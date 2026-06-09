Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиСборная России не сможет победить Тринидад и Тобаго: клиент PARI поставил на это 300 000 рублей

Сборная России не сможет победить Тринидад и Тобаго: клиент PARI поставил на это 300 000 рублей

Обновлено:
Товарищеский матч в Калининграде
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

9 июня сборная России в рамках товарищеского матча примет команду Тринидада и Тобаго. Игра пройдет в Калининграде и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов.

По оценке аналитиков PARI, Россия – фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1,06, что соответствует почти 92% вероятности. Пари на успех команды гостей доступно за 32,00 (3%). Ничья идет по котировке 18,00 (5%).

Клиенты PARI уверены в победе сборной России. 96% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех хозяев поля. 

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РОССИЯ – ТРИНИДАД И ТОБАГО

По оценке букмекеров, матч будет результативным. Ставка на тотал больше 3,5 доступна по коэффициенту 1,63. Обратный исход (ТМ 3,5) можно взять за 2,30. Тотал больше 4,5 идет за 2,30. Противоположный вариант доступен за 1,63. Пари на то, что обе команды забьют, можно взять по котировке за 2,85

Один из клиентов PARI поставил 300 000 руб. на то, что сборная Тринидада и Тобаго не проиграет в матче, по коэффициенту 9,00

В предыдущем товарищеском матче Россия обыграла футболистов из Буркина-Фасо со счетом 3:0, а до этого уступила египтянам – 0:1. Игроки Тринидада и Тобаго в предыдущей товарищеской встрече потерпели поражение от Южной Кореи со счетом 0:5. До этого они играли со сборной Габона. Тогда основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хозяева одолели футболистов Тринидада и Тобаго со счетом 3:2.

Ранее по теме:На ЧМ-2026 будет новый победитель?

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Новости
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Новости
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
Новости
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Новости
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Новости
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Новости
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Новости
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
Новости
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
Новости

Новое

loading