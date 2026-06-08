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Эксперты считают, что лучшей европейской сборной ЧМ-2026 станет Испания

Обновлено:
Расклады аналитиков PARI перед стартом главного турнира четырехлетия
Руслан Ипполитов
PARI
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11 июня стартует главное спортивное событие лета — чемпионат мира по футболу. В преддверии мундиаля букмекерская компания PARI открыла линию на лучшую сборную каждого региона.

Европу на ЧМ-2026 представят 16 команд. По оценкам аналитиков PARI, лучшей из них станет Испания (коэффициент 3.75). В топ-3 также вошли Франция (4.00) и Англия (5.50). Поставить на Португалию с Криштиану Роналду можно за 9.00, на Германию — за 10.00. Меньше всего аналитики верят в Боснию и Герцеговину (120.00).

В Южной Америке (шесть команд) лидируют Аргентина и Бразилия — коэффициент на каждую 2.50. В тройке также Колумбия (7.00). Аутсайдер — Парагвай (25.00).

Азию на мундиале представят 10 сборных. Лучшим регионом аналитики считают Японию (2.05). Главный конкурент — Южная Корея (5.50). Шансы дебютанта Узбекистана оценены коэффициентом 20.00. Аутсайдер — Иордания (25.00).

У Африки также 10 представителей. Главный претендент на звание лучшей команды региона — Марокко (3.25). Сенегал — на второй строчке (4.50). Замыкает тройку Кот-д'Ивуар (7.00). Меньше всего веры в Кабо-Верде (30.00).

Северную и Центральную Америку представят 6 команд, включая трёх хозяек турнира — США, Мексику и Канаду. Они и считаются фаворитами. Шансы США оценены коэффициентом 2.35, Мексики — 2.55, Канады — 4.30. Аутсайдер — Гаити (40.00).

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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