Программа лояльности «Марафон»: редактирование заключенных ставок

1. При использовании опции «Редактировать пари» по текущему пари происходит досрочная выплата, и одновременно с этим происходит размещение нового пари. Сумма нового пари равна предложению досрочной выплаты по текущему пари, за исключением ситуаций:

Вы самостоятельно увеличили сумму пари;

Новое пари является сложным (состоит из нескольких пари), и при этом сумма нового пари не может быть поровну распределена между всеми частями нового пари. В таком случае происходит округление суммы в меньшую сторону с целью ее одинакового распределения по всем частям нового пари, а остаток суммы возвращается на Ваш игровой счет.

Проследить за движением средств Вы всегда можете в разделе «История счета».

2. Размещение нового пари происходит с учетом текущих ограничений по выбранным исходам.

3. После редактирования новое пари будет размещено с учетом текущих коэффициентов.

4. БК «Марафон» не несет ответственности за недоступность редактирования пари по техническим причинам, а также по иным причинам, не позволяющим отредактировать пари.

5. БК «Марафон» оставляет за собой право в любое время изменять, приостанавливать или отменять доступность опции «Редактировать пари» для любых исходов событий или любых клиентов.

6. БК «Марафон» оставляет за собой право отменять расчет отредактированного пари, если пари или исход были рассчитаны ошибочно.