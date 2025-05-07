Бонус до 5000 рублей от БК Марафон за установку приложения

Партнерский проект
В БК «Марафон» каждый новый пользователь может получить до 5000 рублей за установку приложения. Достаточно пройти верификацию и сделать первую ставку. Ниже расскажем, как получить и использовать фрибет.
Чтобы получить фрибет, выполните следующие шаги:
Фрибет начисляется в размере 100% от внесенной денежной суммы (в пределах 5000 рублей). Он поступает на счет в течение 48 часов после выполнения условий.
Для отыгрыша достаточно в мобильном приложении заключить одиночное пари. Коэффициент должен быть не выше 4.00.
Для вывода выигрыша необходимо:
Вывод возможен только после прохождения верификации и при соблюдении стандартных условий БК по лимитам.
У акции есть определенные ограничения.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
01.12.2025 (23:59 МСК)
Участвовать в акции можно только 1 раз через мобильное приложение. Пари, сделанные на сайте или в десктопной версии, не учитываются.
Я зарегистрировался прямо через приложение, внес минимальные 500 рублей и поставил на матч с коэффициентом 1.65. Через пару часов ставка сыграла, фрибет начислили примерно через сутки.
Все работает только при точном соблюдении условий. В моем случае я сначала хотел сделать ставку на сайте БК, но вовремя вспомнил, что пари должно быть заключено именно в приложении.
После получения фрибета я поставил его на ординар с кэфом 2.10. Пари зашло, сумма (за вычетом фрибета) была сразу доступна на балансе. В целом прозрачная акция, но необходимо точно следовать правилам.
Вот список потенциальных проблем, с которыми сталкиваются игроки:
Если возникли сложности, стоит обратиться в службу поддержки за разъяснениями.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Прозрачные условия
|➖ Акция работает только в мобильном приложении
|➕ Учитываются проигрышные и выигрышные пари
|➖ Действует только для новых клиентов
Ознакомьтесь с актуальными предложениями от других букмекеров.
Условия
Название
Промокод за регистрацию и депозит
Бонус за приглашение друга
Бонус за регистрацию и депозит
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
18 000 ₽
7000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.50
1.30
Срок отыгрыша
5 дней
7 дней
7 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
1000 ₽
100 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Для получения фрибета достаточно установить приложение, пополнить счет и заключить пари на нужную сумму. Простые правила и автоматическая активация делают акцию привлекательной как для новичков, так и для опытных игроков.
Партнерский проект