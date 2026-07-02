Канада - Марокко, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Игры на чемпионате мира по футболу в Северной Америке идут в режиме нон-стоп. 4 июля финиширует стадия 1/16 финала и сразу же стартует 1/8. Этот этап откроет противостояние в Хьюстоне сборных Канады и Марокко. Рассмотрим шансы команд на успех в субботнем матче.
Сборная Канады собрала полный комплект возможных исходов на групповой стадии: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгром Катара (6:0) и поражение от Швейцарии (1:2). Итог - четыре очка и второе место. Представителя бывшей Югославии североамериканцы опередили по дополнительным показателям.
Первый выход из группы на Кубке мира – уже повод для включения американского тренера Джесси Марша в зал славы канадского футбола. Но им всем этого показалось мало – и они продолжили творить историю. В 1/16 финала «Кленовые листья» на последней минуте дожали команду ЮАР (1:0) и вошли в число 16 лучших на планете. Нет сомнений, что они преисполнены желания задержаться на домашнем турнире еще дольше.
Последние пять матчей сборной Канады:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.06.2026
|ЮАР
0:1
Канада
ЧМ-2026
|24.06.2026
|Швейцария
2:1
Канада
ЧМ-2026
|19.06.2026
|Канада
6:0
Катар
ЧМ-2026
|12.06.2026
|Канада
1:1
Босния и Герцеговина
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Канада
1:1
Ирландия
Товарищеский матч
Сборная Марокко не проигрывает с августа 2025 г. (единственное поражение за этот период, в финале Кубка африканских наций от Сенегала, КДК Африканской конфедерации футбола превратил в техническую победу).
Уже в Северной Америке команда Мохамеда Уаби разделила очки с Бразилией, в фирменном стиле, минимально, обыграла Шотландию (1:0) и в нетипичной манере – Гаити (4:2).
Игра марокканцев против голландцев в 1/16 финала превратилась в настоящий триллер. Получив мяч в свои ворота на 72-й минуте, африканцы ушли от поражения уже в компенсированное время благодаря голу Иссы Диопа. Путевку в следующий раунд африканцы вырвали в серии пенальти, допустив на один промах меньше соперника.
Последние пять матчей сборной Марокко:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.06.2026
|Нидерланды
1:1, пен. 2:3
Марокко
ЧМ-2026
|25.06.2026
|Марокко
4:2
Гаити
ЧМ-2026
|20.06.2026
|Шотландия
0:1
Марокко
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Бразилия
1:1
Марокко
ЧМ-2026
|07.06.2026
|Марокко
1:1
Норвегия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Канада
|0
|1
|3
|4-10
|Марокко
|3
|1
|0
|10-4
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Канады и Марокко.
Консервативный. Сборная Марокко объективно превосходит соперника в классе. Разница в 23 позиции в рейтинге ФИФА (7 – 30) – лишь одно из подтверждений этого тезиса. Африканцы более 30 матчей не проигрывают – это самая продолжительная серия без поражений в мире! Даже бразильцам не удалось раскрошить эту стену. Так что двойной шанс в пользу марокканцев тут выглядит самым очевидным исходом. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.19 на Х2.
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Сбалансированный. Для повышения коэффициента можно немного поиграться с тоталами. Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем верховые (у Канады - семь из 10, у Марокко - шесть из 10). В 1/8 финала команды тем более сведут любой риск к минимуму и сыграют максимально осмотрительно в обороне. При такой диспозиции непроигрыш фаворита в комплексе с общим количеством голов не более 2.5 выглядит достаточно перспективным вариантом. В БЕТСИТИ такое комбо идет с котировкой 1.93.
Рискованный. Пускай Канадцы играют не совсем дома, но на своем континенте. Горячая поддержка трибун им и в Хьюстоне обеспечена. За 10 последних матчей они только раз не сумели поразить чужие ворота, а на ЧМ забивали во всех четырех играх. У марокканцев четыре из пяти встреч были с обменом голами. «Обе забьют» – не самый очевидный, но и не абсолютно фантастический сценарий в этой игре. БЕТСИТИ оценил его вероятность котировкой 2.10.
Марокканцы половину матчей на этом Кубке мира завершили со счетом 1:1. Канадцы с такой же ничьей начали турнир. Почему бы этому сценарию не повториться? В логику предыдущих рассуждений такой прогноз вполне вписывается. В БЕТСИТИ результативная ничья котируется за 6.20.
Ожидаемый счет основного времени – ничья 1:1.