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ГлавнаяПрогнозыРоссия - Тринидад и Тобаго, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Россия - Тринидад и Тобаго, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Обновлено:
Спустя семь лет сборная России возвращается в Калининград
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

Заключительный матч первого полугодия 2026-го сборная России по футболу проведет во вторник, 9 июня, в Калининграде. Соперник - команда Тринидада и Тобаго.  Мониторим линии крупнейших легальных букмекеров в поиске лучших вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная России

Место в рейтинге ФИФА: 36 

09.06.2026, Вт

20:00 МСК

Сборная Тринидада и Тобаго

Место в рейтинге ФИФА: 102

П1 - 1.07

Х - 12.50

П2 - 20.00

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Ростех Арена»  (Калининград, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Россия0000-0
Тринидад и Тобаго0000-0

 

Последние пять матчей сборной России:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.05.2026

Египет

1:0

Россия

Товарищеский матч

31.03.2026

Россия

0:0

Мали

Товарищеский матч

27.03.2026

Россия

3:1

Никарагуа

Товарищеский матч

15.11.2025

Россия

0:2

Чили

Товарищеский матч

12.11.2025

Россия

1:1

Перу

Товарищеский матч

Последние пять матчей сборной Тринидада и Тобаго:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.05.2025

Южная Корея

5:0

Тринидад и Тобаго

Товарищеский матч

30.03.2025

Тринидад и Тобаго

2:2, пен. 2:3

Габон

Серия ФИФА

27.03.2026

Венесуэла

4:1

Тринидад и Тобаго

Серия ФИФА

15.03.2026

Боливия

3:0

Тринидад и Тобаго

Товарищеский матч

19.11.2025

Тринидад и Тобаго

2:2

Бермуды

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

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Сборная России впервые запланировала на одно окно ФИФА сразу три контрольных матча. В первом команда Карпина уступила Египту (0:1), во втором разгромила Буркина-Фасо (3:0). Для полного комплекта не хватает только ничьей, но в предстоящей игре такой исход объективно маловероятен. В рейтинге ФИФА Тринидад и Тобаго стоит на 40 позиций ниже Буркина-Фасо (102-е место). Последняя победа тринидадцев произошла еще в октябре прошлого года (3:0 над Бермудами). Она же остается единственной для команды за 10 матчей. Безвыигрышная серия сборной Тринидада и Тобаго составляет семь встреч. Из четырех предыдущих матчей наш соперник проиграл три, причем все - крупно (0:3 от Боливии, 1:4 от Венесуэлы, 0:5 от Южной Кореи).

Очевидно, что в игре с таким соперником Валерий Карпин должен ставить перед футболистами задачу не просто выиграть, а как можно увереннее и ярче. Близость долгожданного отпуска и гарантированно мощная поддержка трибун в Калининграде должны добавить хозяевам поля настроения и куража.   

Наш выбор: победа России с форой (-2.5).

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Калининграде покажет общедоступный канал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Сборная России 

Вратари: Денис Адамов («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив» Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак» Москва), Игорь Дивеев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград).

Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика» Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Монако).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив» Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат» Грозный).

Главный тренер: Валерий Карпин.

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел БЕТСИТИ установил коэффициент 1.07 на победу россиян. Ничья в конторе котируется за 12.50. Успешная ставка на выигрыш островитян сулит 20-кратный выигрыш.

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Вопросы и ответы

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Где пройдет матч Россия - Тринидад и Тобаго?

Пятый матч сборной России в 2026 году примет Калининград. Этот город не принимал матчи национальной команды с 2019 года, когда подопечные Черчесова обыграли Казахстан в отборе Евро-2020 (1:0).

Где бесплатно смотреть матч Россия - Тринидад и Тобаго?

Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ». 

Где купить билет на матч Россия - Тринидад и Тобаго?

Информация о билетной программе РФС размещена на официальном сайте организации. Стоимость билетов на игру начинается с 400 рублей.

Будет ли играть Ливай Гарсия?

По сообщению пресс-службы гостей, самый известный в России тринидадец не примет участия в матче. Нападающего «Спартака» отпустили из сборной по семейным обстоятельствам.

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