Быстрее всех от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы воспользоваться бонусом, достаточно следовать простой инструкции:

1. Войдите в личный кабинет BetBoom или создайте учетную запись, если ее еще нет.

2. Перейдите на страницу акции и активируйте участие нажатием соответствующей кнопки.

3. Совершайте ставки на спортивные события с коэффициентом от 1.30, используя средства основного игрового счета.

За каждые 1000 рублей в одиночных ставках или 500 рублей в экспрессах участнику добавляется 1 балл. Итоговый рейтинг формируется по количеству набранных очков. В призовую зону попадут 2000 игроков, показавших наилучшую активность. Они получат фрибеты из общего фонда 4 000 000 рублей. Списки победителей будут опубликованы после завершения акции. Начисление бонусов пройдет в автоматическом режиме с уведомлением через push или в личном кабинете.