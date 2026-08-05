Фрибет БК BetBoom до 3000 рублей действующим игрокам за ставки на ATP 1000 Монреаль

Оператор начисляет бонус сразу после расчета пари. Фрибет действует 7 дней с момента выдачи. К нему применяются стандартные условия отыгрыша: ставки ординаром или экспрессом с коэффициентом 1.30-3.50.

БК разрешает делить бонус. Однако минимальное пари на фрибет должно быть эквивалентно 500 рублям.