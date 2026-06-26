ДР Конго - Узбекистан, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Подходит к концу групповой этап чемпионата мира по футболу. В группе K в заключительном туре сойдутся сборные ДР Конго и Узбекистана. В этом матче определится обладатель третьего места в четверке и, возможно, билета в плей-офф. Лучшие легальные букмекерские конторы России представили широкие линии на игру в Атланте. Рассмотрим их в контексте перспективных вариантов для пари.
Сборная Демократической Республики Конго достойно проявила себя в стартовых турах ЧМ-2026, начав турнир с сенсационной ничьей против Португалии (1:1). Во втором туре африканцы уступили Колумбии с минимальным счетом 0:1 — единственный мяч на 76-й минуте провел Даниэль Муньос. Всего два пропущенных гола от таких топов мирового футбола - повод для гордости Себастьена Дезабра и его парней.
Первое в истории очко на Кубке мира конголезцы завоевали - теперь могут впервые выйти из группы. Для этого им необходимо в последнем туре одолеть Узбекистан. Четырех очков для прохода в плей-офф по квоте третьих мест должно хватить.
Последние пять матчей сборной ДР Конго:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2026
|Колумбия
1:0
ДР Конго
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Португалия
1:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|09.06.2026
|ДР Конго
1:2
Чили
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Дания
0:0
ДР Конго
Товарищеский матч
|31.03.2026
|ДР Конго
1:0
Ямайка
Товарищеский матч
Сборной Узбекистана мировая премьера пока не очень удается. Если в первом туре она навязала борьбу команде Колумбии и даже сравняла счет, то во втором по всем статьям уступила Португалии. Счет 0:5 говорит сам за себя. Криштиану Роналду оформил дубль, а также отличились Нуну Мендеш и Рафаэл Леау, еще один мяч записали как автогол вратаря Абдувохида Нематова.
Замена тренера Тимура Кападзе, который вывел сборную на ЧМ-2026, на именитого Фабио Каннаваро вызывает все больше вопросов. Если узбекистанцы уступят и в третьем матче на турнире, эту замену впору будет признать стратегической ошибкой.
Последние пять матчей сборной Узбекистана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2026
|Португалия
5:0
Узбекистан
ЧМ-2026
|18.06.2026
|Узбекистан
1:3
Колумбия
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Нидерланды
2:1
Узбекистан
Товарищеский матч
|02.06.2026
|Канада
2:0
Узбекистан
Товарищеский матч
|30.03.2026
|Узбекистан
0:0, пен. 5:4
Венесуэла
Серия ФИФА
Ранее команды не соперничали.
Редакция подготовила для любителей футбола три варианта прогноза на матч ДР Конго и Узбекистана.
Консервативный. Близость позиций в рейтинге ФИФА (соответственно, 46-е и 50 места) свидетельствует о приблизительно равном классе команд. Фаворита в паре нет. Но, судя по первым турам, конголезцы все же лучше подготовились к главному турниру четырехлетия и не должны уступить. Узбекистанцы после пятерки ударов от Португалии определенно находятся не в лучшем моральном состоянии.
Сбалансированный. У конголезцев из семи матчей 2026 г. только один содержал более 2.5 голов. Остальные были низовыми. Если к двойному шансу в польщу африканцев добавить тотал меньше 3.5 (с запасом), коэффициент пари вырастет с 1.23 до 1.66.
Рискованный. Учитывая, что обе команды сохраняют шансы на проход в плей-офф (пускай Узбекистан и призрачные), вероятность раскрытия игры автоматически возрастает. Ничья точно никому ничего не даст. А значит, нужно идти в атаку и искать голы. «Обе забьют» - не самый очевидный, но и не фантастический исход встречи в Атланте.
За шесть последних матчей обе команды ни разу не повторились в итоговом счете. Букмекеры находят наиболее реальным исходом минимальную победу африканцев – 1:0. Логике наших рассуждений из предыдущих прогнозов этот вариант не противоречит.
Ожидаемый счет – 1:0 в пользу ДР Конго.