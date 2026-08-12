Турнир The International от БК Лига Ставок: фрибет до 50 000 рублей за пари на Dota 2

Чтобы попасть в зачет акции, беттору нужно:

1. Иметь действующий профиль в букмекерской конторе.

2. Нажать кнопку «Участвовать» на странице турнира.

3. Делать ставки, которые соответствуют требованиям турнира:

Тип пари — одинар или экспресс.

Коэффициент — от 1.25.

Минимальная сумма — 100 рублей.

Для экспресса действует упрощенное правило: достаточно, чтобы условиям соответствовало хотя бы 1 событие из цепочки. Турнирные баллы считаются по формуле: выигрыш минус размер самой ставки.

Множитель применяется к уже начисленным очкам и растет вместе с коэффициентом сыгравшего пари.

Бустер Кэф 1,25 3.00 1,5 5.00 2 7.00 2,5 10.00

Награды заберут 250 игроков с наибольшим количеством очков. Размер подарка будет варьироваться от 600 до 50 000 рублей.