ДР Конго - Узбекистан, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила для любителей футбола три варианта прогноза на матч ДР Конго и Узбекистана.

Консервативный. Близость позиций в рейтинге ФИФА (соответственно, 46-е и 50 места) свидетельствует о приблизительно равном классе команд. Фаворита в паре нет. Но, судя по первым турам, конголезцы все же лучше подготовились к главному турниру четырехлетия и не должны уступить. Узбекистанцы после пятерки ударов от Португалии определенно находятся не в лучшем моральном состоянии.

Сбалансированный. У конголезцев из семи матчей 2026 г. только один содержал более 2.5 голов. Остальные были низовыми. Если к двойному шансу в польщу африканцев добавить тотал меньше 3.5 (с запасом), коэффициент пари вырастет с 1.23 до 1.66.

Рискованный. Учитывая, что обе команды сохраняют шансы на проход в плей-офф (пускай Узбекистан и призрачные), вероятность раскрытия игры автоматически возрастает. Ничья точно никому ничего не даст. А значит, нужно идти в атаку и искать голы. «Обе забьют» - не самый очевидный, но и не фантастический исход встречи в Атланте.