VIP Теплый прием от БК Марафон: получите ВИП-статус за 2 месяца
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БК «Марафон» ускоряет получение ВИП-статуса для новых игроков. После регистрации им нужно внести не менее 1 000 000 рублей одним или несколькими депозитами и не выводить деньги в течение 2 месяцев. Акция действует до 01.08.2028.
Как получить ВИП-статус в БК Марафон новому игроку после регистрации
Для комфортного перехода привилегированных пользователей букмекерская контора предложила максимально простые шаги:
- Зарегистрируйтесь в БК «Марафон».
- Пришлите скриншот с вашим ВИП-статусом у другого букмекера в онлайн-чат службы поддержки.
- Внесите депозиты на общую сумму от 1 000 000 рублей.
- Держите остаток на счету не менее 1 000 000 в течение 2 месяцев.
После букмекерская контора присвоит игроку ВИП-статус. Он сможет пользоваться всеми доступными привилегиями клуба.
Как использовать ВИП-статус Марафона
В правилах акции букмекерская контора не раскрывает доступные привилегии для бетторов. Обычно БК предлагают игрокам выделенную линию поддержки и много других преимуществ.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса VIP Теплый прием от Марафона
Редакция рассмотрела все ограничения и преимущества указанного предложения.
Максимальный размер бонуса
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Минимальный депозит
1 000 000 ₽
Тип пари
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Минимальный коэффициент
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Размер отыгрыша
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Срок отыгрыша бонуса
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Срок окончания акции
01.08.2028 (10:00 МСК)
Букмекерская контора может приостановить участие игрока в программе в любой момент. Оператор не обязан раскрывать причины такого решения.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Понятные условия вступления в ВИП-программу
|➖ Не раскрыты привилегии для бетторов
|➕ Относительно небольшие вложения (в сравнении со многими конкурентами)
Заключение
Ранее букмекерская контора в принципе не раскрывала алгоритмы вступления в ВИП-клуб и отправляла приглашения индивидуально. Появление акции «VIP Теплый прием» — заметный прогресс программы лояльности. Она обеспечивает комфортный переход пользователя при относительно небольших усилиях.