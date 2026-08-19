Промокод от БК BetBoom: фрибеты на 100 000 рублей и билеты на концерт Канье Уэст за ставку
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БК BetBoom запускает активность в честь российских концертов Канье Уэста, которые состоятся 10 и 11 октября на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Букмекер разыгрывает 4 пригласительных билета, а также делит фонд в 100 000 рублей фрибетами. Для участия нужно активировать промокод KANYE и поставить на спорт или киберспорт от 2026 рублей c кэфом от 1.30.
Как получить промокод BetBoom до 100 000 рублей за пари на спорт
Чтобы попасть в число претендентов на награду, нужно пройти несколько шагов:
1. Зарегистрироваться в BetBoom, если аккаунта еще нет.
2. Перейти в раздел акций и ввести промокод KANYE.
3. Оформить пари на спортивное или киберспортивное событие суммой от 2026 рублей с коэффициентом от 1.30.
4. Дождаться расчета ставки и объявления итогов акции.
Успеть выполнить все условия необходимо до 24 августа (23:59 МСК). Именно в этот день определят обладателей подарков. Организаторы предусмотрели 2 вида наград:
- Пригласительные билеты — случайным образом выберут 2 счастливчиков, каждый из которых получит по 2 билета на выступление Канье Уэста в Питере.
- Фрибеты — фиксированный фонд в 100 000 рублей будет распределен между всеми участниками, чье пари засчитано по условиям промо.
Как отыграть фрибет БетБум до 100 000 рублей и билеты на концерт Канье Уэста
Начисленным бонусом можно распорядиться как в одиночных пари, так и в экспрессах. Итоговый коэффициент должен находиться в диапазоне 1.30-3.50. Фрибет недоступен для ставок в разделе «Нарды».
Отыгрыш требуется только для денежного приза. Билеты на концерт не нужно подтверждать ставками, они переходят в собственность игрока сразу после объявления итогов.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от BetBoom
Основные правила участия и получения бонуса сведены в отдельные столбцы.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
2026 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.08.2026 (23:59 МСК)
Пари с возвратом, кэшаутом или отменой события не засчитываются
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Помимо денежного приза разыгрываются реальные билеты на шоу
|➖ Итоговый размер фрибета напрямую зависит от числа участников
|➕ Много вариантов для пари — от футбола до киберспорта
Заключение
Предложение букмекера интересно не столько фрибетами, как возможностью бесплатно попасть на выступление Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Порог входа приличный — от 2026 рублей. Но выбор событий для квалифицирующего пари практически не ограничен.