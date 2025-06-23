Быстрее всех от БК BetBoom: фрибеты до 150 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
БК «БетБум» проводит акцию «Быстрее всех» с общим призовым фондом 4 000 000 рублей, который распределяется в виде фрибетов. Участвовать могут все зарегистрированные игроки, делая ставки на спорт с коэффициентом от 1.30. За каждое пари начисляются баллы и формируется таблица лидеров. Лучшие участники получают фрибеты до 150 000 рублей.
Чтобы воспользоваться бонусом, достаточно следовать простой инструкции:
1. Войдите в личный кабинет BetBoom или создайте учетную запись, если ее еще нет.
2. Перейдите на страницу акции и активируйте участие нажатием соответствующей кнопки.
3. Совершайте ставки на спортивные события с коэффициентом от 1.30, используя средства основного игрового счета.
За каждые 1000 рублей в одиночных ставках или 500 рублей в экспрессах участнику добавляется 1 балл. Итоговый рейтинг формируется по количеству набранных очков. В призовую зону попадут 2000 игроков, показавших наилучшую активность. Они получат фрибеты из общего фонда 4 000 000 рублей. Списки победителей будут опубликованы после завершения акции. Начисление бонусов пройдет в автоматическом режиме с уведомлением через push или в личном кабинете.
Место
Фрибет
1
150 000 ₽
2
120 000 ₽
3
100 000 ₽
4-5
65 000 ₽
6-10
40 000 ₽
11-25
20 000 ₽
26-50
10 000 ₽
51-100
5000 ₽
101-500
2500 ₽
501-2000
1000 ₽
Фрибет можно использовать как для одиночной ставки, так и для экспресса. Допустимы пари на любые спортивные и киберспортивные события с общим коэффициентом от 1.30 до 3.50. В случае успешного исхода на игровой баланс будет зачислен только чистый выигрыш. Бонус активен в течение 7 суток с момента получения.
Снятие денег возможно лишь при точном выполнении всех требований:
Ожидайте завершения обработки. Статус запроса можно отслеживать в подразделе «История платежей», где отображаются все предыдущие и текущие транзакции.
Чтобы избежать недоразумений, рекомендуем заранее ознакомиться с требованиями участия.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
26.06.2025 (15:00 МСК)
Бонус дает бетторам широкое поле для экспериментов. Дело в том, что ограничения по видам спорта отсутствуют. Лично я заключал ставки не только на популярные направления, такие как теннис и баскетбол, но и на более редкие. При этом важно, что очки начисляются за сумму сделанных пари, вне зависимости от их исхода.
Фрибетов в акции достаточно много, розыгрыши проходят почти каждую неделю, что позволяет постоянно быть в игре. Минимальные кэфы для отыгрыша вполне лояльны, благодаря чему не приходится ломать голову и придумывать сложные стратегии, чтобы избежать рисков. Это делает использование бонуса комфортным для игроков с разным уровнем опыта.
Для получения фрибетов требуется значительный оборот ставок, что может показаться сложным для новичков. Неполная или непройденная вовремя верификация аккаунта способна стать причиной отказа в участии или задержек с выплатами.
Кроме того, технические ошибки на сайте или в приложении иногда могут повлиять на корректное начисление баллов или отображение статуса бонуса. В таких случаях важно оперативно обращаться в чат поддержки для решения подобных недоразумений.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Впечатляющий призовой фонд
|➖ Для получения значительных бонусов требуется большой объем ставок
|➕ В зачет идут пари на все спортивные события
Посмотрите текущие бонусные программы популярных букмекерских компаний.
Акция не предъявляет к игрокам сложных требований. Вы можете ставить в привычном для себя ритме, автоматически накапливая баллы в рамках конкурса «Быстрее всех». Даже если не уделять акции много внимания, участие в ней все равно может принести бонусы. Активировать предложение точно стоит, количество фрибетов достаточно большое. Шанс на то, что 1 из них достанется именно вам немаленький, даже если вы не охотитесь за бонусами специально.