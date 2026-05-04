Бавария - ПСЖ, 6 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Бавария» в последнее время очень много пропускает: 11 мячей за три матча - аномальный показатель для гегемона Бундеслиги. Трижды ворота мюнхенского топа вскрывали «Майнц» и «Хайденхайм», а «ПСЖ» - аж пять раз. «Хайденхайму» дома чемпион Германии уступал 0:2 и 2:3 и спасся от поражения только на 10-й компенсированной минуте.

«ПСЖ» тоже в субботу отпустил домой с миром середняка («Лорьян» - 2:2). Луис Энрике дал отдохнуть многим лидерам, а ближайший резерв победить не сумел. Кварацхелия с Дембеле весь матч отсидели в запасе, тогда как Сафонов даже не попал в заявку. Номинально третий голкипер клуба, 19-летний Ренато Марин, в дебютном матче на высшем уровне пропустил два мяча.

Понятно, что в среду и Компани, и Энрике отправят на поле всех своих доступных звезд, и настрой у обеих команд будет совсем другим, чем в субботу.

Удивительно, но факт: за 20 предыдущих встреч «Бавария» с «ПСЖ» ни разу не играли вничью.

У хозяев из 10 последних матчей девять были «верховыми», у гостей - восемь. Но, учитывая близость финала, команды наверняка более ответственно, чем в Париже, сработают в обороне. Нет, голы наверняка будут, но, скорее всего, в меньшем количестве.