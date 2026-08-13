Фрибет за UFC 330 от БК BetBoom: 1000 рублей за пари и прогнозы на бой Махачев-Гэрри
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Турнир UFC 330 соберет зрителей ночью в воскресенье. Букмекер BetBoom приурочил к событию акцию с гарантированным призом. Фрибет на 1000 рублей достанется каждому, кто верно спрогнозирует исходы схватки и оформит квалификационное пари с коэффициентом не ниже 1.30 и суммой от 2000 рублей.
Как получить фрибет BetBoom на 1000 рублей за ставку на UFC
Порядок участия:
1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom.
2. Открыть сторис с акцией в мобильном приложении — участие доступно только там.
3. Ответить на 3 вопроса о победителе, раунде и способе завершения боя Махачев-Гэрри.
4. Оформить одиночную ставку на UFC 330 от 2000 рублей с коэффициентом от 1.30.
5. Дождаться подведения итогов после завершения турнира.
Результаты акции станут известны 17 августа. Фрибет на 1000 рублей засчитывается только при правильном ответе на все 3 вопроса:
- Кто победит в бою?
- В каком раунде завершится поединок?
- Каким способом закончится схватка?
Ошибка хотя бы в 1 прогнозе лишает игрока приза, даже если ставка на бой сыграла.
Как отыграть бонус BetBoom на 1000 рублей по промоакции Фрибет за UFC 330
Фрибет сгорает через 7 дней после начисления, если его не использовать. Потратить бонус можно на 1 пари, выбрав ординар или экспресс с коэффициентом от 1.30 до 3.50.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1000 рублей от BetBoom
Ниже приведены ключевые характеристики рассматриваемого предложения.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
16.08.2026 (04:00 МСК)
Ставки, по которым был произведен выкуп или которые были отменены, в зачет не идут.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет гарантирован при выполнении условий
|➖ Ошибка в 1 прогнозе аннулирует приз
|➕ Невысокий порог входа по коэффициенту
Заключение
Оператор BetBoom предлагает своим клиентам не просто наблюдать за схваткой Махачев-Гэрри, но и пополнить фрибетный баланс. Тем, кто точно разберется в раскладах UFC 330, букмекер гарантирует фрибет.