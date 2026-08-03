Фрибет PARI до 5000 рублей действующим игрокам за ставки на Мастерс
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Букмекерская контора PARI запустила промо «Ставь на Мастерс» и начисляет гарантированные фрибеты за ставки на матчи теннисных турниров в Канаде и Цинциннати. Условия бонусного предложения подразумевают накопление баллов с их последующим обменом на бонусные пари.
Как получить фрибет PARI до 5000 рублей за ставки на Мастерсы
Для участия в текущей промоакции букмекера беттору необходимо выполнить 3 действия:
- Регистрация нового аккаунта или авторизация в действующей учетной записи.
- Подтверждение участия в «Ставь на Мастерс».
- Заключение квалификационных пари.
БК засчитывает одиночные и множественные ставки с кэфами от 1.70 на игры Мастерсов в Канаде и Цинциннати. Минимум за раз можно поставить от 1000 рублей. Сумма заключенных пари определяет количество начисленных баллов.
Сумма ставок
Количество баллов
1000-1999 ₽
10
2000-3999 ₽
20
4000-5999 ₽
40
6000-7999 ₽
65
8000-9999 ₽
90
10 000 ₽ и выше
120
Ежедневно игрок сумеет забрать не выше 120 очков. Их можно обменивать на бонусы в магазине фрибетов. БК установила динамическую систему обмена.
Количество баллов
Номинал фрибета
80
300 ₽
120
500 ₽
230
1000 ₽
500
2500 ₽
900
5000 ₽
Чем больше игрок накопит баллов, тем выгоднее становится обменный курс.
Как отыграть бонус PARI до 5000 рублей за ставки на Мастерсы
Полученный фрибет нужно отыграть одним пари. Он подходит для любого спортивного события. Максимальный коэффициент исхода не должен превышать 3.00. Бонусная ставка активна неделю, затем оператор аннулирует начисленный фрибет.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от ПАРИ
Для простоты понимания бонуса мы свели все условия текущего предложения в одну таблицу.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.08.2026 (23:59 МСК)
Участвовать в акции можно только один раз.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Динамическая система начисления фрибетов
|➖ Учитываются только ставки на большой теннис
|➕ Бонусы даются за любые мастерсы
|➖ БК начисляет фрибет максимально быстро
Заключение
Представленная акция — логичное продолжение бонусной политики букмекерской конторы. PARI регулярно выпускает интересные предложения для большого тенниса. Сейчас контора предлагает рынки под августовские Мастерсы.