Испания - Австрия, 2 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Предлагаем вашему вниманию три варианта прогноза на матч Испании и Австрии: консервативный, сбалансированный и рискованный. Отдельно выбираем ставку на точный счет.

Консервативный. В топе фаворитов ЧМ-2026 испанцы делят третье-четвертое место с англичанами. Возможно, пока их игра не производит впечатления «чемпионской», но результата они добиваются. Австрийский барьер Ямаль и компания обязаны преодолевать хотя бы в силу гораздо более высокого индивидуального и командного класса. Если решите взять чистый выигрыш фаворита, БЕТСИТИ коэффициент 1.31 на этот вариант.

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Сбалансированный. Нынешнюю сборную Испании отличает сбалансированная игра, без явных перекосов в атаку, которые наблюдались когда-то. За три матча группового турнира «Красная фурия» не пропустила ни одного мяча. За последние 10 игр у нее семь «сухарей». Негативные примеры других европейских топов - Германии, Нидерландов - будут содействовать максимальной концентрации чемпионов Европы. Полагаем, как минимум один из нулей на табло сохранится до конца основного времени.