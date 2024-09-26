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26 сентября 11:30ГлавнаяБонусы
БК Марафон
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Программа лояльности «Марафон»: редактирование заключенных ставок

Популярный запрос пользователей!
Александр Бокулёв
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Букмекерская компания «Марафон» предлагает своим пользователям возможность редактировать уже сделанные ставки. Эта акция актуальна для открытых пари с активной опцией «Досрочная выплата».

Как отредактировать ставку?

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  1. Нажмите на зеленую кнопку «Получить бонус» и перейдите на официальный сайт «Марафон».
  2. Авторизуйтесь в системе либо пройдите процедуру регистрации, если у вас нет личного аккаунта.
  3. Зайдите в раздел «История ставок», если у вас уже есть заключенные пари.
  4. Нажмите на значок карандаша, который располагается в верхней части купона. После этого откроется поле для редактирования.
  5. Внесите желаемые изменения в открытую ставку и подтвердите действия соответствующей кнопкой.

Условия

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Данное предложение подразумевает несколько опций редактирования:

  • замена исхода. При выборе пункта «Заменить исход» появляется выпадающий список, где можно выбрать альтернативный вариант на том же рынке;
  • добавление исхода. При выборе пункта «Добавить исход» активируется соответствующий режим;
  • удаление исхода. При выборе пункта «Удалить исход» появляется опция исключить маркет из пари. Однако при необходимости его можно вернуть обратно;
  • изменение типа пари. Выбрав пункт «Тип пари», вы можете заменить его на любой из предложенных вариантов;
  • увеличение суммы пари. Чтобы увеличить размер ставки, необходимо в поле «Сумма» указать, сколько дополнительных средств нужно прибавить к действующему номиналу.

Сравнение с другими бонусами

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У данного предложения есть очевидные сходства с акционной категорией «кэшаут», в рамках которой предлагает досрочный расчет ставок. Ниже примеры подобных программ у других букмекеров.

БукмекерБонусУсловия получения
«Лига Ставок»CashOutСтавка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
BetBoomCashOut на РПЛСтавка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
«Мелбет»CashOutСтавка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс

Плюсы и минусы

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+ Предложение актуально для всех клиентов компании

+ Программа распространяется на все типы ставок

+ Редкая возможность отредактировать заключенное пари

 

- Акция работает не со всеми сделанными ставками

Заключение

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Акция реализует популярный запрос на редактирование уже сделанной ставки. Работает не со всеми пари, но дает весьма широкие возможности для изменения. Стоит обратить внимание тем, кто не уверен в изначальном выборе для ставки.

Другие бонусы «Марафон»

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Также рекомендуем обратить внимание на следующие актуальные бонусы «Марафон»:

Вопросы и ответы

Что такое акция букмекера?

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В широком смысле это любое предложение компании, из которого клиент может извлечь для себя выгоду. В качестве призов от букмекеров обычно предусматриваются фрибеты, то есть бонусы для бесплатных ставок.

Какое лучшее предложение от «Марафон»?

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На данный момент у букмекерской компании «Марафон» есть классический приветственный бонус, благодаря которому можно получить до 15 000 рублей.

Это легальный букмекер?

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Да, «Марафон» — легальная компания на российском беттинговом рынке.

Какие ставки учитываются в акции?

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Редактировать можно только открытые пари с активной опцией «Досрочная выплата».

ОБЗОР БУКМЕКЕРСКОЙ КОНТОРЫ «МАРАФОН»

Условия и положение

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1. При использовании опции «Редактировать пари» по текущему пари происходит досрочная выплата, и одновременно с этим происходит размещение нового пари. Сумма нового пари равна предложению досрочной выплаты по текущему пари, за исключением ситуаций:

Вы самостоятельно увеличили сумму пари;

Новое пари является сложным (состоит из нескольких пари), и при этом сумма нового пари не может быть поровну распределена между всеми частями нового пари. В таком случае происходит округление суммы в меньшую сторону с целью ее одинакового распределения по всем частям нового пари, а остаток суммы возвращается на Ваш игровой счет.

Проследить за движением средств Вы всегда можете в разделе «История счета».

2. Размещение нового пари происходит с учетом текущих ограничений по выбранным исходам.

3. После редактирования новое пари будет размещено с учетом текущих коэффициентов.

4. БК «Марафон» не несет ответственности за недоступность редактирования пари по техническим причинам, а также по иным причинам, не позволяющим отредактировать пари.

5. БК «Марафон» оставляет за собой право в любое время изменять, приостанавливать или отменять доступность опции «Редактировать пари» для любых исходов событий или любых клиентов.

6. БК «Марафон» оставляет за собой право отменять расчет отредактированного пари, если пари или исход были рассчитаны ошибочно.

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