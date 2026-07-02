Австралия - Египет, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Австралии и Египта: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. В рейтинге ФИФА соперники находятся поблизости: Австралия занимает 27-е место, Египет – 29-е. Тем не менее аналитики отдают небольшое предпочтение в паре представителю Африки. Результаты египтян в этом году выглядят солиднее: тут и ничьи с Испанией и Бельгией, и сухие победы над Россией и Саудовской Аравией, да и минимальное поражение от Бразилии (1:2) тоже говорит о достаточно высоком уровне команды. Двойной шанс в пользу Египта представляется нам достаточно сбалансированным прогнозом на матч. Winline дает на этот исход коэффициент 1.33.

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Сбалансированный. Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые». У Австралии таких в 2026 г. было шесть из семи, у Египта – шесть из 10. При таких вводных прогноз из предыдущего абзаца можно подкрепить общим количеством голов не более 2.5. Коэффициент сразу подрастет до 1.76.