Ливерпуль - Челси, 9 мая: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Обе команды давно выпали из чемпионской гонки АПЛ, но не утратили турнирной мотивации н остаток сезона. «Ливерпуль» еще не гарантировал себе место в топ-5 сезона и теоретически еще может побороться за третье место. «Челси» же пытается попасть хоть в какой-то еврокубок. От зоны Лиги Европы лондонцев отделяют четыре очка, от Лиги конференций - три. Но главный матч мая ожидает «Челси» 16 мая - финал Кубка Англии с «Манчестер Сити». Победа в этой игре скрасит провальный сезон столичного клуба в чемпионате.

Поразительно, но за последние 10 матчей клубный чемпион мира только в Кубке и побеждал: 7:0 «Порт Вейл», 1:0 - «Лидс». Остальные семь матчей команда проиграла! Безочковая серия «Челси» в АПЛ насчитывает уже шесть игр. Последнюю победу в лиге «синие» одержали еще в начале марта над «Астон Виллой» в гостях (4:1).

На фоне соперника у «Ливерпуля» дела идут еще неплохо: «всего» два поражения в пяти предыдущих турах и три - в 10.

У хозяев шесть из 10 последних матчей были «верховыми», у гостей - семь. Наш прогноз: «Ливерпуль» не уступит при общем количестве голов больше 2.5.

В «БЕТСИТИ» поставить на этот вариант можно по коэффициенту 1.92.