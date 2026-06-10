Бегущий по линии от БК PARI: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на ЧМ по футболу

Компания закрепила перечень обязательных правил:

1. Создайте учетную запись в PARI при отсутствии действующего аккаунта.

2. Перейдите на страницу промо в мобильном приложении и кликните «Копировать».

3. Откройте профиль выбранного эксперта и изучите доступные прогнозы.

4. Оформите ставку (от 100 рублей), полностью повторяющую параметры выбранного пари.

Фонд акции формируется постепенно и напрямую зависит от количества скопированных ставок у эксперта. Каждое повторенное пари добавляет в его копилку 100 фрибетов. Общий лимит накоплений составляет 100 000 рублей.

Победу одерживает аналитик, который первым достигнет максимального банка. Собранные фрибеты будут разыграны среди его подписчиков после завершения мундиаля.