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ГлавнаяПрогнозыИспания - Австрия, 2 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Испания - Австрия, 2 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Чемпионы Европы не повторят ошибок вылетевших топов?
Валентин Васильев

Испания – Австрия

Команды

2 июля 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Соу-Фай» (Инглвуд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют – нет
Прогноз

1.63
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Испания – Австрия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Испания – Австрия

Подходит к концу стадия 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В четверг, 2 июля, в Инглвуде встретятся сборные Испании и Австрии. Второй номер рейтинга ФИФА против 24-го – тут все ясно? Или нет?

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ1.315.5010.501.832.00
Winline1.335.209.401.811.99
Марафон1.345.159.901.841.99

Испания

Сборная Испании по-фаворитски начала выступления в Америке – в том плане, что не стала рвать со старта, а планомерно набирает обороты. Сенсационная ничья с Кабо-Верде, разумеется, в планы чемпионов Европы не входила, но в таких долгоиграющих турнирах и необязательно сразу громить всех соперников - важнее грамотно распределить силы на всю дистанцию. И пока это у испанцев получается. Двух следующих соперников они обыграли всухую: Саудовскую Аравию - крупно (4:0), Уругвай - минимально (1:0). 

Не меньше забитых мячей Иньяки де ла Фуэнте должен радовать ноль пропущенных. Команды с дырявыми оборонами чемпионами не становятся, а Испания другой цели на ЧМ-2026 перед собой не может ставить. 

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2026Уругвай

0:1

Испания

ЧМ-2026

21.06.2026Испания

4:0

Саудовская Аравия

ЧМ-2026

15.06.2026Испания

0:0

Кабо-Верде

ЧМ-2026

09.06.2026Испания

3:1

Перу

Товарищеский матч

04.06.2026Испания

1:1

Ирак

Товарищеский матч

Австрия

Сборная Австрии впервые в XXI веке выступает в финальной стадии Кубка мира - и пока делает это вполне успешно. За групповой турнир команда Ральфа Рангника собрала полный комплект исходов: победа (Иордания), поражение (Аргентина), ничья (Алжир).

Последняя получилась со скандальным душком. Для квалификации в плей-офф обе команды устраивала ничья – она в итоге и случилась, причем с не самым типичным для футбола счетом 3:3. Естественно, развязка с обменом голами в компенсированные минуты (на 90+3-й Алжир вышел вперед, на 90+6-й Австрия отыгралась) вызвала серьезные сомнения в соблюдении принципов фейр-плей. Так или иначе, подозрения так и остались подозрениями, а обе команды благополучно вышли в 1/16 финала.

Последние пять матчей сборной Австрии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2026Алжир

3:3

Австрия

ЧМ-2026

22.06.2026Аргентина

2:0

Австрия

ЧМ-2026

17.06.2026Австрия

3:1

Иордания

ЧМ-2026

01.06.2026Австрия

1:0

Тунис

Товарищеский матч

31.03.2026Австрия

1:0

Южная Корея

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Испания93443-22
Австрия43922-43

Прогнозы на матч

Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на матч Испании и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный. Отдельно выбираем ставку на точный счет. 

Консервативный. В топе фаворитов ЧМ-2026 испанцы делят третье-четвертое место с англичанами. Возможно, пока их игра не производит впечатления «чемпионской», но результата они добиваются. Австрийский барьер Ямаль и компания обязаны преодолевать хотя бы в силу гораздо более высокого индивидуального и командного класса. Если решите взять чистый выигрыш фаворита, БЕТСИТИ   коэффициент 1.31 на этот вариант.

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Сбалансированный. Нынешнюю сборную Испании отличает сбалансированная игра, без явных перекосов в атаку, которые наблюдались когда-то. За три матча группового турнира «Красная фурия» не пропустила ни одного мяча. За последние 10 игр у нее семь «сухарей». Негативные примеры других европейских топов - Германии, Нидерландов - будут содействовать максимальной концентрации чемпионов Европы. Полагаем, как минимум один из нулей на табло сохранится до конца основного времени. 

Рискованный. Как ни странно, в этом году сильнейшая сборная Европы чаще играет «низовые» матчи, чем верховые (соотношение 4 – 3). У австрийцев из 10 предыдущих игр 60% были на тотал меньше 2.5. Опытный прагматик Рангник постарается сковать и лишить пространства испанскую атаку. Испанцы же, наученные горьким опытом уже вылетевших топов, не станут сверх меры раскрываться. Если дело в  Инглвуде ограничится не более чем парой забитых мячей, БЕТСИТИ удвоит номинал пари на ТМ 2.5.

Прогноз на точный счет

Аналитики ведущих БК находят наиболее очевидными два варианта победы Испании - 1:0 и 2:0. Первый котируется за 5.80, второй - за 5.40. На последнем и остановимся.  

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Испании.

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