Winline запустила эксклюзивные быстрые игры Hot Cold и Judo Road

Букмекерская компания Winline представила две новые эксклюзивные игры — Hot Cold и Judo Road.

В Hot Cold игрок перед броском двух кубиков самостоятельно устанавливает шансы на выигрыш, сдвигая ползунок в сторону «холодно» или «горячо». Чем выше риск, тем больше коэффициент. Всего возможно 36 комбинаций: от 1 до 18 — выигрывает «горячо», от 19 до 36 — «холодно».

Judo Road — краш-игра с максимальным выигрышем до 7 000 000 рублей. Механика основана на нардах: игроки угадывают исходы бросков костей, чтобы получить коэффициент до х70. В зависимости от выпавшей комбинации персонаж выполняет броски. Предусмотрена возможность выкупа пари.

Игры уже доступны на платформе Winline.