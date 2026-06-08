На ЧМ-2026 будет новый победитель?

Букмекерская компания PARI принимает ставки на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Эксперты предлагают коэффициент 4.00 на то, что победитель турнира впервые в истории возьмет трофей. Обратный исход доступен за 1.22. В число топ-команд, ни разу не побеждавших на ЧМ, входят Португалия (11.00 на итоговую победу), Нидерланды (21.00) и Бельгия (40.00). Сюрприз могут преподнести Норвегия (30.00), Марокко (70.00) и Хорватия (80.00). Марокканцы играли в полуфинале ЧМ-2022, хорваты — в финале ЧМ-2018.

Шанс того, что в финале встретятся две европейские сборные, оценивается в 1.75. Противоположный вариант — за 1.95. В десятку фаворитов турнира входят сразу восемь команд из Европы: Испания (3.30 на выход в финал), Франция (3.50), Англия (3.80), Португалия (6.00), Германия (6.50), Нидерланды (8.00), Норвегия (12.00) и Бельгия (18.00).

Ставка на то, что хотя бы одна сборная из Южной Америки дойдет до финала, идёт за 2.10. Если этого не случится, сыграет коэффициент 1.65. В десятку фаворитов из команд региона входят только Бразилия (5.00 на финал) и Аргентина (5.50).

Привлекательно выглядит пари на то, что команда из Азии доберется до 1/4 финала — коэффициент 2.05. Обратный исход — 1.68. Самые высокие шансы на четвертьфинал у Японии (4.50). Похожая ставка доступна и для сборных Африки: 1.55 на выход в 1/4 финала, 2.30 — если все вылетят раньше. Больше всего шансов у Марокко (4.50).

В спецлинии PARI также можно поставить на то, что будущий чемпион выиграет все матчи в основное время — 10.00 (обратный исход — 1.03). Это уже случалось: в 1970 и 2002 годах Бразилия побеждала именно так. Пари на то, что победитель ни разу не сыграет в дополнительное время, доступно за 6.00 (противоположный вариант — 1.09).

Коэффициент на то, что чемпион проиграет хотя бы один матч, — 2.90. Если же нет — 1.35. Выход из группы со второго места оценивается в 4.00 (обратный исход — 1.20). Ставка на то, что команда выйдет в плей-офф без единой победы, идёт за 1.50 (противоположный вариант — 2.45). Такое уже бывало: например, в 1990 году Нидерланды вышли из группы с тремя ничьими.

Также можно поставить на то, что две сборные сыграют друг с другом дважды на турнире. Коэффициент — 3.70 (против 1.23).

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.