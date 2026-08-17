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ГлавнаяБонусыЗолотой берег от БК Leon: фрибет до 1 000 000 рублей за ставки на любой спорт
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Золотой берег от БК Leon: фрибет до 1 000 000 рублей за ставки на любой спорт

Обновлено:
до 1 000 000 ₽
Бонус
12 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Leon щедро вознаградит самых метких прогнозистов!

Оператор Leon запустил турнир «Золотой берег». На кону соревнований — 2 000 000 рублей. Для участия подойдут успешные ставки на любые виды спорта, если их коэффициент составляет минимум 1.40. За такие пари игрокам начисляются баллы. В последний день промоакции букмекер сформирует итоговый список из 500 бетторов, которые заберут призы.

Как получить фрибет от Леон до 1 000 000 рублей по промо Золотой берег

Для участия в турнире нужно выполнить следующие шаги:

1. Зарегистрировать аккаунт в БК Leon (если ранее его не создавали).

2. Запустить участие на странице «Золотого берега».

3. Оформлять одиночные или экспресс-пари на прематч и лайв-события на сумму от 1500 рублей, где коэффициент хотя бы 1 исхода — от 1.40.

Механика начисления проста: выигрышная ставка приносит столько очков, сколько составляет ее финальный кэф. Призовой банк промопредложения — 2 000 000 рублей. Окончательные позиции в рейтинге зафиксируют 1 сентября 2026 года в 00:01 МСК. Призовые достанутся 500 бетторам, набравшим больше всего баллов.

Место

Фрибет

1

1 000 000 ₽

2

50 000 ₽

3

35 000 ₽

4

25 000 ₽

5-10

15 000 ₽

11-25

10 000 ₽

26-50

5000 ₽

51-100

3000 ₽

101-150

2000 ₽

151-350

1000 ₽

351-500

500 ₽

Победитель получит главный приз не 1 суммой, а в виде 20 фрибетов номиналом по 50 000 рублей каждый.

Как отыграть бонус Leon до 1 000 000 рублей за пари на спорт

С момента получения фрибета начинается 7-дневный период его использования. За это время бонус требуется поставить полностью 1 ставкой: ординаром или экспрессом. Минимальное значение коэффициента — 1.30. Пари должно быть рассчитано в срок до 14 дней после получения бонуса.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1 000 000 рублей от Leon

Таблица содержит основные условия предоставления фрибета.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.08.2026 (23:59 МСК)

При нарушении правил Leon оставляет за собой право исключить игрока из акции.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Первый приз впечатляет — фрибет на 1 000 000 рублей➖ Нижние места лидерборда получают всего 500 рублей
➕ В числе победителей окажутся 500 игроков 

Заключение

БК Leon регулярно проводит подобные турниры с накопительной системой баллов. «Золотой берег» выделяется рекордным количеством фрибетов и щедрым главным призом. Такие масштабные предложения на рынке встречаются нечасто.

Валентин Васильев

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