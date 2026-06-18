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Александр Ярандаев — редактор Dota 2 | Ведомости.Спорт

Александр Ярандаев

Александр Ярандаев  — редактор раздела Dota 2 на Esports.ru. На протяжении двух лет координирует работу экспертов портала, также занимается подготовкой обзорных статей и статистических материалов по крупнейшим профессиональным турнирам по дисциплине Dota 2. Специализируется на выпуске аналитических публикаций в рамках киберспортивной индустрии. Имеет степень в области информационных технологий в направлении “Системный анализ, управление и обработка информации, статистика”.