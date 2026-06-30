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ГлавнаяПрогнозыПортугалия – Хорватия, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Португалия – Хорватия, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Топовая афиша для 1/16 финала
Александр Бокулёв

Португалия – Хорватия

Команды

3 июля 2026 (02:00) МСК

Начало

Стадион «Бимо Филд» (Торонто, Канада)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Португалии нанесет больше ударов в створ
Прогноз

1,68
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Португалия – Хорватия
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Португалия – Хорватия

Португальцы с пятью очками заняли второе место в группе К. Хорваты с шестью баллами финишировали на аналогичной позиции в квартете L. Теперь в очном противостоянии топовые сборные выяснят, кто продолжит борьбу на чемпионате мира. Победителя этой пары в 1/8 финала будет ждать еще один представитель Европы – Испания или Австрия.

Турнирная таблица

После матчей 29 июня сетка плей-офф ЧМ-2026 выглядит так:

Изображение
Визуал: ФИФА

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline1,803,504,802,071,73
PARI1,753,605,002,081,75
БЕТСИТИ1,793,604,802,101,75

Португалия

Чемпион Европы 2016 г. На мировом первенстве сборная Португалии дебютировала в 1966 г. и выиграла бронзу. До сих пор это лучший результат команды. В ХХI веке португальцы не пропустили ни одного чемпионата мира, в плей-офф они вышли в третий раз подряд. В минувшей квалификации УЕФА команда выиграла группу с Ирландией, Венгрией и Арменией, одержав четыре победы при одной ничьей и одном поражении. В рейтинге ФИФА португальцы занимают пятое место.

В первом туре ЧМ-2026 эта команда не смогла обыграть ДР Конго – ничья со счетом 1:1 при голе Жоау Невеша. Следом была разгромлена сборная Узбекистана – 5:0. Дубль оформил Криштиану Роналду, по мячу забили Нуну Мендеш и Рафаэль Леау (плюс один автогол). А в третьем туре вновь ничья – 0:0 с Колумбией.

Последние пять матчей сборной Португалии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2026Колумбия

0:0

Португалия

ЧМ-2026

23.06.2026Португалия

5:0

Узбекистан

ЧМ-2026

17.06.2026Португалия

1:1

ДР Конго

ЧМ-2026

10.06.2026Португалия

2:1

Нигерия

Товарищеский матч

06.06.2026Португалия

2:1

Чили

Товарищеский матч

Хорватия

После распада Югославии сборная Хорватии дебютировала на чемпионате мира в 1998 г. и сразу взяла бронзу. На прошлом турнире она выиграла аналогичную медаль, а в России-2018 было серебро. В минувшей квалификации хорваты одержали семь побед при одной ничьей в группе с Чехией, Фарерскими островами, Черногорией и Гибралтаром. К ЧМ-2026 они подошли на 11-й позиции в рейтинге ФИФА.

На старте турнира хорваты проиграли англичанам со счетом 2:4. В составе «шашечных» отличились Мартин Батурина и Петар Муса. Во втором туре хорваты победили сборную Панамы благодаря голу Анте Будимира. Выход в плей-офф они оформили в третьем матче, обыграв Гану со счетом 2:1 – отличились Петар Сучич и Никола Влашич.

Последние пять матчей сборной Хорватии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2026Хорватия

2:1

Гана

ЧМ-2026

24.06.2026Панама

0:1

Хорватия

ЧМ-2026

17.06.2026Англия

4:2

Хорватия

ЧМ-2026

07.06.2026Хорватия

2:1

Словения

Товарищеский матч

02.06.2026Хорватия

0:2

Бельгия

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Португалия72119-8
Хорватия1278-19

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Португалии и Хорватии: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Тот случай, когда история личных встреч вполне релевантна, особенно после учреждения Лиги наций. За последние шесть лет команды провели четыре очных матча в этом турнире и один товарищеский. В официальных португальцы трижды победили при одной ничьей. Контрольный выиграли хорваты. Симптоматично, что во всех случаях минимум по разу забивали обе команды.

Полагаем, хотя бы двух голов можно ожидать и в ближайшем матче. Костяк у обеих сборных прежний, мастерство исполнителей на высоком уровне, в том числе в атаке.

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Сбалансированный. При этом есть четкое впечатление, что португальцы и хорваты не реализовали весь свой потенциал в группе. Победители Евро-2016 убедили только в матче со скромной сборной Узбекистана, а в играх с ДР Конго и Колумбией выглядели очень блекло и даже пассивно. Хорваты в целом не впечатлили, хотя в итоге вымучили две победы, будто создавая голы из воздуха.

Трудно предсказать, какими предстанут команды в плей-офф. Едва ли удивит любой исход основного времени. Но обратим внимание на то, что хорваты ни разу не нанесли больше 10 ударов за матч на групповом этапе (в среднем – ровно восемь, то есть суммарно – 24). У португальцев накопилось 37 попыток, при этом попаданий в створ столько же – 11. 

Учитывая, что у номинальных фаворитов все-таки больше ресурсов для игры первым номером, рискнем предположить, что они превзойдут соперников по числу ударов в створ. Вопрос, конвертируется ли это в успех португальцев…

Рискованный. К эффективности атаки обеих команд есть вопросы, но плей-офф – то время, когда пора проявлять лучшие качества. Маркет «Обе забьют» сработал в шести последних очных матчах Португалии и Хорватии. Рискнем предположить, что на ЧМ-2026 в основное время каждая из команд вновь сумеет отметиться минимум одним голом.

Прогноз на точный счет

Топовый состав и высокий потенциал делают португальцев фаворитами по котировками, но относительно выступления на групповом этапе это отчасти выглядит авансом. Опытная сборная Хорватии умеет использовать свои сильные стороны, грамотно нивелируя козыри соперников. Не удивит, если балканская команда, несмотря на статус андердога, не проиграет в основное время. Пробуем результативную ничью со счетом 1:1 с коэффициентом 7,00 от PARI.

Ожидаемый счет – 1:1.

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