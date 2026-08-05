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Фрибет БК BetBoom до 3000 рублей действующим игрокам за ставки на ATP 1000 Монреаль

Обновлено:
до 3000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Простой фрибет для любителей большого тенниса

Букмекер BetBoom предлагает игрокам побороться за фрибеты от 500 до 3000 рублей из суммарного призового фонда в 3 000 000. Контора выдает бонусы за каждую ставку в 1000 рублей на матчи ATP 1000 Монреаль с минимальным коэффициентом от 1.30. Подробности участия — ниже.  

Как получить фрибет от БетБум до 3000 рублей за ставки на ATP 1000 Монреаль

Для участия в конкурсе бетторам необходимо:

  1. Скачать приложение BetBoom (акция проводится только там).
  2. Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете.
  3. Делать квалификационные пари.

БК засчитывает ставки с денежного баланса на матчи ATP 1000 Монреаль. Минимальный коэффициент — 1.30. Минимальная сумма — 1000 рублей.

После завершения события беттору выдадут фрибет. Сумма бонуса заранее неизвестна. Однако при анализе истории начислений видно, что БК выдает бесплатные ставки номиналом в 500, 1000, 2000 и 3000 рублей. 

Как отыграть бонус БетБум до 3000 рублей за ставки на ATP 1000 Монреаль

Оператор начисляет бонус сразу после расчета пари. Фрибет действует 7 дней с момента выдачи. К нему применяются стандартные условия отыгрыша: ставки ординаром или экспрессом с коэффициентом 1.30-3.50. 

БК разрешает делить бонус. Однако минимальное пари на фрибет должно быть эквивалентно 500 рублям.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от БК БетБум

В таблице ниже сведены все данные о рассматриваемой промоакции.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.08.2026 (23:59 МСК)

Во время проведения конкурса вы можете получить неограниченное количество фрибетов. Если бетторы исчерпают призовой фонд раньше, БК может досрочно завершить акцию.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Простые условия участия: ставка — фрибет➖ Неизвестен размер фрибета
➕ Учитываются победы и поражения 

Заключение

Представленная акция подходит для всех любителей большого тенниса. Правила отличаются максимальной простотой, поэтому особых сложностей возникнуть не должно. С задачей справится даже новичок в мире ставок. 

Валентин Васильев

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