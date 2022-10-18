Акция «Безголевой бонус» от «Марафона»

Акция доступна для клиентов компании, которые в каталоге выбрали «Безголевой бонус». После подтверждения участия необходимо в течение 24 часов заключить пари на точный счёт (включая исход «Любой другой счёт»), но кроме варианта «0:0».

Не запрещается оформить несколько ставок - учтены будут все. Делать это можно как в прематче, так и в «лайве».

Если матч завершится со счётом 0:0, личный кабинет пополнится фрибетом на сумму заключённого пари (но не более 1500 рублей). В число квалифицирующих для данной акции не относятся отменённые, возвращённые и досрочно рассчитанные ставки.

Бесплатный бонус выдаётся за первые пять пари, подходящих под условия программы. Срок действия фрибетов составляет 7 дней.

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