Англия - Аргентина, 15 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В среду, 15 июля, определится второй финалист ЧМ-2026 по футболу. В 22:00 по московскому времени в Атланте стартует матч сборных Англии и Аргентины. Рассмотрим интригующее межконтинентальное противостояние через призму букмекерских котировок и разнообразных статистических выкладок.
Сборная Англии пока не знает поражений в Северной Америке, однако ее продвижение по турнирной сетке сложно назвать легким. В первом туре команда Тухеля с трудом вырвала победу у Хорватии (4:2) — соперник дважды восстанавливал равенство по ходу тайма. Во втором матче англичане не сумели обыграть Гану, встреча завершилась безголевой ничьей. Наименее затратной в физическом и эмоциональном плане стала победа над Панамой со счетом 2:0.
В 1/16 финала сборная Англии встретилась с ДР Конго и пропустила уже в первом тайме. Соперник удерживал минимальное преимущество более часа игрового времени, пока Харри Кейн не восстановил равновесие. А на 90-й минуте лучший бомбардир британцев оформил дубль и вывел свою команду в следующую стадию.
Игру Мексики и Англии в 1/8 финала многие эксперты назвали одной из самых ярких на турнире. На двоих команды забили пять мячей, при этом европейцы оказались чуть эффективнее — 3:2. На этот раз дубль в течение трех минут первого тайма оформил Джуд Беллингем, а Кейн ограничился одним голом с пенальти уже после перерыва.
В четвертьфинале Беллингем снова выстрелил дуплетом и обеспечил Англии волевую победу над сборной Норвегии.
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.07.2026
|Норвегия
1:2
Англия
ЧМ-2026
|06.07.2026
|Мексика
2:3
Англия
ЧМ-2026
|01.07.2026
|Англия
2:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Панама
0:2
Англия
ЧМ-2026
|23.06.2026
|Англия
0:0
Гана
ЧМ-2026
После поражения от Эквадора в сентябре 2025 года сборная Аргентины не позволяет себе даже ничьих, не говоря уже о проигрышах. Победная серия действующих чемпионов мира достигла 13 матчей, причем в восьми из них соперники не сумели забить аргентинцам ни одного гола.
Однако за этой впечатляющей статистикой стоит немало трудностей. На старте плей-офф чемпионата мира-2026 фавориту пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением дебютанта Кубка мира — сборной Кабо-Верде. Южноамериканский гранд сумел сломить ее лишь в дополнительное время, и решающим стал автогол соперника.
Еще более серьезное испытание ожидало чемпионов в 1/8 финала. Аргентина оказалась на грани катастрофы: к середине второго тайма команда уступала 0:2, а Лионель Месси не реализовал пенальти. Спасительной стала мощнейшая концовка: с 79-й по 92-ю минуту аргентинцы оформили три гола подряд, доведя египтян до слез и перевернув ход встречи.
В четвертьфинале чемпион планеты пережил еще один 120-минутный стресс. Основное время матча Аргентина со Швейцарией завершилось вничью (1:1), а в дополнительное голы Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса принесли фавориту тяжелую победу.
Последние пять матчей сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2026
|Аргентина
3:1 (доп. время)
Швейцария
ЧМ-2026
|07.07.2026
|Аргентина
3:2
Египет
ЧМ-2026
|04.07.2026
|Аргентина
3:2 (доп. время)
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|28.06.2026
|Иордания
1:3
Аргентина
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Аргентина
2:0
Австрия
ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|6
|6
|3
|22-18
|Аргентина
|3
|6
|6
|18-22
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Англии и Аргентины: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Возможно, игра аргентинской сборной не соответствует представлениям футбольных гурманов о чемпионском футболе. Но с характером у команды Скалони полный порядок. Самое убедительное тому подтверждение – волевая победа над Египтом, когда южноамериканцы превратили 0:2 в 3:2. Полагаем, что по крайней мере в основное время команда Месси не уступит. БЕТСИТИ оценил вероятность двойного шанса в пользу Аргентины котировкой 1.50.
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Сбалансированный. Забивная серия сборной Аргентины длится уже 13 матчей. Четыре предыдущих встречи чемпионов мира в Северной Америки были с обменом голами. У европейцев средняя результативность на протяжении 10 игр составляет 1.8 гола за матч, у аргентинцев – 2.9. Обе забьют – наш прогноз на вечер среды.
Рискованный. Лионель Месси наверняка рассчитывает вернуться с турнира домой не только двукратным чемпионом мира, но и лучшим бомбардиром турнира. Капитан аргентинцев не отличился только в четвертьфинале против Швейцарии. Ждем очередного гола от гения. В БЕТСИТИ поставить на тотал больше 0.5 мячей Лео можно с коэффициентом 2.36.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом основного времени результативную ничью – 1:1. Мы тоже склоняемся к этому варианту.
Ожидаемый счет – ничья 1:1.