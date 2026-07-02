Австралия - Египет, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В предпоследнем матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года встретятся сборные Австралии и Египта. Игра пройдет в пятницу, 3 июля, в Арлингтоне (штат Техас) и начнется в 21:00 по московскому времени. Вашему вниманию котировки крупнейших букмекерских компаний на это межконтинентальное австралийско-африканское противостояние.
Сборная Австралии уже повторила свое лучшее достижение на чемпионатах мира, второй раз подряд выйдя из группы. Просто четыре года назад в Катаре это была стадия 1/8 финала, а теперь, после расширения состава участников - 1/16.
«Соккеруз» попали в объективно не самую страшную по именам группу ЧМ-2026 – ни одного гранда из Европы или Южной Америки. В итоге за три матча австралийцы собрали четыре очка, по дополнительным параметрам опередили Парагвай и без лишних волнений вышли в плей-офф. Парагвай, впрочем, тоже.
Последние пять матчей сборной Австралии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.06.2026
|Парагвай
0:0
Австралия
ЧМ-2026
|19.06.2026
|США
2:0
Австралия
ЧМ-2026
|14.06.2026
|Австралия
2:0
Турция
ЧМ-2026
|06.06.2026
|Швейцария
1:1
Австралия
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Мексика
1:0
Австралия
Товарищеский матч
Сборная Египта на этом ЧМ переписала историю национального футбола уже дважды. Во втором туре она впервые победила в финальных стадиях Кубка мира (Новая Зеландия), а после третьего – впервые же вышла в плей-офф турнира.
Обратим внимание, что групповой этап африканцы прошли без поражений: две ничьи, одна победа.
Последние пять матчей сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
27.06.2026
|Египет
1:1
Иран
ЧМ-2026
22.06.2026
|Новая Зеландия
1:3
Египет
ЧМ-2026
15.06.2026
|Бельгия
1:1
Египет
ЧМ-2026
07.06.2026
|Бразилия
2:1
Египет
Товарищеский матч
28.05.2026
|Египет
1:0
Россия
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Австралия
|0
|1
|1
|0-3
|Египет
|1
|1
|0
|3-0
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Австралии и Египта: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. В рейтинге ФИФА соперники находятся поблизости: Австралия занимает 27-е место, Египет – 29-е. Тем не менее аналитики отдают небольшое предпочтение в паре представителю Африки. Результаты египтян в этом году выглядят солиднее: тут и ничьи с Испанией и Бельгией, и сухие победы над Россией и Саудовской Аравией, да и минимальное поражение от Бразилии (1:2) тоже говорит о достаточно высоком уровне команды. Двойной шанс в пользу Египта представляется нам достаточно сбалансированным прогнозом на матч. Winline дает на этот исход коэффициент 1.33.
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Сбалансированный. Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые». У Австралии таких в 2026 г. было шесть из семи, у Египта – шесть из 10. При таких вводных прогноз из предыдущего абзаца можно подкрепить общим количеством голов не более 2.5. Коэффициент сразу подрастет до 1.76.
Рискованный. Во всех трех матчах сборной Египта на ЧМ-2026 ставка на «обе забьют» неизменно доезжала. А у Австралии – наоборот, ни разу. Если африканская тенденция продолжится в плей-офф, БЕТСИТИ умножит номинал соответствующих пари на 2.25.
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом основного времени ничью. 0:0 в «Марафоне» котируется за 5.85, 1:1 – за 5.35. Оба варианта соответствуют приведенным выше прогнозам. Остановимся все же на втором.
Ожидаемый счет – 1:1.