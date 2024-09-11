Досрочные выплаты по ставкам от «Марафона»

«Досрочная выплата» — предложение о расчете ставки в пари по предлагаемой букмекерской конторой сумме до наступления результата события. В случае принятия предложения участником пари сумма «досрочной выплаты» зачисляется на игровой счет.

«Досрочная выплата» не является обязанностью организатора букмекерской игры и может отсутствовать для некоторых видов ставок в пари. Букмекерская контора вправе до зачисления «досрочной выплаты» на игровой счет участника пари в любой момент изменить, приостановить или отменить «досрочную выплату».

В случае неверного отображения данных (вариантов исходов по ставкам пари, суммы «досрочной выплаты» и т.п.) БК «Марафон» вправе аннулировать «досрочную выплату» и рассчитать ставку в пари в соответствии с настоящими Правилами.

Букмекерская контора не несет ответственности за недоступность «досрочной выплаты» по техническим причинам.

Опция «Автоматическая выплата» дает возможность задать границы суммы, при достижении которой произойдет досрочная выплата пари.

Опция «Автоматическая выплата» доступна для пари с активным предложением «Досрочная выплата».

Для активации опции «Автоматическая выплата» во вкладке открытых пари должна отображаться кнопка «шестеренки» рядом с кнопкой «Досрочная выплата».

В поле для ввода значений Вы можете задать верхнее, нижнее или оба значения одновременно. После применения значений, кнопка «шестеренки» сменит цвет на желтый.

При достижении одного из заданных значений произойдет досрочная выплата пари.

Опция «Частичная выплата» дает возможность вывести часть суммы досрочной выплаты.

Опция «Частичная выплата» доступна только для пари с опцией «Досрочная выплата».

Для активации опции «Частичная выплата» во вкладке открытых пари должна отображаться кнопка «шестеренки» рядом с кнопкой «Досрочная выплата».

При использовании опции «Частичная выплата» по текущему пари происходит выплата запрошенной части досрочной выплаты, и одновременно с этим происходит заключение нового пари на сумму, оставленную в игре. Коэффициент, по которому заключается новое пари, остается неизменным.