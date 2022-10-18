Акция «Безголевой бонус» от «Марафона»

Партнерский проект
Букмекерская контора «Марафон» готова возвращать до 1500 рублей фрибетом за ставки на матчи, которые завершились нулевой ничьей.
Акция доступна для клиентов компании, которые в каталоге выбрали «Безголевой бонус». После подтверждения участия необходимо в течение 24 часов заключить пари на точный счёт (включая исход «Любой другой счёт»), но кроме варианта «0:0».
Не запрещается оформить несколько ставок - учтены будут все. Делать это можно как в прематче, так и в «лайве».
Если матч завершится со счётом 0:0, личный кабинет пополнится фрибетом на сумму заключённого пари (но не более 1500 рублей). В число квалифицирующих для данной акции не относятся отменённые, возвращённые и досрочно рассчитанные ставки.
Бесплатный бонус выдаётся за первые пять пари, подходящих под условия программы. Срок действия фрибетов составляет 7 дней.
Регистрация в БК «Марафон»: на официальном сайте и в мобильном приложении
+ Простота и доступность акции
+ Неограниченное число квалифицирующих пари
- Предложение актуально для членов программы лояльности «Марафона» и приобретается за очки в ней
- Ограничения по размеру возможного фрибета
Весьма интересная акция, но, пожалуй, её стоит воспринимать больше как страховку от безголевой ничьей, чем очевидный способ получения бесплатного фрибета. Важно помнить, что условия делают бессмысленными ставки на сумму более 1500 рублей в рамках этой программы «Марафона».
Партнерский проект