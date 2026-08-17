Золотой берег от БК Leon: фрибет до 1 000 000 рублей за ставки на любой спорт
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Оператор Leon запустил турнир «Золотой берег». На кону соревнований — 2 000 000 рублей. Для участия подойдут успешные ставки на любые виды спорта, если их коэффициент составляет минимум 1.40. За такие пари игрокам начисляются баллы. В последний день промоакции букмекер сформирует итоговый список из 500 бетторов, которые заберут призы.
Как получить фрибет от Леон до 1 000 000 рублей по промо Золотой берег
Для участия в турнире нужно выполнить следующие шаги:
1. Зарегистрировать аккаунт в БК Leon (если ранее его не создавали).
2. Запустить участие на странице «Золотого берега».
3. Оформлять одиночные или экспресс-пари на прематч и лайв-события на сумму от 1500 рублей, где коэффициент хотя бы 1 исхода — от 1.40.
Механика начисления проста: выигрышная ставка приносит столько очков, сколько составляет ее финальный кэф. Призовой банк промопредложения — 2 000 000 рублей. Окончательные позиции в рейтинге зафиксируют 1 сентября 2026 года в 00:01 МСК. Призовые достанутся 500 бетторам, набравшим больше всего баллов.
Место
Фрибет
1
1 000 000 ₽
2
50 000 ₽
3
35 000 ₽
4
25 000 ₽
5-10
15 000 ₽
11-25
10 000 ₽
26-50
5000 ₽
51-100
3000 ₽
101-150
2000 ₽
151-350
1000 ₽
351-500
500 ₽
Победитель получит главный приз не 1 суммой, а в виде 20 фрибетов номиналом по 50 000 рублей каждый.
Как отыграть бонус Leon до 1 000 000 рублей за пари на спорт
С момента получения фрибета начинается 7-дневный период его использования. За это время бонус требуется поставить полностью 1 ставкой: ординаром или экспрессом. Минимальное значение коэффициента — 1.30. Пари должно быть рассчитано в срок до 14 дней после получения бонуса.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Leon
Таблица содержит основные условия предоставления фрибета.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.08.2026 (23:59 МСК)
При нарушении правил Leon оставляет за собой право исключить игрока из акции.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Первый приз впечатляет — фрибет на 1 000 000 рублей
|➖ Нижние места лидерборда получают всего 500 рублей
|➕ В числе победителей окажутся 500 игроков
Заключение
БК Leon регулярно проводит подобные турниры с накопительной системой баллов. «Золотой берег» выделяется рекордным количеством фрибетов и щедрым главным призом. Такие масштабные предложения на рынке встречаются нечасто.