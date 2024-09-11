Досрочные выплаты по ставкам от «Марафона»

Партнерский проект
БК «Марафон» предлагает новым клиентам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт», а также постоянным пользователям услугу “Досрочная выплата”. Это значит, что получить выигрыш можно задолго до финального свистка в матче, тем самым сэкономив время, а главное - нервы. При этом беттору не придется долго ждать получения выигрыша - он сразу упадет на игровой счет и будет доступен для вывода.
+ Понятные условия акции.
+ Возможность досрочно получить выигрыш.
+ Отсутствуют ограничения по величине коэффициента и номинала ставки
+ Выигранные средства можно сразу вывести без дополнительных условий.
+ Акция доступна всем клиентам компании без деления на новых и старых.
- Сумма выигрыша при досрочном расчете ставки всегда будет ниже выигрыша по итогам целого матча.
Если событие предусматривает опцию досрочной выплаты, зафиксированная в моменте сумма выигрыша сразу поступит на игровой счет беттора.
Функция кэшаута доступна у большинства крупнейших букмекерских компаний РФ. Условия досрочного расчета ставки у них практически идентичные. Так что выбор конторы в данном случае - дело вкуса.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|«Лига Ставок»
|CashOut
|Ставка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
|«Бетбум»
|CashOut
|Ставка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
|«Мелбет»
|CashOut
|Ставка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
Чем хороша эта акция Marathonbet, особенно для новичков в беттинге, так это практически полным отсутствием дополнительных условий и ограничений. Всё понятно и прозрачно: устраивает сумма выкупа ставки - в один клик забираешь выигрыш и можешь расслабиться. Не устраивает - играешь в обычном режиме и надеешься на то, что твой прогноз зайдет.
«Досрочная выплата» — предложение о расчете ставки в пари по предлагаемой букмекерской конторой сумме до наступления результата события. В случае принятия предложения участником пари сумма «досрочной выплаты» зачисляется на игровой счет.
«Досрочная выплата» не является обязанностью организатора букмекерской игры и может отсутствовать для некоторых видов ставок в пари. Букмекерская контора вправе до зачисления «досрочной выплаты» на игровой счет участника пари в любой момент изменить, приостановить или отменить «досрочную выплату».
В случае неверного отображения данных (вариантов исходов по ставкам пари, суммы «досрочной выплаты» и т.п.) БК «Марафон» вправе аннулировать «досрочную выплату» и рассчитать ставку в пари в соответствии с настоящими Правилами.
Букмекерская контора не несет ответственности за недоступность «досрочной выплаты» по техническим причинам.
Опция «Автоматическая выплата» дает возможность задать границы суммы, при достижении которой произойдет досрочная выплата пари.
Опция «Автоматическая выплата» доступна для пари с активным предложением «Досрочная выплата».
Для активации опции «Автоматическая выплата» во вкладке открытых пари должна отображаться кнопка «шестеренки» рядом с кнопкой «Досрочная выплата».
В поле для ввода значений Вы можете задать верхнее, нижнее или оба значения одновременно. После применения значений, кнопка «шестеренки» сменит цвет на желтый.
При достижении одного из заданных значений произойдет досрочная выплата пари.
Опция «Частичная выплата» дает возможность вывести часть суммы досрочной выплаты.
Опция «Частичная выплата» доступна только для пари с опцией «Досрочная выплата».
Для активации опции «Частичная выплата» во вкладке открытых пари должна отображаться кнопка «шестеренки» рядом с кнопкой «Досрочная выплата».
При использовании опции «Частичная выплата» по текущему пари происходит выплата запрошенной части досрочной выплаты, и одновременно с этим происходит заключение нового пари на сумму, оставленную в игре. Коэффициент, по которому заключается новое пари, остается неизменным.
В настоящее время букмекер предлагает до 25 000 рублей фрибетом новым игрокам за регистрацию с промокодом DEP25000.
В актуальной промо-программе компании такого предложения нет, но, возможно, появится в течение года.
Любителям футбола порекомендуем акцию “Скучный счет”, компенсирующую болельщику огорчение нулевой ничьей. Если предпочитаете комбинированные пари, нелишним будет ознакомиться с опцией “Антикэкспресс”.
«Марафон» является одной из старейших легальных букмекерских компаний России.
Партнерский проект