Турнир Esports World Cup 2026 от Лиги Ставок: до 50 000 рублей за пари на киберспорт

Порядок подключения к акции:

1. Стать пользователем букмекерской конторы.

2. Открыть раздел турниров в приложении или на сайте «Лиги Ставок».

3. Найти Esports World Cup 2026 и кликнуть кнопку «Участвовать».

4. Заключать пари на матчи чемпионата в соответствии с условиями конкурса.

Приниматься будут одинарные ставки и экспрессы с коэффициентом от 1.25 и суммой не менее 100 рублей. Если в экспресс включено сразу несколько событий, для начисления очков достаточно, чтобы турнирным критериям соответствовало хотя бы 1 из них.

Количество баллов равно сумме выигрыша за вычетом размера самой ставки. Предусмотрены повышающие множители. Чем выше коэффициент купона, тем больше итоговая прибавка к очкам.

Коэффициент Бустер От 3.00 1,25 От 5.00 1,5 От 7.00 2 От 10.00 2,5

В призах по итогам промоакции окажутся 250 игроков. В соответствии с занятыми местами между ними распределят фрибеты номиналом от 600 до 50 000 рублей.