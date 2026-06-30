Португалия – Хорватия, 3 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Португалии и Хорватии: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Тот случай, когда история личных встреч вполне релевантна, особенно после учреждения Лиги наций. За последние шесть лет команды провели четыре очных матча в этом турнире и один товарищеский. В официальных португальцы трижды победили при одной ничьей. Контрольный выиграли хорваты. Симптоматично, что во всех случаях минимум по разу забивали обе команды.

Полагаем, хотя бы двух голов можно ожидать и в ближайшем матче. Костяк у обеих сборных прежний, мастерство исполнителей на высоком уровне, в том числе в атаке.

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Сбалансированный. При этом есть четкое впечатление, что португальцы и хорваты не реализовали весь свой потенциал в группе. Победители Евро-2016 убедили только в матче со скромной сборной Узбекистана, а в играх с ДР Конго и Колумбией выглядели очень блекло и даже пассивно. Хорваты в целом не впечатлили, хотя в итоге вымучили две победы, будто создавая голы из воздуха.

Трудно предсказать, какими предстанут команды в плей-офф. Едва ли удивит любой исход основного времени. Но обратим внимание на то, что хорваты ни разу не нанесли больше 10 ударов за матч на групповом этапе (в среднем – ровно восемь, то есть суммарно – 24). У португальцев накопилось 37 попыток, при этом попаданий в створ столько же – 11.

Учитывая, что у номинальных фаворитов все-таки больше ресурсов для игры первым номером, рискнем предположить, что они превзойдут соперников по числу ударов в створ. Вопрос, конвертируется ли это в успех португальцев…

Рискованный. К эффективности атаки обеих команд есть вопросы, но плей-офф – то время, когда пора проявлять лучшие качества. Маркет «Обе забьют» сработал в шести последних очных матчах Португалии и Хорватии. Рискнем предположить, что на ЧМ-2026 в основное время каждая из команд вновь сумеет отметиться минимум одним голом.