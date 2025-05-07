Бонус до 5000 рублей от БК Марафон за установку приложения

Я зарегистрировался прямо через приложение, внес минимальные 500 рублей и поставил на матч с коэффициентом 1.65. Через пару часов ставка сыграла, фрибет начислили примерно через сутки.

Все работает только при точном соблюдении условий. В моем случае я сначала хотел сделать ставку на сайте БК, но вовремя вспомнил, что пари должно быть заключено именно в приложении.

После получения фрибета я поставил его на ординар с кэфом 2.10. Пари зашло, сумма (за вычетом фрибета) была сразу доступна на балансе. В целом прозрачная акция, но необходимо точно следовать правилам.