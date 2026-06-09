Сборная России не сможет победить Тринидад и Тобаго: клиент PARI поставил на это 300 000 рублей

9 июня сборная России в рамках товарищеского матча примет команду Тринидада и Тобаго. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов.

По оценке аналитиков PARI, Россия – фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1,06, что соответствует почти 92% вероятности. Пари на успех команды гостей доступно за 32,00 (3%). Ничья идет по котировке 18,00 (5%).

Клиенты PARI уверены в победе сборной России. 96% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех хозяев поля.

По оценке букмекеров, матч будет результативным. Ставка на тотал больше 3,5 доступна по коэффициенту 1,63. Обратный исход (ТМ 3,5) можно взять за 2,30. Тотал больше 4,5 идет за 2,30. Противоположный вариант доступен за 1,63. Пари на то, что обе команды забьют, можно взять по котировке за 2,85.

Один из клиентов PARI поставил 300 000 руб. на то, что сборная Тринидада и Тобаго не проиграет в матче, по коэффициенту 9,00.

В предыдущем товарищеском матче Россия обыграла футболистов из Буркина-Фасо со счетом 3:0, а до этого уступила египтянам – 0:1. Игроки Тринидада и Тобаго в предыдущей товарищеской встрече потерпели поражение от Южной Кореи со счетом 0:5. До этого они играли со сборной Габона. Тогда основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хозяева одолели футболистов Тринидада и Тобаго со счетом 3:2.