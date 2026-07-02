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Канада - Марокко, 4 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
1/8 финала стартует в Хьюстоне
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Канада – Марокко

Команды

4 июля 2026 (20:00) МСК

Начало

Стадион «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Х2 и тотал меньше 2.5
Прогноз

1.93
Коэффициент

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Канада – Марокко
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Канада – Марокко

Игры на чемпионате мира по футболу в Северной Америке идут в режиме нон-стоп. 4 июля финиширует стадия 1/16 финала и сразу же стартует 1/8. Этот этап откроет противостояние в Хьюстоне сборных Канады и Марокко. Рассмотрим шансы команд на успех в субботнем матче.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ4.803.501.832.331.62
Winline4.803.501.802.201.62
PARI5.103.451.772.301.62

Канада

Сборная Канады собрала полный комплект возможных исходов на групповой стадии: ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгром Катара (6:0) и поражение от Швейцарии (1:2). Итог - четыре очка и второе место. Представителя бывшей Югославии североамериканцы опередили по дополнительным показателям. 

Первый выход из группы на Кубке мира – уже повод для включения американского тренера Джесси Марша в зал славы канадского футбола. Но им всем этого показалось мало – и они продолжили творить историю. В 1/16 финала «Кленовые листья» на последней минуте дожали команду ЮАР (1:0) и вошли в число 16 лучших на планете. Нет сомнений, что они преисполнены желания задержаться на домашнем турнире еще дольше. 

Последние пять матчей сборной Канады:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2026ЮАР

0:1

Канада

ЧМ-2026

24.06.2026Швейцария

2:1

Канада

ЧМ-2026

19.06.2026Канада

6:0

Катар

ЧМ-2026

12.06.2026Канада

1:1

Босния и Герцеговина

ЧМ-2026

06.06.2026Канада

1:1

Ирландия

Товарищеский матч

Марокко

Сборная Марокко не проигрывает с августа 2025 г. (единственное поражение за этот период, в финале Кубка африканских наций от Сенегала, КДК Африканской конфедерации футбола превратил в техническую победу). 

Уже в Северной Америке команда Мохамеда Уаби разделила очки с Бразилией, в фирменном стиле, минимально, обыграла Шотландию  (1:0) и в нетипичной манере – Гаити (4:2).

Игра марокканцев против голландцев в 1/16 финала превратилась в настоящий триллер. Получив мяч в свои ворота на 72-й минуте, африканцы ушли от поражения уже в компенсированное время благодаря голу Иссы Диопа. Путевку в следующий раунд африканцы вырвали в серии пенальти, допустив на один промах меньше соперника. 

Последние пять матчей сборной Марокко:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.06.2026Нидерланды

1:1, пен. 2:3

Марокко

ЧМ-2026

25.06.2026Марокко

4:2

Гаити

ЧМ-2026

20.06.2026Шотландия

0:1

Марокко

ЧМ-2026

14.06.2026Бразилия

1:1

Марокко

ЧМ-2026

07.06.2026Марокко

1:1

Норвегия

 Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Канада0134-10
Марокко31010-4

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Канады и Марокко.

Консервативный. Сборная Марокко объективно превосходит соперника в классе. Разница в 23 позиции в рейтинге ФИФА (7 – 30) – лишь одно из подтверждений этого тезиса. Африканцы более 30 матчей не проигрывают – это самая продолжительная серия без поражений в мире! Даже бразильцам не удалось раскрошить эту стену. Так что двойной шанс в пользу марокканцев тут выглядит самым очевидным исходом. БЕТСИТИ дает коэффициент 1.19 на Х2.

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Сбалансированный. Для повышения коэффициента можно немного поиграться с тоталами. Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем верховые (у Канады - семь из 10, у Марокко - шесть из 10). В 1/8 финала команды тем более сведут любой риск к минимуму и сыграют максимально осмотрительно в обороне. При такой диспозиции непроигрыш фаворита в комплексе с общим количеством голов не более 2.5 выглядит достаточно перспективным вариантом. В БЕТСИТИ такое комбо идет с котировкой 1.93.

Рискованный. Пускай Канадцы играют не совсем дома, но на своем континенте. Горячая поддержка трибун им и в Хьюстоне обеспечена. За 10 последних матчей они только раз не сумели поразить чужие ворота, а на ЧМ забивали во всех четырех играх. У марокканцев четыре из пяти встреч были с обменом голами. «Обе забьют» – не самый очевидный, но и не абсолютно фантастический сценарий в этой игре. БЕТСИТИ оценил его вероятность котировкой 2.10.

Прогноз на точный счет

Марокканцы половину матчей на этом Кубке мира завершили со счетом 1:1. Канадцы с такой же ничьей начали турнир. Почему бы этому сценарию не повториться? В логику предыдущих рассуждений такой прогноз вполне вписывается. В БЕТСИТИ результативная ничья котируется за 6.20.

Ожидаемый счет основного времени – ничья 1:1.

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