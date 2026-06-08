Клиенты PARI уверены в победе Испании над Перу в преддверии ЧМ-2026

9 июня в рамках товарищеского матча перед стартом чемпионата мира встретятся сборные Испании и Перу. Игра пройдет на стадионе «Куаутемок» в Мексике и начнется в 05:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов.

Аналитики считают Испанию явным фаворитом. Коэффициент на ее победу — 1.15 (82% вероятности). Успех Перу идет за 18.00 (5%), ничья — за 7.10 (13%).

Клиенты PARI практически не сомневаются в успехе подопечных Луиса де ла Фуэнте. Более 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Испании.

По оценкам букмекеров, матч получится результативным. Тотал больше 2.5 — 1.52, меньше 2.5 — 2.35. Четыре гола и более доступны за 2.30. Если соперники обменяются забитыми мячами, сыграет ставка за 2.50 (обратный исход — 1.50).

В предыдущем товарищеском матче Испания неожиданно пропустила от Ирака. Вероятность того, что Перу также сможет распечатать ворота испанцев, оценивается коэффициентом 2.30.

Один из клиентов PARI поставил 100 000 рублей на тотал больше трех голов за 1.80. Пользователь включил это пари в экспресс из четырех товарищеских матчей с общим коэффициентом 12.67.

Последний раз Испания встречалась с Перу в 2008 году и тогда победила — 2:1. Для «Красной фурии» этот матч станет последней товарищеской встречей перед стартом ЧМ. Два предыдущих испанцы сыграли вничью. Сборная Перу на прошлой неделе обыграла Гаити (2:1).