Россия - Тринидад и Тобаго, 9 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы, билеты

Сборная России впервые запланировала на одно окно ФИФА сразу три контрольных матча. В первом команда Карпина уступила Египту (0:1), во втором разгромила Буркина-Фасо (3:0). Для полного комплекта не хватает только ничьей, но в предстоящей игре такой исход объективно маловероятен. В рейтинге ФИФА Тринидад и Тобаго стоит на 40 позиций ниже Буркина-Фасо (102-е место). Последняя победа тринидадцев произошла еще в октябре прошлого года (3:0 над Бермудами). Она же остается единственной для команды за 10 матчей. Безвыигрышная серия сборной Тринидада и Тобаго составляет семь встреч. Из четырех предыдущих матчей наш соперник проиграл три, причем все - крупно (0:3 от Боливии, 1:4 от Венесуэлы, 0:5 от Южной Кореи).

Очевидно, что в игре с таким соперником Валерий Карпин должен ставить перед футболистами задачу не просто выиграть, а как можно увереннее и ярче. Близость долгожданного отпуска и гарантированно мощная поддержка трибун в Калининграде должны добавить хозяевам поля настроения и куража.

Наш выбор: победа России с форой (-2.5).