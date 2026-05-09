Ливерпуль - Челси, 9 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В программе 36-го тура Английской Премьер-лиги самый статусный матч стоит под первым порядковым номером. В субботу, 9 мая, на «Энфилде» побьются «Ливерпуль» с «Челси». Рассмотрим линии легальных букмекеров на главное противостояние уикенда в Британии.
Турнир: английская Премьер-лига, 36-й тур
Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ливерпуль»
|83
|49
|68
|294-271
|«Челси»
|68
|49
|83
|271-294
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Манчестер Юнайтед»
3:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|25.04.2026
|«Ливерпуль»
3:1
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|19.04.2026
|«Эвертон»
1:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|14.04.2026
|«Ливерпуль»
0:2
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Ливерпуль»
2:0
«Фулхэм»
АПЛ
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2026
|«Челси»
1:3
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|26.04.2026
|«Челси»
1:0
«Лидс»
Кубок Англии
|21.04.2026
|«Брайтон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|18.04.2026
|«Челси»
0:1
«Манчестер Юнайтед»
АПЛ
|12.04.2026
|«Челси»
0:3
«Манчестер Сити»
АПЛ
|04.04.2026
|«Челси»
7:0
«Порт Вейл»
Кубок Англии
В турнирной таблице соперников разделяют ровно 10 очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|35
|23
|7
|5
|67-26
|76
|2
|Манчестер Сити
|34
|21
|8
|5
|69-32
|71
|3
|Манчестер Юнайтед
|35
|18
|10
|7
|63-48
|64
|4
|Ливерпуль
|35
|17
|7
|11
|59-47
|58
|5
|Астон Вилла
|35
|17
|7
|11
|48-44
|58
|6
|Борнмут
|35
|12
|16
|7
|55-52
|52
|7
|Брентфорд
|35
|14
|9
|12
|52-46
|51
|8
|Брайтон
|35
|13
|11
|11
|49-42
|50
|9
|Челси
|35
|13
|9
|13
|54-48
|48
|10
|Эвертон
|35
|13
|9
|13
|44-44
|48
|11
|Фулхэм
|35
|14
|6
|15
|44-49
|48
|12
|Сандерленд
|35
|12
|11
|12
|37-46
|47
|13
|Ньюкасл
|35
|13
|6
|16
|49-51
|45
|14
|Лидс
|35
|10
|13
|12
|47-52
|43
|15
|Кристал Пэлас
|34
|11
|10
|13
|36-42
|43
|16
|Ноттингем Форест
|35
|11
|9
|15
|44-46
|42
|17
|Тоттенхэм
|35
|9
|10
|16
|45-54
|37
|18
|Вест Хэм
|35
|9
|9
|17
|42-61
|36
|19
|Бернли
|35
|4
|8
|23
|35-71
|20
|20
|Вулверхэмптон
|35
|3
|9
|23
|25-63
|18
Обе команды давно выпали из чемпионской гонки АПЛ, но не утратили турнирной мотивации н остаток сезона. «Ливерпуль» еще не гарантировал себе место в топ-5 сезона и теоретически еще может побороться за третье место. «Челси» же пытается попасть хоть в какой-то еврокубок. От зоны Лиги Европы лондонцев отделяют четыре очка, от Лиги конференций - три. Но главный матч мая ожидает «Челси» 16 мая - финал Кубка Англии с «Манчестер Сити». Победа в этой игре скрасит провальный сезон столичного клуба в чемпионате.
Поразительно, но за последние 10 матчей клубный чемпион мира только в Кубке и побеждал: 7:0 «Порт Вейл», 1:0 - «Лидс». Остальные семь матчей команда проиграла! Безочковая серия «Челси» в АПЛ насчитывает уже шесть игр. Последнюю победу в лиге «синие» одержали еще в начале марта над «Астон Виллой» в гостях (4:1).
На фоне соперника у «Ливерпуля» дела идут еще неплохо: «всего» два поражения в пяти предыдущих турах и три - в 10.
У хозяев шесть из 10 последних матчей были «верховыми», у гостей - семь. Наш прогноз: «Ливерпуль» не уступит при общем количестве голов больше 2.5.
В «БЕТСИТИ» поставить на этот вариант можно по коэффициенту 1.92.
Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Ливерпуль»: Салах, Эндо, Брэдли, Леони, Алиссон, Экитике, Мамардашвили (все - травмы)
«Челси»: Нету, Гарначо, Эстевао, Уили, Гиттенс (все - травмы), Мудрик (отстранение спортивным судом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ливерпуль» - «Челси»:
|Позиция
|«Ливерпуль»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|28. Вудман
|12. Йоргенсен
|Вратарь
|Защитник
|17. Джонс
|27. Густо
|Защитник
|Защитник
|4. ван Дейк
|23. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|5. Конате
|4. Адарабиойо
|Защитник
|Защитник
|26. Робертсон
|3. Кукурелья
|Защитник
|Полузащитник
|10. Мак Аллистер
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|38. Гравенберх
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Вирц
|45. Лавиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Собослаи
|10. Палмер
|Полузащитник
|Полузащитник
|30. Фримпонг
|55. Дерри
|Полузащитник
|Нападающий
|18. Гакпо
|20. Педро
|Нападающий
|Главный тренер
|Арне Слот
|Калум Макфарлейн
|И. о. главного тренера
Четырехкратный выигрыш относительно номинала обещают в «БЕТСИТИ» ставки на ничью и победу лондонцев. Успех хозяев поля в компании котируется за 1.88.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом матча ничью со счетом 1:1 (коэффициент 7.20).
Тотал больше 2.5 котируется в «БЕТСИТИ» за 1.44. Ждем результативную игру на берегах Мерси.
