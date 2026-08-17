БК BetBoom: PlayStation 5 PRO и фрибеты до 10 000 рублей за подписку на Telegram-каналы
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Компания BetBoom объявила о старте конкурса, приуроченного к Esports World Cup по CS2. Организаторы подготовили внушительный призовой фонд: игровые консоли, профессиональную геймерскую периферию и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Для участия достаточно подписаться на 2 тематических Telegram-канала.
Как получить фрибет BetBoom до 10 000 рублей за участие в Telegram-конкурсе
Чтобы оказаться в числе соискателей подарков, потребуется выполнить следующие шаги:
1. Зарегистрировать аккаунт в букмекерской конторе BetBoom.
2. Подписаться на 2 телеграм-канала — EWC & BLAST by BETBOOM и EWC RU by BETBOOM.
3. Найти пост с анонсом акции и кликнуть под ним «Париж».
После этого аккаунт участника попадет в общую базу кандидатов. Обладателей наград определит случайный отбор. Итоги станут известны 26 августа 2026 года.
Место
Приз
Описание
1
PlayStation 5 Pro
Флагманская игровая приставка с расширенными возможностями
2
Nintendo Switch 2
Портативно-стационарная консоль нового поколения
3-5
Наушники Razer
Профессиональная гарнитура для киберспортсменов
6-10
Мышь Logitech
Игровой манипулятор с высокой точностью
11-14
Клавиатура Dark Project
Механическая клавиатура для соревновательного гейминга
15-24
Фрибет 10 000 ₽
25-51
Фрибет 5000 ₽
52-67
Фрибет 3000 ₽
68-74
Фрибет 2000 ₽
75-77
Фрибет 1000 ₽
Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за победу в промоакции
Зачисленный фрибет разрешается направить как на одиночную ставку, так и включить в экспресс. Коэффициент каждого события в пари должен находиться в границах 1.30-3.50. Действует приз на протяжении 7 дней.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom
Далее подробно рассмотрим механику розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.08.2026 (13:00 МСК)
О результатах жеребьевки организаторы сообщат в комментариях к конкурсной записи.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно делать депозит или ставку
|➖ Обязательна подписка на 2 канала в Telegram
|➕ Среди наград — консоли, периферия и фрибеты
Заключение
Розыгрыш от BetBoom — простой способ побороться за игровую консоль или фрибет без каких-либо финансовых вложений. Беттору хватит подписки и 1 клика. Для поклонников CS2 акция будет приятным дополнением к просмотру игр EWC. Сразу 77 призовых мест дают неплохие шансы каждому участнику.