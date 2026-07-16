Испания - Аргентина, 19 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборная Испании второй раз в истории достигла финала Кубка мира. Прошлый, в 2010 году, оказался победным для «Красной фурии». Команда Луиса де ла Фуэнте преисполнена желания повторить достижение плеяды Хави и Иньесты.

Лишь на старте ЧМ-2026 испанцы не сумели победить, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0). Остальные шесть матчей они выиграли, причем пять – всухую. На групповом этапе чемпионы Европы разобрались с Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а в плей-офф прошли Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1) и Францию (2:0).

Полуфинал с французами – пока лучший матч Испании по качеству в Америке. Ямаль и компания по всем параметрам переиграли вице-чемпионов планеты, не позволив им ничего создать в атаке. Сами же отличились дважды: Микель Оярсабаль реализовал пенальти, назначенный за фол Люка Диня на Ламине Ямале. На 58-й минуте преимущество испанцев удвоил Педро Порро.

Последние пять матчей сборной Испании: