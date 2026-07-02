Канада - Марокко, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Канады и Марокко.

Консервативный. Сборная Марокко объективно превосходит соперника в классе. Разница в 23 позиции в рейтинге ФИФА (7 – 30) – лишь одно из подтверждений этого тезиса. Африканцы более 30 матчей не проигрывают – это самая продолжительная серия без поражений в мире! Даже бразильцам не удалось раскрошить эту стену. Так что двойной шанс в пользу марокканцев тут выглядит самым очевидным исходом. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.19 на Х2.

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Сбалансированный. Для повышения коэффициента можно немного поиграться с тоталами. Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем верховые (у Канады - семь из 10, у Марокко - шесть из 10). В 1/8 финала команды тем более сведут любой риск к минимуму и сыграют максимально осмотрительно в обороне. При такой диспозиции непроигрыш фаворита в комплексе с общим количеством голов не более 2.5 выглядит достаточно перспективным вариантом. В БЕТСИТИ такое комбо идет с котировкой 1.93.