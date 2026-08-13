Турнир Esports World Cup 2026 от Лиги Ставок: до 50 000 рублей за пари на киберспорт
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«Лига Ставок» запускает турнирную гонку в честь Esports World Cup 2026. Чтобы претендовать на награды, игрокам нужно заключать пари с кэфом от 1.25 на матчи соревнований и набирать очки за каждую сыгравшую ставку. Лидер получит крупный приз в размере 50 000 рублей. В распределении бонусов примут участие сразу 250 участников рейтинга.
Как получить фрибет в турнире Esports World Cup 2026 от Лиги Ставок до 50 000 рублей
Порядок подключения к акции:
1. Стать пользователем букмекерской конторы.
2. Открыть раздел турниров в приложении или на сайте «Лиги Ставок».
3. Найти Esports World Cup 2026 и кликнуть кнопку «Участвовать».
4. Заключать пари на матчи чемпионата в соответствии с условиями конкурса.
Приниматься будут одинарные ставки и экспрессы с коэффициентом от 1.25 и суммой не менее 100 рублей. Если в экспресс включено сразу несколько событий, для начисления очков достаточно, чтобы турнирным критериям соответствовало хотя бы 1 из них.
Количество баллов равно сумме выигрыша за вычетом размера самой ставки. Предусмотрены повышающие множители. Чем выше коэффициент купона, тем больше итоговая прибавка к очкам.
Коэффициент
Бустер
От 3.00
1,25
От 5.00
1,5
От 7.00
2
От 10.00
2,5
В призах по итогам промоакции окажутся 250 игроков. В соответствии с занятыми местами между ними распределят фрибеты номиналом от 600 до 50 000 рублей.
Как отыграть фрибет за турнир Esports World Cup 2026 в Лиге Ставок до 50 000 рублей
Вручение наград запланировано в день окончания турнира — до 18:00 МСК. С момента зачисления у игрока есть 7 дней на то, чтобы использовать бонус, иначе он сгорит. Полученный фрибет разрешено ставить только на пари типа ординар.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Лиги Ставок
Основные детали предложения указаны в следующем разделе.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
24.08.2026 (12:00 МСК)
Отдельно оговорен случай с выкупом. Очки за такую ставку начислят только если сумма, полученная при выкупе, превысила первоначальный размер пари.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Призовые фрибеты получают сразу 250 игроков
|➖ Ставки системами не засчитываются
|➕ Механика бустеров позволяет наращивать очки на высоких кэфах
Заключение
Предложение от «Лиги Ставок» дает возможность превратить интерес к турниру Esports World Cup 2026 в реальный выигрыш. Тем, кто готов следить за матчами и грамотно выбирать коэффициенты, букмекер открывает шанс быстро подняться в лидерборде.