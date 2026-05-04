Бавария - ПСЖ, 6 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В среду, 6 мая, определится второй финалист Лиги чемпионов УЕФА. Нас ждет продолжение захватывающего противостояния «ПСЖ» с «Баварией», теперь в Мюнхене. Крупнейшие легальные букмекеры уже представили широкие линии на битву топов мирового футбола. Изучаем.
Турнир: Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч
Первый матч: 4:5
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|8
|0
|12
|25-32
|«Бавария»
|12
|0
|8
|32-25
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«Бавария»
3:3
«Хайденхайм»
Бундеслига
|28.04.2026
|«ПСЖ»
5:4
«Бавария»
Лига чемпионов
|25.04.2026
|«Майнц»
3:4
«Бавария»
Бундеслига
|22.04.2026
|«Байер»
0:2
«Бавария»
Бундеслига
|19.04.2026
|«Бавария»
4:2
«Штутгарт»
Бундеслига
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2026
|«ПСЖ»
2:2
«Лорьян»
Лига 1
|28.04.2026
|«ПСЖ»
5:4
«Бавария»
Лига чемпионов
|25.04.2026
|«Анже»
0:3
«ПСЖ»
Лига 1
|22.04.2026
|«ПСЖ»
3:0
«Нант»
Лига 1
|19.04.2026
|«ПСЖ»
1:2
«Лион»
Лига 1
1/2 финала
Первые матчи
28.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
29.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Арсенал» (Лондон, Англия)
Ответные матчи
05.05.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
06.05.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)
Финал
30.05.2026, 19:00. Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
«Бавария» в последнее время очень много пропускает: 11 мячей за три матча - аномальный показатель для гегемона Бундеслиги. Трижды ворота мюнхенского топа вскрывали «Майнц» и «Хайденхайм», а «ПСЖ» - аж пять раз. «Хайденхайму» дома чемпион Германии уступал 0:2 и 2:3 и спасся от поражения только на 10-й компенсированной минуте.
«ПСЖ» тоже в субботу отпустил домой с миром середняка («Лорьян» - 2:2). Луис Энрике дал отдохнуть многим лидерам, а ближайший резерв победить не сумел. Кварацхелия с Дембеле весь матч отсидели в запасе, тогда как Сафонов даже не попал в заявку. Номинально третий голкипер клуба, 19-летний Ренато Марин, в дебютном матче на высшем уровне пропустил два мяча.
Понятно, что в среду и Компани, и Энрике отправят на поле всех своих доступных звезд, и настрой у обеих команд будет совсем другим, чем в субботу.
Удивительно, но факт: за 20 предыдущих встреч «Бавария» с «ПСЖ» ни разу не играли вничью.
У хозяев из 10 последних матчей девять были «верховыми», у гостей - восемь. Но, учитывая близость финала, команды наверняка более ответственно, чем в Париже, сработают в обороне. Нет, голы наверняка будут, но, скорее всего, в меньшем количестве.
Наш прогноз на вечер среды: обе забьют и тотал меньше 5.5. БЕТСИТИ присвоила этому варианту коэффициент - 1.85.
Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Кланац, Геррейро, Гнабри (все - травмы)
«ПСЖ»: Нджанту, Хакими, Шевалье (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«Бавария»
|«ПСЖ»
|Позиция
|Вратарь
|1. Нойер
|39. Сафонов
|Вратарь
|Защитник
|2. Упамекано
|24. Маюлю
|Защитник
|Защитник
|4. Та
|5. Маркиньос
|Защитник
|Защитник
|44. Станишич
|51. Пачо
|Защитник
|Защитник
|20. Бишоф
|21. Эрнандес
|Защитник
|Полузащитник
|6. Киммих
|33. Заир-Эмери
|Полузащитник
|Полузащитник
|45. Павлович
|17. Витинья
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Диас
|87. Невеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Мусиала
|7. Кварацхелия
|Нападающий
|Полузащитник
|17. Олисе
|10. Дембеле
|Нападающий
|Нападающий
|9. Кейн
|14. Дуэ
|Нападающий
|Главный тренер
|Венсан Компани
|Луис Энрике
|Главный тренер
БЕТСИТИ дает коэффициент 1.72 на победу хозяев поля и 3.80 - на гостей. На ничью можно поставить по повышенной котировке 5.30.
Ниже всех - за 11.50 - в БЕТСИТИ котируются два варианта победы хозяев поля - 3:1 и 4:1. Коэффициент на результативную ничью 1:1составляет 12.50.
Редко встретишь столь низкий коэффициент (1.17) на тотал больше 2.5. В сердце Баварии ожидается очень результативная игра.
Травма Шевалье не оставила Луису Энрике выбора на последнем рубеже. 19-летнего дублера он в решающий момент сезона не отправит в ворота, а значит, альтернативы Матвею Сафонову у «ПСЖ» сейчас нет.