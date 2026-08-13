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ГлавнаяБонусыФрибет за UFC 330 от БК BetBoom: 1000 рублей за пари и прогнозы на бой Махачев-Гэрри
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Фрибет за UFC 330 от БК BetBoom: 1000 рублей за пари и прогнозы на бой Махачев-Гэрри

Обновлено:
1000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Угадали исход — получили приз!

Турнир UFC 330 соберет зрителей ночью в воскресенье. Букмекер BetBoom приурочил к событию акцию с гарантированным призом. Фрибет на 1000 рублей достанется каждому, кто верно спрогнозирует исходы схватки и оформит квалификационное пари с коэффициентом не ниже 1.30 и суммой от 2000 рублей.

Как получить фрибет BetBoom на 1000 рублей за ставку на UFC

Порядок участия:

1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom.

2. Открыть сторис с акцией в мобильном приложении — участие доступно только там.

3. Ответить на 3 вопроса о победителе, раунде и способе завершения боя Махачев-Гэрри.

4. Оформить одиночную ставку на UFC 330 от 2000 рублей с коэффициентом от 1.30.

5. Дождаться подведения итогов после завершения турнира.

Результаты акции станут известны 17 августа. Фрибет на 1000 рублей засчитывается только при правильном ответе на все 3 вопроса:

  • Кто победит в бою?
  • В каком раунде завершится поединок?
  • Каким способом закончится схватка?

Ошибка хотя бы в 1 прогнозе лишает игрока приза, даже если ставка на бой сыграла. 

Как отыграть бонус BetBoom на 1000 рублей по промоакции Фрибет за UFC 330

Фрибет сгорает через 7 дней после начисления, если его не использовать. Потратить бонус можно на 1 пари, выбрав ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30 до 3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от BetBoom

Ниже приведены ключевые характеристики рассматриваемого предложения.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

16.08.2026 (04:00 МСК)

Ставки, по которым был произведен выкуп или которые были отменены, в зачет не идут.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет гарантирован при выполнении условий➖ Ошибка в 1 прогнозе аннулирует приз
➕ Невысокий порог входа по коэффициенту 

Заключение

Оператор BetBoom предлагает своим клиентам не просто наблюдать за схваткой Махачев-Гэрри, но и пополнить фрибетный баланс. Тем, кто точно разберется в раскладах UFC 330, букмекер гарантирует фрибет.

Валентин Васильев

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