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ГлавнаяБонусыБегущий по линии от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на ЧМ по футболу
БК PARIФрибеты за депозит
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Бегущий по линии от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на ЧМ по футболу

Обновлено:
до 100 000 ₽
Бонус
37 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
5 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить бонус от БК PARI до 100 000 рублей за ставки на ЧМ-2026
  • Как отыграть бонус PARI до 100 000 рублей в рамках акции Бегущий по линии
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер PARI представляет акцию «Бегущий по линии» к мундиалю 2026. Пользователям предлагается повторять ставки профессиональных аналитиков и популярных источников прогнозов. За счет каждого скопированного пари формируется общий фонд фрибетов, который растет в течение всего турнира. По итогам банк распределяется между участниками, активно следующим выбранным стратегиям.

Как получить бонус от БК PARI до 100 000 рублей за ставки на ЧМ-2026

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Компания закрепила перечень обязательных правил:

1. Создайте учетную запись в PARI при отсутствии действующего аккаунта.

2. Перейдите на страницу промо в мобильном приложении и кликните «Копировать».

3. Откройте профиль выбранного эксперта и изучите доступные прогнозы.

4. Оформите ставку (от 100 рублей), полностью повторяющую параметры выбранного пари.

Фонд акции формируется постепенно и напрямую зависит от количества скопированных ставок у эксперта. Каждое повторенное пари добавляет в его копилку 100 фрибетов. Общий лимит накоплений составляет 100 000 рублей. 

Победу одерживает аналитик, который первым достигнет максимального банка. Собранные фрибеты будут разыграны среди его подписчиков после завершения мундиаля.

Как отыграть бонус PARI до 100 000 рублей в рамках акции Бегущий по линии

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Фрибет можно использовать в течение 5 дней после его начисления. Для выполнения условий отыгрыша необходимо заключить 1 ординарную либо комбинированную ставку с коэффициентом не выше 3.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от PARI

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Ниже приведена таблица со всей информацией по акции.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

5 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Промо действует только в мобильном приложении PARI.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Пользователю не нужно глубоко анализировать матчи, достаточно следовать за выбранным экспертом➖ Сильная зависимость от выборов аналитиков
➕ Призовой фонд растет от активности бетторов 

Заключение

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По сути, участнику предлагается довериться выбранному футбольному эксперту и повторять его прогнозы в течение всего мундиаля. В конце акции игрок получает шанс на фрибет, точная сумма которого заранее не раскрывается.

Валентин Васильев

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