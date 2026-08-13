Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Бонусы
Прогнозы
Букмекеры
Аналитика
База знаний
ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыТурнир Esports World Cup 2026 от Лиги Ставок: до 50 000 рублей за пари на киберспорт
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир Esports World Cup 2026 от Лиги Ставок: до 50 000 рублей за пари на киберспорт

Обновлено:
до 50 000 ₽
Бонус
10 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите долю от призового фонда!

«Лига Ставок» запускает турнирную гонку в честь Esports World Cup 2026. Чтобы претендовать на награды, игрокам нужно заключать пари с кэфом от 1.25 на матчи соревнований и набирать очки за каждую сыгравшую ставку. Лидер получит крупный приз в размере 50 000 рублей. В распределении бонусов примут участие сразу 250 участников рейтинга.

Как получить фрибет в турнире Esports World Cup 2026 от Лиги Ставок до 50 000 рублей

Порядок подключения к акции:

1. Стать пользователем букмекерской конторы.

2. Открыть раздел турниров в приложении или на сайте «Лиги Ставок».

3. Найти Esports World Cup 2026 и кликнуть кнопку «Участвовать».

4. Заключать пари на матчи чемпионата в соответствии с условиями конкурса.

Приниматься будут одинарные ставки и экспрессы с коэффициентом от 1.25 и суммой не менее 100 рублей. Если в экспресс включено сразу несколько событий, для начисления очков достаточно, чтобы турнирным критериям соответствовало хотя бы 1 из них.

Количество баллов равно сумме выигрыша за вычетом размера самой ставки. Предусмотрены повышающие множители. Чем выше коэффициент купона, тем больше итоговая прибавка к очкам.

Коэффициент

Бустер 

От 3.00

1,25

От 5.00

1,5

От 7.00

2

От 10.00

2,5

В призах по итогам промоакции окажутся 250 игроков. В соответствии с занятыми местами между ними распределят фрибеты номиналом от 600 до 50 000 рублей.

Как отыграть фрибет за турнир Esports World Cup 2026 в Лиге Ставок до 50 000 рублей

Вручение наград запланировано в день окончания турнира — до 18:00 МСК. С момента зачисления у игрока есть 7 дней на то, чтобы использовать бонус, иначе он сгорит. Полученный фрибет разрешено ставить только на пари типа ординар.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 50 000 рублей от Лиги Ставок

Основные детали предложения указаны в следующем разделе.

Максимальный размер бонуса

50 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

24.08.2026 (12:00 МСК)

Отдельно оговорен случай с выкупом. Очки за такую ставку начислят только если сумма, полученная при выкупе, превысила первоначальный размер пари.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Призовые фрибеты получают сразу 250 игроков➖ Ставки системами не засчитываются
➕ Механика бустеров позволяет наращивать очки на высоких кэфах 

Заключение

Предложение от «Лиги Ставок» дает возможность превратить интерес к турниру Esports World Cup 2026 в реальный выигрыш. Тем, кто готов следить за матчами и грамотно выбирать коэффициенты, букмекер открывает шанс быстро подняться в лидерборде.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer320 дней 16 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer473 дней 16 часов
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer139 дней 16 часов
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё