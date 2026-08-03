Фрибет PARI до 5000 рублей действующим игрокам за ставки на Мастерс

Для участия в текущей промоакции букмекера беттору необходимо выполнить 3 действия:

Регистрация нового аккаунта или авторизация в действующей учетной записи. Подтверждение участия в «Ставь на Мастерс». Заключение квалификационных пари.

БК засчитывает одиночные и множественные ставки с кэфами от 1.70 на игры Мастерсов в Канаде и Цинциннати. Минимум за раз можно поставить от 1000 рублей. Сумма заключенных пари определяет количество начисленных баллов.

Сумма ставок Количество баллов 1000-1999 ₽ 10 2000-3999 ₽ 20 4000-5999 ₽ 40 6000-7999 ₽ 65 8000-9999 ₽ 90 10 000 ₽ и выше 120

Ежедневно игрок сумеет забрать не выше 120 очков. Их можно обменивать на бонусы в магазине фрибетов. БК установила динамическую систему обмена.

Количество баллов Номинал фрибета 80 300 ₽ 120 500 ₽ 230 1000 ₽ 500 2500 ₽ 900 5000 ₽

Чем больше игрок накопит баллов, тем выгоднее становится обменный курс.