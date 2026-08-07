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VIP Теплый прием от БК Марафон: получите ВИП-статус за 2 месяца

Обновлено:
Прайс: VIP-статус
Бонус
723 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1 000 000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Быстрый вход в привилегированный клуб

БК «Марафон» ускоряет получение ВИП-статуса для новых игроков. После регистрации им нужно внести не менее 1 000 000 рублей одним или несколькими депозитами и не выводить деньги в течение 2 месяцев. Акция действует до 01.08.2028.

Как получить ВИП-статус в БК Марафон новому игроку после регистрации

Для комфортного перехода привилегированных пользователей букмекерская контора предложила максимально простые шаги:

  1. Зарегистрируйтесь в БК «Марафон».
  2. Пришлите скриншот с вашим ВИП-статусом у другого букмекера в онлайн-чат службы поддержки.
  3. Внесите депозиты на общую сумму от 1 000 000 рублей.
  4. Держите остаток на счету не менее 1 000 000 в течение 2 месяцев.

После букмекерская контора присвоит игроку ВИП-статус. Он сможет пользоваться всеми доступными привилегиями клуба.

Как использовать ВИП-статус Марафона

В правилах акции букмекерская контора не раскрывает доступные привилегии для бетторов. Обычно БК предлагают игрокам выделенную линию поддержки и много других преимуществ.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса VIP Теплый прием от Марафона

Редакция рассмотрела все ограничения и преимущества указанного предложения.

Максимальный размер бонуса

Минимальный депозит

1 000 000 ₽

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

01.08.2028 (10:00 МСК)

Букмекерская контора может приостановить участие игрока в программе в любой момент. Оператор не обязан раскрывать причины такого решения.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Понятные условия вступления в ВИП-программу➖ Не раскрыты привилегии для бетторов
➕ Относительно небольшие вложения (в сравнении со многими конкурентами) 

Заключение

Ранее букмекерская контора в принципе не раскрывала алгоритмы вступления в ВИП-клуб и отправляла приглашения индивидуально. Появление акции «VIP Теплый прием» — заметный прогресс программы лояльности. Она обеспечивает комфортный переход пользователя при относительно небольших усилиях.

Валентин Васильев

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