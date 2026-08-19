Промокод от БК BetBoom: фрибеты на 100 000 рублей и билеты на концерт Канье Уэст за ставку

Начисленным бонусом можно распорядиться как в одиночных пари, так и в экспрессах. Итоговый коэффициент должен находиться в диапазоне 1.30-3.50. Фрибет недоступен для ставок в разделе «Нарды».

Отыгрыш требуется только для денежного приза. Билеты на концерт не нужно подтверждать ставками, они переходят в собственность игрока сразу после объявления итогов.