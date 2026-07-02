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Австралия - Египет, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Исторический шанс для обеих команд
Валентин Васильев

Австралия – Египет

Команды

3 июля 2026 (21:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

2Х и тотал меньше 2.5
Прогноз

1.76
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Австралия – Египет
  • Прогнозы на матч

Матч ЧМ-2026: Австралия – Египет

В предпоследнем матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Австралии и Египта. Игра пройдет в пятницу, 3 июля, в Арлингтоне (штат Техас) и начнется в 21:00 по московскому времени. Вашему вниманию котировки крупнейших букмекерских компаний на это межконтинентальное австралийско-африканское противостояние.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline3.352.902.452.751.42
PARI3.352.902.502.651.45
БЕТСИТИ3.402.902.482.801.43

Австралия

Сборная Австралии уже повторила свое лучшее достижение на чемпионатах мира, второй раз подряд выйдя из группы. Просто четыре года назад в Катаре это была стадия 1/8 финала, а теперь, после расширения состава участников - 1/16.

«Соккеруз» попали в объективно не самую страшную по именам  группу ЧМ-2026 – ни одного гранда из Европы или Южной Америки. В итоге за три матча австралийцы собрали четыре очка, по дополнительным параметрам опередили Парагвай и без лишних волнений вышли в плей-офф. Парагвай, впрочем, тоже. 

Последние пять матчей сборной Австралии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.06.2026Парагвай

0:0

Австралия

ЧМ-2026

19.06.2026США

2:0

Австралия

ЧМ-2026

14.06.2026Австралия

2:0

Турция

ЧМ-2026

06.06.2026Швейцария

1:1

Австралия

Товарищеский матч

31.05.2026Мексика

1:0

Австралия

Товарищеский матч

Египет

Сборная Египта на этом ЧМ переписала историю национального футбола уже дважды. Во втором туре она впервые победила в финальных стадиях Кубка мира (Новая Зеландия), а после третьего – впервые же вышла в плей-офф турнира. 

Обратим внимание, что групповой этап африканцы прошли без поражений: две ничьи, одна победа. 

Последние пять матчей сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2026

Египет

1:1

Иран

ЧМ-2026

22.06.2026

Новая Зеландия

1:3

Египет

ЧМ-2026

15.06.2026

Бельгия

1:1

Египет

ЧМ-2026

07.06.2026

Бразилия

2:1

Египет

Товарищеский матч

28.05.2026

Египет

1:0

Россия

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Австралия0110-3
Египет1103-0

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Австралии и Египта: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. В рейтинге ФИФА соперники находятся поблизости: Австралия занимает 27-е место, Египет – 29-е.  Тем не менее аналитики отдают небольшое предпочтение в паре представителю Африки. Результаты египтян в этом году выглядят солиднее: тут и ничьи с Испанией и Бельгией, и сухие победы над Россией и Саудовской Аравией, да и минимальное поражение от Бразилии (1:2) тоже говорит о достаточно высоком уровне команды. Двойной шанс в пользу Египта представляется нам достаточно сбалансированным прогнозом на матч. Winline дает на этот исход коэффициент 1.33.

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Сбалансированный. Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые». У Австралии таких в 2026 г. было шесть из семи, у Египта – шесть из 10. При таких вводных прогноз из предыдущего абзаца можно подкрепить общим количеством голов не более 2.5. Коэффициент сразу подрастет до 1.76.

Рискованный. Во всех трех матчах сборной Египта на ЧМ-2026  ставка на «обе забьют» неизменно доезжала. А у Австралии – наоборот, ни разу. Если африканская тенденция продолжится в плей-офф, БЕТСИТИ умножит номинал соответствующих пари на 2.25.

Прогноз на точный счет

Букмекеры считают наиболее вероятным исходом основного времени ничью. 0:0 в «Марафоне» котируется за 5.85, 1:1 – за 5.35. Оба варианта соответствуют приведенным выше прогнозам. Остановимся все же на втором.

Ожидаемый счет – 1:1.

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