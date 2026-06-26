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ГлавнаяПрогнозыДР Конго - Узбекистан, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

ДР Конго - Узбекистан, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Единственный представитель бывшего Союза в Америке вылетит с турнира?
Валентин Васильев

ДР Конго – Узбекистан

Команды

28 июня 2026 (02:30) МСК

Начало

Стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

1Х и тотал меньше 3.5
Прогноз

1.66
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: ДР Конго – Узбекистан
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: ДР Конго – Узбекистан

Подходит к концу групповой этап чемпионата мира по футболу. В группе K в заключительном туре сойдутся сборные ДР Конго и Узбекистана. В этом матче определится обладатель третьего места в четверке и, возможно, билета в плей-офф. Лучшие легальные букмекерские конторы России представили широкие линии на игру в Атланте. Рассмотрим их в контексте перспективных вариантов для пари.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ1.794.004.302.001.83
Winline1.754.004.401.971.83
Марафон1.794.054.251.981.85

ДР Конго

Сборная Демократической Республики Конго достойно проявила себя в стартовых турах ЧМ-2026, начав турнир с сенсационной ничьей против Португалии (1:1). Во втором туре африканцы уступили Колумбии с минимальным счетом 0:1 — единственный мяч на 76-й минуте провел Даниэль Муньос. Всего два пропущенных гола от таких топов мирового футбола - повод для гордости Себастьена Дезабра и его парней.

Первое в истории очко на Кубке мира конголезцы завоевали - теперь могут впервые выйти из группы. Для этого им необходимо в последнем туре одолеть Узбекистан. Четырех очков для прохода в плей-офф по квоте третьих мест должно хватить.

Последние пять матчей сборной ДР Конго:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2026Колумбия

1:0

ДР Конго

ЧМ-2026

17.06.2026Португалия

1:1

ДР Конго

ЧМ-2026

09.06.2026ДР Конго

1:2

Чили

Товарищеский матч

03.06.2026Дания

0:0

ДР Конго

Товарищеский матч

31.03.2026ДР Конго

1:0

Ямайка

Товарищеский матч

Узбекистан

Сборной Узбекистана мировая премьера пока не очень удается. Если в первом туре она навязала борьбу команде Колумбии и даже сравняла счет, то во втором по всем статьям уступила Португалии. Счет 0:5 говорит сам за себя. Криштиану Роналду оформил дубль, а также отличились Нуну Мендеш и Рафаэл Леау, еще один мяч записали как автогол вратаря Абдувохида Нематова. 

Замена тренера Тимура Кападзе, который вывел сборную на ЧМ-2026, на именитого Фабио Каннаваро вызывает все больше вопросов. Если узбекистанцы уступят и в третьем матче на турнире, эту замену впору будет признать стратегической ошибкой.  

Последние пять матчей сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2026Португалия

5:0

Узбекистан

ЧМ-2026

18.06.2026Узбекистан

1:3

Колумбия

ЧМ-2026

08.06.2026Нидерланды

2:1

Узбекистан

Товарищеский матч

02.06.2026Канада

2:0

Узбекистан

Товарищеский матч

30.03.2026Узбекистан

0:0, пен. 5:4 

Венесуэла

Серия ФИФА

Личные встречи

Ранее команды не соперничали.

Прогнозы на матч

Редакция подготовила для любителей футбола три варианта прогноза на матч ДР Конго и Узбекистана.

Консервативный. Близость позиций в рейтинге ФИФА (соответственно, 46-е и 50 места) свидетельствует о приблизительно равном классе команд. Фаворита в паре нет. Но, судя по первым турам, конголезцы все же лучше подготовились к главному турниру четырехлетия и не должны уступить. Узбекистанцы после пятерки ударов от Португалии определенно находятся не в лучшем моральном состоянии.

Сбалансированный. У конголезцев из семи матчей 2026 г. только один содержал более 2.5 голов. Остальные были низовыми. Если к двойному шансу в польщу африканцев добавить тотал меньше 3.5 (с запасом), коэффициент пари вырастет с 1.23 до 1.66.

Рискованный. Учитывая, что обе команды сохраняют шансы на проход в плей-офф (пускай Узбекистан и призрачные), вероятность раскрытия игры автоматически возрастает. Ничья точно никому ничего не даст. А значит, нужно идти в атаку и искать голы. «Обе забьют» - не самый очевидный, но и не фантастический исход встречи в Атланте. 

Прогноз на точный счет

За шесть последних матчей обе команды ни разу не повторились в итоговом счете. Букмекеры находят наиболее реальным исходом минимальную победу африканцев – 1:0. Логике наших рассуждений из предыдущих прогнозов этот вариант не противоречит.

Ожидаемый счет – 1:0 в пользу ДР Конго.

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