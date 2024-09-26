Программа лояльности «Марафон»: редактирование заключенных ставок

Партнерский проект
Букмекерская компания «Марафон» предлагает своим пользователям возможность редактировать уже сделанные ставки. Эта акция актуальна для открытых пари с активной опцией «Досрочная выплата».
Данное предложение подразумевает несколько опций редактирования:
У данного предложения есть очевидные сходства с акционной категорией «кэшаут», в рамках которой предлагает досрочный расчет ставок. Ниже примеры подобных программ у других букмекеров.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|«Лига Ставок»
|CashOut
|Ставка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
|BetBoom
|CashOut на РПЛ
|Ставка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
|«Мелбет»
|CashOut
|Ставка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
+ Предложение актуально для всех клиентов компании
+ Программа распространяется на все типы ставок
+ Редкая возможность отредактировать заключенное пари
- Акция работает не со всеми сделанными ставками
Акция реализует популярный запрос на редактирование уже сделанной ставки. Работает не со всеми пари, но дает весьма широкие возможности для изменения. Стоит обратить внимание тем, кто не уверен в изначальном выборе для ставки.
Также рекомендуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы «Марафон»:
В широком смысле это любое предложение компании, из которого клиент может извлечь для себя выгоду. В качестве призов от букмекеров обычно предусматриваются фрибеты, то есть бонусы для бесплатных ставок.
На данный момент у букмекерской компании «Марафон» есть классический приветственный бонус, благодаря которому можно получить до 15 000 рублей.
Да, «Марафон» — легальная компания на российском беттинговом рынке.
Редактировать можно только открытые пари с активной опцией «Досрочная выплата».
ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «МАРАФОН»
1. При использовании опции «Редактировать пари» по текущему пари происходит досрочная выплата, и одновременно с этим происходит размещение нового пари. Сумма нового пари равна предложению досрочной выплаты по текущему пари, за исключением ситуаций:
Вы самостоятельно увеличили сумму пари;
Новое пари является сложным (состоит из нескольких пари), и при этом сумма нового пари не может быть поровну распределена между всеми частями нового пари. В таком случае происходит округление суммы в меньшую сторону с целью ее одинакового распределения по всем частям нового пари, а остаток суммы возвращается на Ваш игровой счет.
Проследить за движением средств Вы всегда можете в разделе «История счета».
2. Размещение нового пари происходит с учетом текущих ограничений по выбранным исходам.
3. После редактирования новое пари будет размещено с учетом текущих коэффициентов.
4. БК «Марафон» не несет ответственности за недоступность редактирования пари по техническим причинам, а также по иным причинам, не позволяющим отредактировать пари.
5. БК «Марафон» оставляет за собой право в любое время изменять, приостанавливать или отменять доступность опции «Редактировать пари» для любых исходов событий или любых клиентов.
6. БК «Марафон» оставляет за собой право отменять расчет отредактированного пари, если пари или исход были рассчитаны ошибочно.
Партнерский проект