Золотой берег от БК Leon: фрибет до 1 000 000 рублей за ставки на любой спорт

Для участия в турнире нужно выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрировать аккаунт в БК Leon (если ранее его не создавали).

2. Запустить участие на странице «Золотого берега».

3. Оформлять одиночные или экспресс-пари на прематч и лайв-события на сумму от 1500 рублей, где коэффициент хотя бы 1 исхода — от 1.40.

Механика начисления проста: выигрышная ставка приносит столько очков, сколько составляет ее финальный кэф. Призовой банк промопредложения — 2 000 000 рублей. Окончательные позиции в рейтинге зафиксируют 1 сентября 2026 года в 00:01 МСК. Призовые достанутся 500 бетторам, набравшим больше всего баллов.

Место Фрибет 1 1 000 000 ₽ 2 50 000 ₽ 3 35 000 ₽ 4 25 000 ₽ 5-10 15 000 ₽ 11-25 10 000 ₽ 26-50 5000 ₽ 51-100 3000 ₽ 101-150 2000 ₽ 151-350 1000 ₽ 351-500 500 ₽

Победитель получит главный приз не 1 суммой, а в виде 20 фрибетов номиналом по 50 000 рублей каждый.