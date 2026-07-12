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Англия - Аргентина, 15 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Месси против Кейна
Валентин Васильев

Англия – Аргентина 

Команды

15 июля 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют – да 
Прогноз

1.97
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Англия – Аргентина&nbsp;
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Англия – Аргентина 

В среду, 15 июля, определится второй финалист ЧМ-2026 по футболу. В 22:00 по московскому времени в Атланте стартует матч сборных Англии и Аргентины. Рассмотрим интригующее межконтинентальное противостояние через призму букмекерских котировок и разнообразных статистических выкладок. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ2.553.203.102.341.61
Winline2.553.053.002.261.59
PARI2.603.103.152.351.62

Англия 

Сборная Англии пока не знает поражений в Северной Америке, однако ее продвижение по турнирной сетке сложно назвать легким. В первом туре команда Тухеля с трудом вырвала победу у Хорватии (4:2) — соперник дважды восстанавливал равенство по ходу тайма. Во втором матче англичане не сумели обыграть Гану, встреча завершилась безголевой ничьей. Наименее затратной в физическом и эмоциональном плане стала победа над Панамой со счетом 2:0.

В 1/16 финала сборная Англии встретилась с ДР Конго и пропустила уже в первом тайме. Соперник удерживал минимальное преимущество более часа игрового времени, пока Харри Кейн не восстановил равновесие. А на 90-й минуте лучший бомбардир британцев оформил дубль и вывел свою команду в следующую стадию.

Игру Мексики и Англии в 1/8 финала многие эксперты назвали одной из самых ярких на турнире. На двоих команды забили пять мячей, при этом европейцы оказались чуть эффективнее — 3:2. На этот раз дубль в течение трех минут первого тайма оформил Джуд Беллингем, а Кейн ограничился одним голом с пенальти уже после перерыва.

В четвертьфинале Беллингем снова выстрелил дуплетом и обеспечил Англии волевую победу над сборной Норвегии.

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.07.2026Норвегия

1:2

Англия

ЧМ-2026

06.07.2026Мексика

2:3

Англия

ЧМ-2026

01.07.2026Англия

2:1

ДР Конго

ЧМ-2026

27.06.2026Панама

0:2

Англия

ЧМ-2026

23.06.2026Англия

0:0

Гана

ЧМ-2026

Аргентина

После поражения от Эквадора в сентябре 2025 года сборная Аргентины не позволяет себе даже ничьих, не говоря уже о проигрышах. Победная серия действующих чемпионов мира достигла 13 матчей, причем в восьми из них соперники не сумели забить аргентинцам ни одного гола.

Однако за этой впечатляющей статистикой стоит немало трудностей. На старте плей-офф чемпионата мира-2026 фавориту пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением дебютанта Кубка мира — сборной Кабо-Верде. Южноамериканский гранд сумел сломить ее лишь в дополнительное время, и решающим стал автогол соперника.

Еще более серьезное испытание ожидало чемпионов в 1/8 финала. Аргентина оказалась на грани катастрофы: к середине второго тайма команда уступала 0:2, а Лионель Месси не реализовал пенальти. Спасительной стала мощнейшая концовка: с 79-й по 92-ю минуту аргентинцы оформили три гола подряд, доведя египтян до слез и перевернув ход встречи.

В четвертьфинале чемпион планеты пережил еще один 120-минутный стресс. Основное время матча Аргентина со Швейцарией завершилось вничью (1:1), а в дополнительное голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса принесли фавориту тяжелую победу.

Последние пять матчей сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2026Аргентина

3:1 (доп. время)

Швейцария

ЧМ-2026

07.07.2026Аргентина

3:2

Египет

ЧМ-2026

04.07.2026Аргентина

3:2 (доп. время)

Кабо-Верде

ЧМ-2026

28.06.2026Иордания

1:3

Аргентина

ЧМ-2026

22.06.2026Аргентина

2:0

Австрия

ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия66322-18
Аргентина36618-22

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Англии и Аргентины: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Возможно, игра аргентинской сборной не соответствует представлениям футбольных гурманов о чемпионском футболе. Но с характером у команды Скалони полный порядок.  Самое убедительное тому подтверждение – волевая победа над Египтом, когда южноамериканцы превратили 0:2 в 3:2. Полагаем, что по крайней мере в основное время команда Месси не уступит. БЕТСИТИ оценил вероятность двойного шанса в пользу Аргентины котировкой 1.50.

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Сбалансированный. Забивная серия сборной Аргентины длится уже 13 матчей. Четыре предыдущих встречи чемпионов мира в Северной Америки были с обменом голами. У европейцев средняя результативность на протяжении 10 игр составляет 1.8 гола за матч, у аргентинцев – 2.9. Обе забьют – наш прогноз на вечер среды. 

Рискованный. Лионель Месси наверняка рассчитывает вернуться с турнира домой не только двукратным чемпионом мира, но и лучшим бомбардиром турнира. Капитан аргентинцев не отличился только в четвертьфинале против Швейцарии. Ждем очередного гола от гения. В БЕТСИТИ  поставить на тотал больше 0.5 мячей Лео можно с коэффициентом 2.36.

Прогноз на точный счет

Аналитики считают наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью – 1:1. Мы тоже склоняемся к этому варианту. 

Ожидаемый счет – ничья 1:1.

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