Испания - Аргентина, 19 июля: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В воскресенье, 19 июля, завершится 23-й по счету и первый в истории чемпионат мира по футболу на территории трех стран и с 48 участниками. Уникальность турнира еще и в том, что впервые финальную пару составили две лучшие команды рейтинга ФИФА. Рассмотрим линии и бонусы легальных букмекеров на противостояние чемпионов планеты и сильнейшей команды Старого Света.
Сборная Испании второй раз в истории достигла финала Кубка мира. Прошлый, в 2010 году, оказался победным для «Красной фурии». Команда Луиса де ла Фуэнте преисполнена желания повторить достижение плеяды Хави и Иньесты.
Лишь на старте ЧМ-2026 испанцы не сумели победить, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0). Остальные шесть матчей они выиграли, причем пять – всухую. На групповом этапе чемпионы Европы разобрались с Саудовской Аравией (4:0) и Уругваем (1:0), а в плей-офф прошли Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1) и Францию (2:0).
Полуфинал с французами – пока лучший матч Испании по качеству в Америке. Ямаль и компания по всем параметрам переиграли вице-чемпионов планеты, не позволив им ничего создать в атаке. Сами же отличились дважды: Микель Оярсабаль реализовал пенальти, назначенный за фол Люка Диня на Ламине Ямале. На 58-й минуте преимущество испанцев удвоил Педро Порро.
Последние пять матчей сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.07.2026
|Франция
0:2
Испания
ЧМ-2026
|10.07.2026
|Испания
2:1
Бельгия
ЧМ-2026
|06.07.2026
|Португалия
0:1
Испания
ЧМ-2026
|03.07.2026
|Испания
3:0
Австрия
ЧМ-2026
|27.06.2026
|Уругвай
0:1
Испания
ЧМ-2026
После поражения от Эквадора в сентябре 2025 г. сборная Аргентины не проигрывает и не играет вничью. Победная серия действующих чемпионов мира достигла 14 матчей, в восьми из которых соперники не забивали.
В 1/16 финала ЧМ-2026 фаворит с трудом одолел дебютанта турнира — Кабо-Верде. Основное время завершилось вничью (0:0), победа пришла в дополнительном — вместе с автоголом соперника.
В 1/8 финала команда побывала на грани вылета: к середине второго тайма уступала Египту 0:2, а Месси не реализовал пенальти. Однако с 79-й по 92-ю минуту аргентинцы забили трижды и перевернули матч.
В четвертьфинале со Швейцарией основное время завершилось вничью (1:1). В дополнительном голами отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес — 3:1 и выход в полуфинал. С боями чемпионы мира преодолевали и предпоследнюю стадию. Аналитики отдавали предпочтение в полуфинале Англии, и британцы большую часть времени оправдывали прогнозы. Но и тут латиноамериканцы проявили характер, за последние 10 минут превратив 0:1 в 2:1.
Последние пять матчей сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.07.2026
|Англия
1:2
Аргентина
ЧМ-2026
|12.07.2026
|Аргентина
3:1 (доп. время)
Швейцария
ЧМ-2026
|07.07.2026
|Аргентина
3:2
Египет
ЧМ-2026
|04.07.2026
|Аргентина
3:2 (доп. время)
Кабо-Верде
ЧМ-2026
|28.06.2026
|Иордания
1:3
Аргентина
ЧМ-2026
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Испания
|6
|2
|6
|19-18
|Аргентина
|6
|2
|6
|18-19
Мы подготовили для читателей три варианта прогноза на игру: от наиболее реального до объективно маловероятного среди теоретически возможных.
Консервативный. Сборная Испании очень давно не проигрывает. Европейцы затратили меньше моральных и физических сил на победу в полуфинале, чем аргентинцы, и к тому же имели на один день отдыха больше. Все эти факторы могут оказать решающее влияние на ход решающего противостояния. Очень может быть, что 90 минут для выявления сильнейшего командам не хватит. Двойной шанс в пользу Испании представляется тут вполне вероятным исходом. В БЕТСИТИ он котируется за 1.28.
Сбалансированный. Трудно представить, что в противостоянии команд Месси и Ямаля какие-либо ворота могут остаться в неприкосновенности. У испанцев средняя результативность на протяжении последних 10 матчей составляет 1.7 гола за игру, у аргентинцев – 2.9. Верим, что к исходу основного времени финала нулей на табло не останется.
Рискованный. Лионель Месси явно настроен помимо золотой медали увезти домой еще и «Золотую бутсу» Кубка мира. В семи матчах он забил восемь голов – столько же у Килиана Мбаппе. Поставить на девятый (ТБ 0.5) в БЕТСИТИ можно с котировкой 2.50.
Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом основного времени результативную ничью – 1:1 (коэффициент 5.40). Не видим причин с ними не согласиться.
Ожидаемый счет — ничья 1:1 в основное время.