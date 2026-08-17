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БК BetBoom: PlayStation 5 PRO и фрибеты до 10 000 рублей за подписку на Telegram-каналы

Обновлено:
до 10 000 ₽ и ценные призы
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите крутой приз в честь EWC!

Компания BetBoom объявила о старте конкурса, приуроченного к Esports World Cup по CS2. Организаторы подготовили внушительный призовой фонд: игровые консоли, профессиональную геймерскую периферию и фрибеты номиналом до 10 000 рублей. Для участия достаточно подписаться на 2 тематических Telegram-канала.

Как получить фрибет BetBoom до 10 000 рублей за участие в Telegram-конкурсе

Чтобы оказаться в числе соискателей подарков, потребуется выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрировать аккаунт в букмекерской конторе BetBoom.

2. Подписаться на 2 телеграм-канала — EWC & BLAST by BETBOOM и EWC RU by BETBOOM.

3. Найти пост с анонсом акции и кликнуть под ним «Париж».

После этого аккаунт участника попадет в общую базу кандидатов. Обладателей наград определит случайный отбор. Итоги станут известны 26 августа 2026 года.

Место 

Приз

Описание

1

PlayStation 5 Pro

Флагманская игровая приставка с расширенными возможностями

2

Nintendo Switch 2

Портативно-стационарная консоль нового поколения

3-5

Наушники Razer

Профессиональная гарнитура для киберспортсменов

6-10

Мышь Logitech

Игровой манипулятор с высокой точностью

11-14

Клавиатура Dark Project

Механическая клавиатура для соревновательного гейминга

15-24

Фрибет 10 000 ₽

 

25-51

Фрибет 5000 ₽

 

52-67

Фрибет 3000 ₽

 

68-74

Фрибет 2000 ₽

 

75-77

Фрибет 1000 ₽

 

Как отыграть бонус BetBoom до 10 000 рублей за победу в промоакции

Зачисленный фрибет разрешается направить как на одиночную ставку, так и включить в экспресс. Коэффициент каждого события в пари должен находиться в границах 1.30-3.50. Действует приз на протяжении 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 10 000 рублей от BetBoom

Далее подробно рассмотрим механику розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

26.08.2026 (13:00 МСК)

О результатах жеребьевки организаторы сообщат в комментариях к конкурсной записи.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно делать депозит или ставку➖ Обязательна подписка на 2 канала в Telegram
➕ Среди наград — консоли, периферия и фрибеты 

Заключение

Розыгрыш от BetBoom — простой способ побороться за игровую консоль или фрибет без каких-либо финансовых вложений. Беттору хватит подписки и 1 клика. Для поклонников CS2 акция будет приятным дополнением к просмотру игр EWC. Сразу 77 призовых мест дают неплохие шансы каждому участнику.

Валентин Васильев

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