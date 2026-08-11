Турнир BetRace от Winline: фрибет до 250 000 рублей за пари на EWC-2026
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Контора Winline объявила о запуске турнира BetRace, посвященного EWC-2026. До 24 августа игрокам предлагают заключать пари на любую сумму c коэффициентом от 1.30 на киберспортивные дисциплины. Максимальный фрибет для победителя — 250 000 рублей. Присоединиться к соревнованию может любой обладатель аккаунта в БК.
Как получить фрибет БК Winline до 250 000 рублей за ставки на EWC
Чтобы попасть в число участников турнира и претендовать на награду, действуйте по следующей схеме:
1. Зарегистрируйте аккаунт в Winline, если у вас его еще нет.
2. Откройте секцию BetRace и отыщите турнир EWC.
3. Ставьте на матчи Esports World Cup как одиночными пари, так и экспрессами.
4. Накапливайте очки за каждую ставку с кэфом от 1.30 — так вы будете подниматься в лидерборде и приближаться к фрибету.
Учитываются абсолютно все пари на события EWC — вне зависимости от исхода и суммы. Позиция в рейтинге определяется общим объемом заключенных ставок. Банк призов в 3 000 000 рублей разделят между 1000 участниками, показавшими наибольшую активность. Победитель получит главный фрибет — 250 000 рублей.
Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за пари на EWC
Полученный фрибет активен в течение 30 дней с момента зачисления. За это время его разрешено использовать на ставки в любых видах спорта — коэффициент должен быть не ниже 1.01. Доступные форматы пари — ординар и экспресс.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 250 000 рублей от Winline
Ключевые параметры акции представлены в данном блоке.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
24.08.2026 (09:59 МСК)
Обратите внимание, что экспресс необязательно должен состоять только из событий Esports World Cup.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать может каждый клиент Winline без исключений
|➖ Чтобы претендовать на топовые позиции, нужен солидный объем ставок
|➕ В зачет идут пари любого размера
Заключение
Если вы держите руку на пульсе драфтов в Dota 2, решающих раундов в CS2 и командных стычек в LoL — эта промоакция создана для вас. Winline предлагает не просто смотреть за играми за EWC со стороны, а превратить свое знание киберспорта во фрибет до 250 000 рублей. Формат BetRace достаточно прост, чтобы даже беттор без большого опыта быстро разобрался в механике и включился в борьбу за призовые места.