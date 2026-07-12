Англия - Аргентина, 15 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Сборная Англии пока не знает поражений в Северной Америке, однако ее продвижение по турнирной сетке сложно назвать легким. В первом туре команда Тухеля с трудом вырвала победу у Хорватии (4:2) — соперник дважды восстанавливал равенство по ходу тайма. Во втором матче англичане не сумели обыграть Гану, встреча завершилась безголевой ничьей. Наименее затратной в физическом и эмоциональном плане стала победа над Панамой со счетом 2:0.

В 1/16 финала сборная Англии встретилась с ДР Конго и пропустила уже в первом тайме. Соперник удерживал минимальное преимущество более часа игрового времени, пока Харри Кейн не восстановил равновесие. А на 90-й минуте лучший бомбардир британцев оформил дубль и вывел свою команду в следующую стадию.

Игру Мексики и Англии в 1/8 финала многие эксперты назвали одной из самых ярких на турнире. На двоих команды забили пять мячей, при этом европейцы оказались чуть эффективнее — 3:2. На этот раз дубль в течение трех минут первого тайма оформил Джуд Беллингем, а Кейн ограничился одним голом с пенальти уже после перерыва.

В четвертьфинале Беллингем снова выстрелил дуплетом и обеспечил Англии волевую победу над сборной Норвегии.

Последние пять матчей сборной Англии: