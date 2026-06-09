PARI открыла прием ставок на автоголы и самое быстрое удаление на ЧМ-2026

Букмекерская компания PARI подготовила расширенную линию ставок на чемпионат мира 2026 г. по футболу. Перед стартом турнира клиентам предложили необычные варианты пари на события мундиаля.

В этот раз на ЧМ выступят сразу 48 сборных, поэтому пропасть в уровне между фаворитами и аутсайдерами будет еще более заметной. PARI предлагает поставить на то, что в одном из матчей (с учетом дополнительного времени) будет забито девять и более голов. Коэффициент на такой сверхрезультативный исход составляет 2,15.

У PARI появилась линия и на общее количество забитых мячей за мундиаль. С коэффициентом 1,85 можно поставить на то, что суммарно будет больше 205 голов. Вероятность того, что минимум 21 из них будет забит непосредственно с пенальти, оценивается котировкой 1,95. А вот на 32 гола, забитых в компенсированное время ко второму тайму, аналитики установили коэффициент 2,00.

На ЧМ-2026 соберутся главные голеадоры прошедшего сезона: от Киллиана Мбаппе до Эрлинга Холланда и Усмана Дембеле. А значит, дублей и хет-триков будет достаточно. Поэтому PARI предлагает пользователям рискнуть и поставить сразу на четыре и более хет-триков. Такая ставка идет с коэффициентом 1,72.

А еще на ЧМ-2026 приедет много первоклассных исполнителей штрафных: Алекс Гримальдо, Деклан Райс, Криштиану Роналду. Вероятность того, что за время мундиаля прямыми ударами со штрафных будет забито семь или более мячей, аналитики PARI оценили коэффициентом 1,85.

Автоголы на ЧМ – всегда трагедия для их авторов, но яркое событие для зрителей. PARI открыла линию на то, что за время чемпионата будет больше 13 и более забитых мячей в свои ворота. Такой исход идет с коэффициентом 1,85.

Среди необычных ставок пользователи могут выбрать и быстрое удаление. За ставку на красную карточку до 21 минуты аналитики предлагают коэффициент 1,85.

Всего особая линия PARI на статистические аспекты грядущего турнира включает несколько десятков необычных ставок. Там также можно найти пари на количество желтых карточек, самый быстрый гол и результативность игроков, вышедших на замену.

Чемпионата мира по футболу 2026 г. пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи чемпионата примут сразу три страны: США, Канада и Мексика.