Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Бавария - ПСЖ, 6 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
От Сафонова очень многое будет зависеть
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Календарь матчей
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В среду, 6 мая, определится второй финалист Лиги чемпионов УЕФА. Нас ждет продолжение захватывающего противостояния  «ПСЖ» с «Баварией», теперь в Мюнхене. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на битву топов мирового футбола. Изучаем. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Бавария» (Мюнхен, Германия)  

06.05.2026, Ср

22:00 МСК

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

П1 - 1.72

Х - 5.30

П2 - 3.80

Турнир: Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

Первый матч: 4:5

Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»801225-32
«Бавария»120832-25

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«Бавария»

3:3

«Хайденхайм»

Бундеслига

28.04.2026«ПСЖ»

5:4

«Бавария»

Лига чемпионов

25.04.2026«Майнц»

3:4

«Бавария»

Бундеслига

22.04.2026«Байер»

0:2

«Бавария»

Бундеслига

19.04.2026«Бавария»

4:2

«Штутгарт»

Бундеслига

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2026«ПСЖ»

2:2

«Лорьян»

Лига 1

28.04.2026«ПСЖ»

5:4

«Бавария»

Лига чемпионов

25.04.2026«Анже»

0:3

«ПСЖ»

Лига 1

22.04.2026«ПСЖ»

3:0

«Нант»

Лига 1

19.04.2026«ПСЖ»

1:2

«Лион»

Лига 1

Календарь матчей

Свернуть

1/2 финала

Первые матчи

28.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)

29.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Лондон, Англия)

Ответные матчи

05.05.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)

06.05.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)

Финал

30.05.2026, 19:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Прогноз на матч

Свернуть

«Бавария» в последнее время очень много пропускает: 11 мячей за три матча - аномальный показатель для гегемона Бундеслиги. Трижды ворота мюнхенского топа вскрывали «Майнц» и «Хайденхайм», а «ПСЖ» - аж пять раз. «Хайденхайму» дома чемпион Германии уступал 0:2 и 2:3 и спасся от поражения только на 10-й компенсированной минуте. 

«ПСЖ» тоже в субботу отпустил домой с миром середняка («Лорьян» - 2:2). Луис Энрике дал отдохнуть многим лидерам, а ближайший резерв победить не сумел. Кварацхелия с Дембеле весь матч отсидели в запасе, тогда как Сафонов даже не попал в заявку. Номинально третий голкипер клуба, 19-летний Ренато Марин, в дебютном матче на высшем уровне пропустил два мяча.

Понятно, что в среду и Компани, и Энрике отправят на поле всех своих доступных звезд, и настрой у обеих команд будет совсем другим, чем в субботу. 

Удивительно, но факт: за 20 предыдущих встреч «Бавария» с «ПСЖ» ни разу не играли вничью. 

У хозяев из 10 последних матчей девять были «верховыми», у гостей - восемь. Но, учитывая близость финала, команды наверняка более ответственно, чем в Париже, сработают в обороне. Нет, голы наверняка будут, но, скорее всего, в меньшем количестве.

Наш прогноз на вечер среды: обе забьют и тотал меньше 5.5. БЕТСИТИ присвоила этому варианту коэффициент - 1.85.

Бонусы на матч

Свернуть
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Кланац, Геррейро, Гнабри (все - травмы)

«ПСЖ»: Нджанту, Хакими, Шевалье (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «ПСЖ»:

Позиция«Бавария»«ПСЖ»Позиция
Вратарь1. Нойер39. СафоновВратарь
Защитник2. Упамекано24. МаюлюЗащитник
Защитник4. Та5. МаркиньосЗащитник
Защитник44. Станишич51. ПачоЗащитник
Защитник20. Бишоф21. ЭрнандесЗащитник
Полузащитник 6. Киммих33.  Заир-ЭмериПолузащитник
Полузащитник 45. Павлович17. ВитиньяПолузащитник 
Полузащитник14. Диас87. НевешПолузащитник
Полузащитник10. Мусиала7. КварацхелияНападающий
Полузащитник17. Олисе10. ДембелеНападающий
Нападающий9. Кейн14. ДуэНападающий
Главный тренерВенсан КомпаниЛуис ЭнрикеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БЕТСИТИ дает коэффициент 1.72 на победу хозяев поля и 3.80 - на гостей. На ничью можно поставить по повышенной котировке 5.30.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Бавария» - «ПСЖ»?

Ниже всех - за 11.50 - в БЕТСИТИ котируются два варианта победы хозяев поля - 3:1 и 4:1. Коэффициент на результативную ничью 1:1составляет 12.50.

Будет ли матч «Бавария» - «ПСЖ»  результативным?

Редко встретишь столь низкий коэффициент (1.17) на тотал больше 2.5. В сердце Баварии ожидается очень результативная игра. 

Будeт ли играть Сафонов?

Травма Шевалье не оставила Луису Энрике выбора на последнем рубеже. 19-летнего дублера он в решающий момент сезона не отправит в ворота, а значит, альтернативы Матвею Сафонову у «ПСЖ» сейчас нет. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_4eb1865757.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer57 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer241 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading