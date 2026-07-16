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Испания - Аргентина, 19 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Чемпионы мира - против чемпионов Европы - вот это финал!
Валентин Васильев

Испания – Аргентина
Команды

19 июля 2026 (22:00) МСК

Начало

Стадион «Метлайф»   (Ист-Ратерфорд, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют – да
Прогноз

1.88
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Испания – Аргентина

В воскресенье, 19 июля, завершится 23-й по счету и первый в истории чемпионат мира по футболу на территории трех стран и с 48 участниками. Уникальность турнира еще и в том, что впервые финальную пару составили две лучшие команды рейтинга ФИФА. Рассмотрим линии и бонусы легальных букмекеров на противостояние чемпионов планеты и сильнейшей команды Старого Света. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ2.323.003.802.231.69
Winline2.363.103.552.221.66
PARI2.353.053.652.251.65

Испания

Сборная Испании второй раз в истории достигла финала Кубка мира. Прошлый, в 2010 году,  оказался победным для «Красной фурии». Команда Луиса де ла Фуэнте преисполнена желания повторить достижение плеяды Хави и Иньесты.   

Лишь на старте ЧМ-2026 испанцы не сумели победить, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0). Остальные шесть матчей они выиграли, причем пять – всухую. На групповом этапе чемпионы Европы разобрались с Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а в плей-офф прошли Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1) и Францию (2:0). 

Полуфинал с французами – пока лучший матч Испании по качеству в Америке. Ямаль и компания по всем параметрам переиграли вице-чемпионов планеты, не позволив им ничего создать в атаке. Сами же отличились дважды: Микель Оярсабаль реализовал пенальти, назначенный за фол Люка Диня на Ламине Ямале. На 58-й минуте преимущество испанцев удвоил Педро Порро.

Последние пять матчей сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.07.2026Франция

0:2

Испания

ЧМ-2026

10.07.2026Испания

2:1

Бельгия

ЧМ-2026

06.07.2026Португалия

0:1

Испания

ЧМ-2026

03.07.2026Испания

3:0

Австрия

ЧМ-2026

27.06.2026Уругвай

0:1

Испания

ЧМ-2026

Аргентина

После поражения от Эквадора в сентябре 2025 г. сборная Аргентины не проигрывает и не играет вничью. Победная серия действующих чемпионов мира достигла 14 матчей, в восьми из которых соперники не забивали.

В 1/16 финала ЧМ-2026 фаворит с трудом одолел дебютанта турнира — Кабо-Верде. Основное время завершилось вничью (0:0), победа пришла в дополнительном — вместе с автоголом соперника.

В 1/8 финала команда побывала на грани вылета: к середине второго тайма уступала Египту 0:2, а Месси не реализовал пенальти. Однако с 79-й по 92-ю минуту аргентинцы забили трижды и перевернули матч.

В четвертьфинале со Швейцарией основное время завершилось вничью (1:1). В дополнительном голами отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес — 3:1 и выход в полуфинал. С боями чемпионы мира преодолевали и предпоследнюю стадию. Аналитики отдавали предпочтение в полуфинале Англии, и британцы большую часть времени оправдывали прогнозы. Но и тут латиноамериканцы проявили характер, за последние 10 минут превратив 0:1 в 2:1.  

Последние пять матчей сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.07.2026Англия

1:2

Аргентина

ЧМ-2026

12.07.2026Аргентина

3:1 (доп. время)

Швейцария

ЧМ-2026

07.07.2026Аргентина

3:2

Египет

ЧМ-2026

04.07.2026Аргентина

3:2 (доп. время)

Кабо-Верде

ЧМ-2026

28.06.2026Иордания

1:3

Аргентина

ЧМ-2026

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Испания62619-18
Аргентина62618-19

Прогнозы на матч

Мы подготовили для читателей три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.

Консервативный. Сборная Испании очень давно не проигрывает. Европейцы затратили меньше моральных и физических сил на победу в полуфинале, чем аргентинцы, и к тому же имели на один день отдыха больше. Все эти факторы могут оказать решающее влияние на ход решающего противостояния. Очень может быть, что 90 минут для выявления сильнейшего командам не хватит. Двойной шанс в пользу Испании представляется тут вполне вероятным исходом. В БЕТСИТИ он котируется за 1.28.

Сбалансированный. Трудно представить, что в противостоянии команд Месси и Ямаля какие-либо ворота могут остаться в неприкосновенности. У испанцев средняя результативность на протяжении последних 10 матчей составляет 1.7 гола за игру, у аргентинцев – 2.9. Верим, что к исходу основного времени финала нулей на табло не останется.

Рискованный. Лионель Месси явно настроен помимо золотой медали увезти домой еще и «Золотую бутсу» Кубка мира. В семи матчах он забил восемь голов – столько же у Килиана Мбаппе. Поставить на девятый (ТБ 0.5) в БЕТСИТИ можно с котировкой 2.50.

Прогноз на точный счет

Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом основного времени результативную ничью – 1:1 (коэффициент 5.40). Не видим причин с ними не согласиться.

Ожидаемый счет — ничья 1:1 в основное время.

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