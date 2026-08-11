Турнир BetRace от Winline: фрибет до 250 000 рублей за пари на EWC-2026

Чтобы попасть в число участников турнира и претендовать на награду, действуйте по следующей схеме:

1. Зарегистрируйте аккаунт в Winline, если у вас его еще нет.

2. Откройте секцию BetRace и отыщите турнир EWC.

3. Ставьте на матчи Esports World Cup как одиночными пари, так и экспрессами.

4. Накапливайте очки за каждую ставку с кэфом от 1.30 — так вы будете подниматься в лидерборде и приближаться к фрибету.

Учитываются абсолютно все пари на события EWC — вне зависимости от исхода и суммы. Позиция в рейтинге определяется общим объемом заключенных ставок. Банк призов в 3 000 000 рублей разделят между 1000 участниками, показавшими наибольшую активность. Победитель получит главный фрибет — 250 000 рублей.