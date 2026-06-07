Россия - Тринидад и Тобаго, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

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Заключительный матч первого полугодия 2026-го сборная России по футболу проведет во вторник, 9 июня, в Калининграде. Соперник - команда Тринидада и Тобаго. Мониторим линии крупнейших легальных букмекеров в поиске лучших вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Сборная России
Место в рейтинге ФИФА: 36
09.06.2026, Вт
20:00 МСК
Сборная Тринидада и Тобаго
|П1 - 1.07
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Ростех Арена» (Калининград, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
Ранее команды не встречались
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Россия
|0
|0
|0
|0-0
|Тринидад и Тобаго
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей сборной России:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
28.05.2026
|Египет
1:0
Россия
Товарищеский матч
31.03.2026
|Россия
0:0
Мали
Товарищеский матч
27.03.2026
|Россия
3:1
Никарагуа
Товарищеский матч
15.11.2025
|Россия
0:2
Чили
Товарищеский матч
12.11.2025
|Россия
1:1
Перу
Товарищеский матч
Последние пять матчей сборной Тринидада и Тобаго:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
31.05.2025
|Южная Корея
5:0
Тринидад и Тобаго
Товарищеский матч
30.03.2025
|Тринидад и Тобаго
2:2, пен. 2:3
Габон
Серия ФИФА
27.03.2026
|Венесуэла
4:1
Тринидад и Тобаго
Серия ФИФА
15.03.2026
|Боливия
3:0
Тринидад и Тобаго
Товарищеский матч
19.11.2025
|Тринидад и Тобаго
2:2
Бермуды
Отбор ЧМ-2026
Сборная России впервые запланировала на одно окно ФИФА сразу три контрольных матча. В первом команда Карпина уступила Египту (0:1), во втором разгромила Буркина-Фасо (3:0). Для полного комплекта не хватает только ничьей, но в предстоящей игре такой исход объективно маловероятен. В рейтинге ФИФА Тринидад и Тобаго стоит на 40 позиций ниже Буркина-Фасо (102-е место). Последняя победа тринидадцев произошла еще в октябре прошлого года (3:0 над Бермудами). Она же остается единственной для команды за 10 матчей. Безвыигрышная серия сборной Тринидада и Тобаго составляет семь встреч. Из четырех предыдущих матчей наш соперник проиграл три, причем все - крупно (0:3 от Боливии, 1:4 от Венесуэлы, 0:5 от Южной Кореи).
Очевидно, что в игре с таким соперником Валерий Карпин должен ставить перед футболистами задачу не просто выиграть, а как можно увереннее и ярче. Близость долгожданного отпуска и гарантированно мощная поддержка трибун в Калининграде должны добавить хозяевам поля настроения и куража.
Наш выбор: победа России с форой (-2.5).
В прямом эфире игру в Калининграде покажет общедоступный канал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Денис Адамов («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив» Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив» Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак» Москва), Игорь Дивеев («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА Москва), Мингиян Бевеев («Балтика» Калининград).
Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак» Москва), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит» Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика» Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат» Грозный), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Монако).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив» Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат» Грозный).
Главный тренер: Валерий Карпин.
Аналитический отдел БЕТСИТИ установил коэффициент 1.07 на победу россиян. Ничья в конторе котируется за 12.50. Успешная ставка на выигрыш островитян сулит 20-кратный выигрыш.
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Пятый матч сборной России в 2026 году примет Калининград. Этот город не принимал матчи национальной команды с 2019 года, когда подопечные Черчесова обыграли Казахстан в отборе Евро-2020 (1:0).
Игру покажет в прямом эфире «Матч ТВ».
Информация о билетной программе РФС размещена на официальном сайте организации. Стоимость билетов на игру начинается с 400 рублей.
По сообщению пресс-службы гостей, самый известный в России тринидадец не примет участия в матче. Нападающего «Спартака» отпустили из сборной по семейным обстоятельствам.