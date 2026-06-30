Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяБаза знанийРегистрация в БК 24Бет — пошаговая инструкция

Регистрация в БК 24Бет — пошаговая инструкция

Обновлено:
Хотите быстро пройти регистрацию в 24Бет и поиграть у самого нового букмекера России? Мы расскажем, как это сделать буквально за 3 минуты. Никакой паспорт в начале не нужен, зарегистрироваться получится по номеру телефона. Отдельно разберем типичные ошибки игроков и обсудим методы их решения.

Возраст

18+

Телефон

Требуется

Паспорт

Требуется при подтверждении личности

Время

До 3 минут

Бонус

Регистрация в 24Бет за 3 минуты

В БК 24Бет регистрация проходит через заполнение формы. Общая инструкция включает 4 шага:

  1. Зайдите на сайт БК.
  2. Откройте регистрационную анкету.
  3. Введите информацию в обязательных строках.
  4. Введите одноразовый пароль из SMS.

Зарегистрироваться в БК 24Бет получится со смартфона и компьютера. Ниже мы разберемся, как создать аккаунт с любого устройства.

Как зарегистрироваться в 24Бет с мобильного телефона

Зарегистрироваться в официальной букмекерской конторе через смартфон получится за 3 минуты. От беттора требуется:

1. Открыть сайт оператора на телефоне.

2. Нажать на «Войти».

image not found

3. Нажать на «Зарегистрироваться».

image not found

4. Ввести номер телефона, пароль, согласиться с правилами букмекера.

image not found

5. Нажать на «Зарегистрироваться».

6. Ввести проверочный код в специальном поле.

image not found

Если код из СМС введен без ошибок и номер телефона не сохранен в базе букмекера, вы попадете на страницу верификации. 

Регистрация в 24Бет через приложение Android, iOS

На данный момент у БК «24Бет» нет мобильного приложения.  

Как зарегистрироваться в 24Бет с компьютера

Процесс регистрации с десктопной версии сайта совпадает с мобильной. Беттору следует:

1. Открыть сайт «24Бет» на компьютере.

2. Кликнуть на «Войти».

image not found

3. Перейти в «Зарегистрироваться».

image not found

4. Заполнить анкету.

image not found

5. Нажать на «Зарегистрироваться».

6. Ввести код из SMS.

image not found

Алгоритм действий идентичен рассмотренному выше примеру. Поэтому скорость регистрации на каждой платформе БК совпадает на 100%.

Бонус за регистрацию в 24Bet

На Июль 2026 оператор не предлагает игрокам никаких бонусов за регистрацию.

Идентификация в 24Bet

Идентификация является обязательным условием для получения полноценного доступа к услугам БК. Без нее оператор не может принять от игрока деньги, ставки и выплатить выигрыш. Сегодня компания предлагает 4 способа идентификации личности. 

Способ

Время

Когда подходит

Т-ID

За 3 минутыПри наличии карты Т-Банка

Сбер-ID

За 3 минутыПри наличии карты Сбера

Госуслуги

За 3 минутыПри наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах

Форма на сайте

До 5 минутВ остальных ситуациях

«При верификации через форму на сайте игроку присваивается начальный статус. Максимальный лимит на одну операцию ограничен суммой 100 000 рублей».

Регистрация иностранным гражданам

Регистрация для иностранцев не предусмотрена. Букмекерская контора обслуживает только граждан Российской Федерации.

Возможные проблемы при регистрации

Мы подробно осветили, как проходит регистрация в конторе. Букмекер использует стандартную процедуру, которая не должна вызывать затруднений. Однако некоторые игроки совершают типичные ошибки. Мы рассмотрели самые распространенные. 

Проблема

Решение

❌ Не приходит SMS✔️ Проверьте номер телефона.
✔️ Оцените доступ к мобильным сетям.
✔️ Отключите функции «В полете» и «Не беспокоить».
✔️ Выключите антиспам-защиту.
✔️ Запросите новое сообщение.
✔️ Обратитесь в службу поддержки.
❌ Проблемы с верификацией✔️ Перепроверьте анкетные данные.
✔️ Пройдите верификацию альтернативным методом.
✔️ Напишите в поддержку.

БК 24Bet предлагает игрокам 2 канала связи: телефон 8 495 647 41 48 и онлайн-чат на сайте.

Заключение

В БК 24Bet регистрация занимает минимум времени. Букмекерская контора использует стандартную форму через привязку номера телефона. Собственного приложения у оператора пока нет, игроки могут присоединиться к компании только через сайт.

Теперь вы знаете, как зарегистрироваться в БК 24Bet, но из-за отсутствия бонусов новичкам в беттинге лучше обратить внимание на альтернативные варианты. 

FAQ

Обязательно ли проходить верификацию в 24Бет? 

Да. БК обязывает проходить верификацию всех новых клиентов. Если у вас уже есть аккаунт в ЦУПИС, регистрируйтесь по привязанному там номеру телефона.  

Что делать, если не получилось пройти регистрацию? 

Сначала попробуйте самостоятельно выявить и устранить проблему. Если сделать это не удалось, обратитесь за помощью в службу поддержки.

Какой способ регистрации самый быстрый? 

Оба способа регистрации длятся не более 3 минут.

Можно ли зарегистрироваться в БК 24Bet через соцсети? 

Нет. Правила 24Bet не разрешают регистрироваться через соцсети и мессенджеры. 

Можно ли зарегистрировать несколько аккаунтов? 

Нет. Букмекерская контора запрещает владеть несколькими аккаунтами.

Есть ли у 24Бет бонус при регистрации? 

Нет, пока букмекерская контора не предлагает никаких бонусов.

author's photo
Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы 24bet (24бет)

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Разгром Швеции, трогательный жест Мбаппе и погоня за Месси: Франция уверенно идет в 1/8 ЧМ-2026
Разгром Швеции, трогательный жест Мбаппе и погоня за Месси: Франция уверенно идет в 1/8 ЧМ-2026
ЧМ-26
Мостовой и Игнашевич назвали тройку лучших игроков группового этапа ЧМ-2026
Мостовой и Игнашевич назвали тройку лучших игроков группового этапа ЧМ-2026
Новости
Франция и Аргентина — главные фавориты ЧМ-2026 перед стартом плей-офф
Франция и Аргентина — главные фавориты ЧМ-2026 перед стартом плей-офф
Новости
Теннис, Уимблдон-2026: полное расписание и результаты
Теннис, Уимблдон-2026: полное расписание и результаты
Новости
Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
ЧМ-26
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
ЧМ-26
Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026
Новости
Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ
Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ
ЧМ-26
Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
ЧМ-26
Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»
Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»
Новости

Новое

loading