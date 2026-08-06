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Фрибет БетБум до 500 000 рублей для действующих игроков за ставку на Локомотив

Обновлено:
до 500 000 ₽ + ночная форма «Локомотива»
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Для тех, кто ставит на «Локомотив»!

БК BetBoom разыгрывает призовой фонд в 500 000 рублей фрибетами. Для получения бонуса нужно поставить от 1000 рублей на игру «Локомотив» VS «Акрон». Минимальный коэффициент пари — 1.30. 

Как получить фрибет БетБум до 500 000 рублей за ставки на Локомотив

БК устанавливает лояльные требования. Беттору следует:

  1. Установить приложение «БетБум».
  2. Сделать аккаунт (если его нет) или авторизоваться.
  3. Включить сторис «Ночная форма Локо».
  4. Нажать на фонарик на втором слайде.
  5. Заключить квалификационное пари.

БК учитывает ставку на ближайшую игру «Локо». Минимальный коэффициент — 1.30, а сумма — 1000 рублей. После игры букмекерская контора определит победителей.

Приз

Количество победителей

Условия начисления

Джерси ночной формы

10

Победителей определяет рандомайзер

2 билета на домашнюю игру Локомотива

5

Победителей определяет рандомайзер

Фрибет из призового фонда в 500 000 ₽

Не ограничено

Квалификационное пари

Призовой фонд в 500 000 рублей поделят на равные суммы между всеми участниками конкурса. Подведение итогов состоится 11 августа.

Как отыграть бонус БетБум до 500 000 рублей за ставку на Локо

БК не раскрывает требований по отыгрышу, но обычно она использует стандартный регламент. Бонусное пари дается на 7 дней. За отведенное время его нужно проставить ординаром или экспрессом с кэфом 1.30-3.50. BetBoom разрешает делить фрибет на несколько ставок от 500 рублей.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от БетБум

Ниже мы собрали все основные требования промоакции.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.08.2026 (23:59 МСК)

БК подведет итог 11.08.2026, но под условия акции попадает одна игра «Локо». Она состоится 8 августа.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Гарантированное начисление➖ Случайный номинал фрибета
➕ Лояльные требования к участникам 
➕ Можно получить новую форму Локомотива 

Заключение

В рамках указанной акции можно получить гарантированный фрибет при минимальных требованиях со стороны БК. Однако сумма бонуса напрямую зависит от количества участников. Поэтому размеры подарка нельзя спрогнозировать. 

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

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