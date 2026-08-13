Фрибет за UFC 330 от БК BetBoom: 1000 рублей за пари и прогнозы на бой Махачев-Гэрри

Порядок участия:

1. Зарегистрировать аккаунт в BetBoom.

2. Открыть сторис с акцией в мобильном приложении — участие доступно только там.

3. Ответить на 3 вопроса о победителе, раунде и способе завершения боя Махачев-Гэрри.

4. Оформить одиночную ставку на UFC 330 от 2000 рублей с коэффициентом от 1.30.

5. Дождаться подведения итогов после завершения турнира.

Результаты акции станут известны 17 августа. Фрибет на 1000 рублей засчитывается только при правильном ответе на все 3 вопроса:

Кто победит в бою?

В каком раунде завершится поединок?

Каким способом закончится схватка?

Ошибка хотя бы в 1 прогнозе лишает игрока приза, даже если ставка на бой сыграла.