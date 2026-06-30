Испания - Австрия, 2 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Подходит к концу стадия 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В четверг, 2 июля, в Инглвуде встретятся сборные Испании и Австрии. Второй номер рейтинга ФИФА против 24-го – тут все ясно? Или нет?
Сборная Испании по-фаворитски начала выступления в Америке – в том плане, что не стала рвать со старта, а планомерно набирает обороты. Сенсационная ничья с Кабо-Верде, разумеется, в планы чемпионов Европы не входила, но в таких долгоиграющих турнирах и необязательно сразу громить всех соперников - важнее грамотно распределить силы на всю дистанцию. И пока это у испанцев получается. Двух следующих соперников они обыграли всухую: Саудовскую Аравию - крупно (4:0), Уругвай - минимально (1:0).
Не меньше забитых мячей Иньяки де ла Фуэнте должен радовать ноль пропущенных. Команды с дырявыми оборонами чемпионами не становятся, а Испания другой цели на ЧМ-2026 перед собой не может ставить.
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.06.2026
|Уругвай
0:1
Испания
ЧМ-2026
|21.06.2026
|Испания
4:0
Саудовская Аравия
ЧМ-2026
|15.06.2026
|Испания
0:0
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|09.06.2026
|Испания
3:1
Перу
Товарищеский матч
|04.06.2026
|Испания
1:1
Ирак
Товарищеский матч
Сборная Австрии впервые в XXI веке выступает в финальной стадии Кубка мира - и пока делает это вполне успешно. За групповой турнир команда Ральфа Рангника собрала полный комплект исходов: победа (Иордания), поражение (Аргентина), ничья (Алжир).
Последняя получилась со скандальным душком. Для квалификации в плей-офф обе команды устраивала ничья – она в итоге и случилась, причем с не самым типичным для футбола счетом 3:3. Естественно, развязка с обменом голами в компенсированные минуты (на 90+3-й Алжир вышел вперед, на 90+6-й Австрия отыгралась) вызвала серьезные сомнения в соблюдении принципов фейр-плей. Так или иначе, подозрения так и остались подозрениями, а обе команды благополучно вышли в 1/16 финала.
Последние пять матчей сборной Австрии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.06.2026
|Алжир
3:3
Австрия
ЧМ-2026
|22.06.2026
|Аргентина
2:0
Австрия
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Австрия
3:1
Иордания
ЧМ-2026
|01.06.2026
|Австрия
1:0
Тунис
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Австрия
1:0
Южная Корея
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Испания
|9
|3
|4
|43-22
|Австрия
|4
|3
|9
|22-43
Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на матч Испании и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный. Отдельно выбираем ставку на точный счет.
Консервативный. В топе фаворитов ЧМ-2026 испанцы делят третье-четвертое место с англичанами. Возможно, пока их игра не производит впечатления «чемпионской», но результата они добиваются. Австрийский барьер Ямаль и компания обязаны преодолевать хотя бы в силу гораздо более высокого индивидуального и командного класса. Если решите взять чистый выигрыш фаворита, БЕТСИТИ коэффициент 1.31 на этот вариант.
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Сбалансированный. Нынешнюю сборную Испании отличает сбалансированная игра, без явных перекосов в атаку, которые наблюдались когда-то. За три матча группового турнира «Красная фурия» не пропустила ни одного мяча. За последние 10 игр у нее семь «сухарей». Негативные примеры других европейских топов - Германии, Нидерландов - будут содействовать максимальной концентрации чемпионов Европы. Полагаем, как минимум один из нулей на табло сохранится до конца основного времени.
Рискованный. Как ни странно, в этом году сильнейшая сборная Европы чаще играет «низовые» матчи, чем верховые (соотношение 4 – 3). У австрийцев из 10 предыдущих игр 60% были на тотал меньше 2.5. Опытный прагматик Рангник постарается сковать и лишить пространства испанскую атаку. Испанцы же, наученные горьким опытом уже вылетевших топов, не станут сверх меры раскрываться. Если дело в Инглвуде ограничится не более чем парой забитых мячей, БЕТСИТИ удвоит номинал пари на ТМ 2.5.
Аналитики ведущих БК находят наиболее очевидными два варианта победы Испании - 1:0 и 2:0. Первый котируется за 5.80, второй - за 5.40. На последнем и остановимся.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Испании.