Фрибет БК BetBoom до 3000 рублей действующим игрокам за ставки на ATP 1000 Монреаль
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Букмекер BetBoom предлагает игрокам побороться за фрибеты от 500 до 3000 рублей из суммарного призового фонда в 3 000 000. Контора выдает бонусы за каждую ставку в 1000 рублей на матчи ATP 1000 Монреаль с минимальным коэффициентом от 1.30. Подробности участия — ниже.
Как получить фрибет от БетБум до 3000 рублей за ставки на ATP 1000 Монреаль
Для участия в конкурсе бетторам необходимо:
- Скачать приложение BetBoom (акция проводится только там).
- Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете.
- Делать квалификационные пари.
БК засчитывает ставки с денежного баланса на матчи ATP 1000 Монреаль. Минимальный коэффициент — 1.30. Минимальная сумма — 1000 рублей.
После завершения события беттору выдадут фрибет. Сумма бонуса заранее неизвестна. Однако при анализе истории начислений видно, что БК выдает бесплатные ставки номиналом в 500, 1000, 2000 и 3000 рублей.
Как отыграть бонус БетБум до 3000 рублей за ставки на ATP 1000 Монреаль
Оператор начисляет бонус сразу после расчета пари. Фрибет действует 7 дней с момента выдачи. К нему применяются стандартные условия отыгрыша: ставки ординаром или экспрессом с коэффициентом 1.30-3.50.
БК разрешает делить бонус. Однако минимальное пари на фрибет должно быть эквивалентно 500 рублям.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БК БетБум
В таблице ниже сведены все данные о рассматриваемой промоакции.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.08.2026 (23:59 МСК)
Во время проведения конкурса вы можете получить неограниченное количество фрибетов. Если бетторы исчерпают призовой фонд раньше, БК может досрочно завершить акцию.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Простые условия участия: ставка — фрибет
|➖ Неизвестен размер фрибета
|➕ Учитываются победы и поражения
Заключение
Представленная акция подходит для всех любителей большого тенниса. Правила отличаются максимальной простотой, поэтому особых сложностей возникнуть не должно. С задачей справится даже новичок в мире ставок.