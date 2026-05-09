Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Ливерпуль - Челси, 9 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Серия лондонцев в лиге - катастрофа!
Валентин Васильев
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В программе 36-го тура Английской Премьер-лиги самый статусный матч стоит под первым порядковым номером. В субботу, 9 мая, на «Энфилде» побьются «Ливерпуль» с «Челси». Рассмотрим линии легальных букмекеров на главное противостояние уикенда в Британии.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ливерпуль» 

09.05.2026, Сб

14:30 МСК

«Челси»  (Лондон) 

П1 - 1.88

Х - 4.00

П2 - 4.00

Турнир: английская Премьер-лига, 36-й тур

Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)

Главный судья:  Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ливерпуль» 834968294-271
«Челси»684983271-294

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Манчестер Юнайтед»

3:2

«Ливерпуль»

АПЛ

25.04.2026«Ливерпуль»

3:1

«Кристал Пэлас»

АПЛ

19.04.2026«Эвертон»

1:2

«Ливерпуль»

АПЛ

14.04.2026«Ливерпуль»

0:2

«ПСЖ»

Лига чемпионов

11.04.2026«Ливерпуль»

2:0

«Фулхэм»

АПЛ

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2026«Челси»

1:3

«Ноттингем Форест»

АПЛ

26.04.2026«Челси»

1:0

«Лидс»

Кубок Англии

21.04.2026«Брайтон»

3:0

«Челси»

АПЛ

18.04.2026«Челси»

0:1

«Манчестер Юнайтед»

АПЛ

12.04.2026«Челси»

0:3

«Манчестер Сити»

АПЛ

04.04.2026«Челси»

7:0

«Порт Вейл»

Кубок Англии

Место в турнирной таблице

Свернуть

В турнирной таблице соперников разделяют ровно 10 очков.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал35237567-2676
2Манчестер Сити34218569-3271
3Манчестер Юнайтед351810763-4864
4Ливерпуль351771159-4758
5Астон Вилла351771148-4458
6Борнмут351216755-5252
7Брентфорд351491252-4651
8Брайтон3513111149-4250
9Челси351391354-4848
10Эвертон351391344-4448
11Фулхэм351461544-4948
12Сандерленд3512111237-4647
13Ньюкасл351361649-5145
14Лидс3510131247-5243
15Кристал Пэлас3411101336-4243
16Ноттингем Форест351191544-4642
17Тоттенхэм359101645-5437
18Вест Хэм35991742-6136
19Бернли35482335-7120
20Вулверхэмптон35392325-6318

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды давно выпали из чемпионской гонки АПЛ, но не утратили турнирной мотивации н остаток сезона. «Ливерпуль» еще не гарантировал себе место в топ-5 сезона и теоретически еще может побороться за третье место. «Челси» же пытается попасть хоть в какой-то еврокубок. От зоны Лиги Европы лондонцев отделяют четыре очка, от Лиги конференций - три. Но главный матч мая ожидает «Челси» 16 мая - финал Кубка Англии с «Манчестер Сити». Победа в этой игре скрасит провальный сезон столичного клуба в чемпионате. 

Поразительно, но за последние 10 матчей клубный чемпион мира только в Кубке и побеждал: 7:0 «Порт Вейл», 1:0 - «Лидс». Остальные семь матчей команда проиграла! Безочковая серия «Челси» в АПЛ насчитывает уже шесть игр. Последнюю победу в лиге «синие» одержали еще в начале марта над «Астон Виллой» в гостях (4:1). 

На фоне соперника у «Ливерпуля» дела идут еще неплохо: «всего» два поражения в пяти предыдущих турах и три - в 10. 

У хозяев шесть из 10 последних матчей были «верховыми», у гостей - семь. Наш прогноз: «Ливерпуль» не уступит при общем количестве голов больше 2.5. 

В «БЕТСИТИ» поставить на этот вариант можно по коэффициенту 1.92.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
«БЕТСИТИ»ГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ливерпуль»: Салах, Эндо, Брэдли, Леони, Алиссон, Экитике, Мамардашвили (все - травмы)

«Челси»: Нету, Гарначо, Эстевао, Уили, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Челси»:

Позиция«Ливерпуль»«Челси»Позиция
Вратарь28. Вудман12. ЙоргенсенВратарь
Защитник17. Джонс 27. ГустоЗащитник
Защитник4. ван Дейк23. ЧалобаЗащитник
Защитник5. Конате4. АдарабиойоЗащитник
Защитник26. Робертсон3. КукурельяЗащитник
Полузащитник 10. Мак Аллистер25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 38. Гравенберх8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник7. Вирц45. ЛавиаПолузащитник
Полузащитник8. Собослаи10. ПалмерПолузащитник
Полузащитник30. Фримпонг55. ДерриПолузащитник
Нападающий18. Гакпо20. ПедроНападающий
Главный тренерАрне СлотКалум МакфарлейнИ. о. главного тренера

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Четырехкратный выигрыш относительно номинала обещают в «БЕТСИТИ» ставки на ничью и победу лондонцев. Успех хозяев поля в компании котируется за 1.88.

💰 Получить фрибет от «Бетсити»

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч  «Ливерпуль» - «Челси»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча ничью  со счетом 1:1 (коэффициент 7.20).

Будет ли много голов в матче  «Ливерпуль» - «Челси»?

Тотал больше 2.5 котируется в «БЕТСИТИ» за 1.44. Ждем результативную игру на берегах Мерси. 

Где бесплатно смотреть матч  «Ливерпуль» - «Челси»?

Следить за событиями матча онлайн можно на ресурсах крупнейших букмекерских компаний - в частности, «БЕТСИТИ».

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer236 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer52 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer236 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer236 дней 15 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer236 дней 15 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading