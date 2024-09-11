Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 сентября 7:56ГлавнаяБонусы
БК Марафон
Акции
Страховка

Досрочные выплаты по ставкам от «Марафона»

Застрахуй себя от нервотрепки последних минут
Валентин Васильев
main

БК «Марафон» предлагает новым клиентам с  совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт», а также постоянным пользователям услугу “Досрочная выплата”. Это значит, что получить выигрыш можно задолго до финального свистка в матче, тем самым сэкономив время, а главное - нервы. При этом беттору не придется долго ждать получения выигрыша - он сразу упадет на игровой счет и будет доступен для вывода. 

Что нужно сделать для получения бонуса?

Свернуть
  1. Кликнув на зеленую кнопку “Получить бонус” внизу этой страницы, перейдите на сайт «Марафона».
  2. Пройдите регистрацию (по промокоду DEP25000 сейчас доступен бонус до 25 000 рублей) или авторизуйтесь, если уже имеете аккаунт в системе.
  3. Сделайте ставку.
  4. После начала события перейдите в купон с выбранным пари.
  5. Нажмите на кнопку “Досрочная выплата”, если сумма выигрыша онлайн вас устраивает.

Плюсы и минусы

Свернуть

+ Понятные условия акции. 
+ Возможность досрочно получить выигрыш.
+ Отсутствуют ограничения по величине коэффициента и номинала ставки
+ Выигранные средства можно сразу вывести без дополнительных условий.
+ Акция доступна всем клиентам компании без деления на новых и старых.

- Сумма выигрыша при досрочном расчете ставки всегда будет ниже выигрыша по итогам целого матча. 

Условия

Свернуть

Если событие предусматривает опцию досрочной выплаты, зафиксированная в моменте сумма выигрыша сразу поступит на игровой счет беттора.

Сравнение с другими бонусами на рынке

Свернуть

Функция кэшаута доступна у большинства крупнейших букмекерских компаний РФ. Условия досрочного расчета ставки у них практически идентичные. Так что выбор конторы в данном случае - дело вкуса.

БукмекерБонусУсловия получения
«Лига Ставок»CashOutСтавка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
«Бетбум»CashOutСтавка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс
«Мелбет»CashOutСтавка рассчитывается досрочно, выигрыш сразу поступает на основной баланс

Мнение редакции

Свернуть

Чем хороша эта акция Marathonbet, особенно для новичков в беттинге, так это практически полным отсутствием дополнительных условий и ограничений. Всё понятно и прозрачно: устраивает сумма выкупа ставки - в один клик забираешь выигрыш и можешь расслабиться. Не устраивает - играешь в обычном режиме и надеешься на то, что твой прогноз зайдет.

Условия и положения

Свернуть

«Досрочная выплата» — предложение о расчете ставки в пари по предлагаемой букмекерской конторой сумме до наступления результата события. В случае принятия предложения участником пари сумма «досрочной выплаты» зачисляется на игровой счет.

«Досрочная выплата» не является обязанностью организатора букмекерской игры и может отсутствовать для некоторых видов ставок в пари. Букмекерская контора вправе до зачисления «досрочной выплаты» на игровой счет участника пари в любой момент изменить, приостановить или отменить «досрочную выплату».

В случае неверного отображения данных (вариантов исходов по ставкам пари, суммы «досрочной выплаты» и т.п.) БК «Марафон» вправе аннулировать «досрочную выплату» и рассчитать ставку в пари в соответствии с настоящими Правилами.

Букмекерская контора не несет ответственности за недоступность «досрочной выплаты» по техническим причинам.

Опция «Автоматическая выплата» дает возможность задать границы суммы, при достижении которой произойдет досрочная выплата пари.

Опция «Автоматическая выплата» доступна для пари с активным предложением «Досрочная выплата».

Для активации опции «Автоматическая выплата» во вкладке открытых пари должна отображаться кнопка «шестеренки» рядом с кнопкой «Досрочная выплата».

В поле для ввода значений Вы можете задать верхнее, нижнее или оба значения одновременно. После применения значений, кнопка «шестеренки» сменит цвет на желтый.

При достижении одного из заданных значений произойдет досрочная выплата пари.

Опция «Частичная выплата» дает возможность вывести часть суммы досрочной выплаты.

Опция «Частичная выплата» доступна только для пари с опцией «Досрочная выплата».

Для активации опции «Частичная выплата» во вкладке открытых пари должна отображаться кнопка «шестеренки» рядом с кнопкой «Досрочная выплата».

При использовании опции «Частичная выплата» по текущему пари происходит выплата запрошенной части досрочной выплаты, и одновременно с этим происходит заключение нового пари на сумму, оставленную в игре. Коэффициент, по которому заключается новое пари, остается неизменным.

FAQ

Свернуть

Какой приветственный бонус у «Марафона» в 2025 году?

В настоящее время букмекер предлагает до 25 000 рублей фрибетом новым игрокам за регистрацию с промокодом DEP25000.

Дает ли «Марафон» бонус без депозита?

В актуальной промо-программе компании такого предложения нет, но, возможно, появится в течение года. 

Какие еще есть акции у Marathonbet?

Любителям футбола порекомендуем акцию “Скучный счет”, компенсирующую болельщику огорчение нулевой ничьей. Если предпочитаете комбинированные пари, нелишним будет ознакомиться с опцией  “Антикэкспресс”.

Это легальный букмекер?

«Марафон» является одной из старейших легальных букмекерских компаний России. 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров