здесь особо выделяются CS2 и VALORANT, а построены они вокруг определенных карт, тактики, экономики раундов и формата серии.

То, как именно устроена игра внутри одного матча — расстановка по картам, экономика, формат BO1/BO3 — у MOBA и шутеров принципиально разное. Подробнее узнать о том, как устроены матчи в CS2 и Dota 2 можно в отдельном материале.

Баттл-рояли стали массово популярны в 2017–2018 годах. Это жанр, где десятки игроков или команд высаживаются на одну карту и сражаются на выбывание, пока на арене не останется последний. PUBG и Fortnite, это наиболее узнаваемые представили, который и стали главным источником популярности баттл-роялей. Они регулярно собирают крупные турниры с призовыми фондами, но также стоит выделить и других представителей в лице: Apex Legends и Call of Duty: Warzone.

Файтинги, формат игры один на один, который берет свое начало с конца 90-х. Чаще всего под ними подразумеваются игры, в которые массы играют на консолях (Mortal Kombat или Tekken). В них главенствует не стратегия, а индивидуальный скилл и скорость реакции игрока. Жанр не такой популярный, но можно сказать, что у него более олдовое и преданное комьюнити в киберспорте

Спортивные симуляторы, это версия популярных видов спорта (футбол, баскетбол, хоккей, Ф1 и так далее) в виртуальной интерпретации. Эти дисциплины ближе всего к традиционному спорту по формату и привлекают более широкую аудиторию, которая интересуется реальными аналогами игр. Можно сказать, что в этой дисциплине меньше всего классических геймеров.

Представленные жанры различаются не только механикой, но и тем, как устроены их турниры и призовая система, об этом мы расскажем дальше.