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ГлавнаяБонусыТурнир The International от БК Лига Ставок: фрибет до 50 000 рублей за пари на Dota 2
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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Турнир The International от БК Лига Ставок: фрибет до 50 000 рублей за пари на Dota 2

Обновлено:
до 50 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибеты за сильнейший турнир года по Dota 2!

Букмекер Liga Stavok предлагает беттерам битву пари на The International 2026. Организатор акции распределит награды до 50 000 рублей сразу между 250 участниками. Игрокам всего лишь нужно заключать ставки на игры чемпионата с кэфом 1.25 и суммой от 100 рублей.

Как получить фрибет за пари на Dota 2 от Liga Stavok до 50 000 рублей

Чтобы попасть в зачет акции, беттору нужно:

1. Иметь действующий профиль в букмекерской конторе.

2. Нажать кнопку «Участвовать» на странице турнира. 

3. Делать ставки, которые соответствуют требованиям турнира:

  • Тип пари — одинар или экспресс.
  • Коэффициент — от 1.25.
  • Минимальная сумма — 100 рублей.

Для экспресса действует упрощенное правило: достаточно, чтобы условиям соответствовало хотя бы 1 событие из цепочки. Турнирные баллы считаются по формуле: выигрыш минус размер самой ставки.

Множитель применяется к уже начисленным очкам и растет вместе с коэффициентом сыгравшего пари.

Бустер

Кэф

1,25

3.00

1,5

5.00

2

7.00

2,5

10.00

Награды заберут 250 игроков с наибольшим количеством очков. Размер подарка будет варьироваться от 600 до 50 000 рублей. 

Как отыграть фрибет от Лиги Ставок до 50 000 рублей за турнир The International

Бонус зачисляется в день окончания турнира — до 18:00 по МСК. У победителя есть неделя, чтобы распорядиться фрибетом. Потратить его можно только на пари формата одинар.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Лиги Ставок

В таблице отражены главные параметры соревнования.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.08.2026 (12:00 МСК)

Итоговое распределение призов происходит после завершения акции, когда таблица лидеров фиксируется окончательно.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Бесплатные ставки получают 250 участников➖ Системы и ставки на фрибет из расчета исключены
➕ Множитель баллов выгоден беттерам, которые любят играть на высоких кэфах 

Заключение

The International 2026 — главный турнир года для миллионов поклонников Dota 2. Промо от Liga Stavok дает возможность не просто наблюдать за событием со стороны, а превратить собственные знания киберспорта в реальный результат.

Валентин Васильев

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