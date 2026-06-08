Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиКлиенты PARI уверены в победе Испании над Перу в преддверии ЧМ-2026

Клиенты PARI уверены в победе Испании над Перу в преддверии ЧМ-2026

Обновлено:
Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру
Руслан Ипполитов
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

9 июня в рамках товарищеского матча перед стартом чемпионата мира встретятся сборные Испании и Перу. Игра пройдет на стадионе «Куаутемок» в Мексике и начнется в 05:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов.

Аналитики считают Испанию явным фаворитом. Коэффициент на ее победу — 1.15 (82% вероятности). Успех Перу идет за 18.00 (5%), ничья — за 7.10 (13%).

Клиенты PARI практически не сомневаются в успехе подопечных Луиса де ла Фуэнте. Более 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Испании.

По оценкам букмекеров, матч получится результативным. Тотал больше 2.5 — 1.52, меньше 2.5 — 2.35. Четыре гола и более доступны за 2.30. Если соперники обменяются забитыми мячами, сыграет ставка за 2.50 (обратный исход — 1.50).

В предыдущем товарищеском матче Испания неожиданно пропустила от Ирака. Вероятность того, что Перу также сможет распечатать ворота испанцев, оценивается коэффициентом 2.30.

Один из клиентов PARI поставил 100 000 рублей на тотал больше трех голов за 1.80. Пользователь включил это пари в экспресс из четырех товарищеских матчей с общим коэффициентом 12.67.

Последний раз Испания встречалась с Перу в 2008 году и тогда победила — 2:1. Для «Красной фурии» этот матч станет последней товарищеской встречей перед стартом ЧМ. Два предыдущих испанцы сыграли вничью. Сборная Перу на прошлой неделе обыграла Гаити (2:1).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Новости
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Новости
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
Новости
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Клиенты PARI верят в победу сборной Чехии над Южной Кореей в матче ЧМ-2026
Новости
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Майя Хвалиньская стала самой прибыльной теннисисткой для PARI на «Ролан Гаррос» – 2026
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Клиенты PARI уверены в победе Мексики над ЮАР в матче открытия ЧМ-2026
Новости
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Как панини, только онлайн: клиенты PARI получат альбомы и карточки игроков
Новости
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Десятка другого уровня: PARI вернет игрокам 10% от экспрессов на ЧМ-2026
Новости
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
PARI будет раздавать фрибеты до 10 000 рублей всем хейтерам Team Vitality
Новости
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
БЕТСИТИ разыграет Harley-Davidson и 16 млн рублей на ЧМ-2026
Новости

Новое

loading